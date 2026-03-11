बुधवार, 11 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. firoz nadiadwala conform welcome 4 nana patekar anil kapoor return
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 11 मार्च 2026 (11:45 IST)

पर्दे पर फिर दिखेंगी उदय भाई और मजनू भाई की जोड़ी, मेकर्स ने कंफर्म की 'वेलकम 4'

Welcome 4
बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'वेलकम' के फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। एक तरफ जहां फैंस 'वेलकम टू द जंगल' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं निर्माता फिरोज नाडियाडवाला ने 'वेलकम 4' की पुष्टि कर दी है।
 
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिरोज नाडियाडवाला ने खुलासा किया कि 'वेलकम 4' की स्क्रिप्टिंग का काम एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। चौथी फिल्म अपने पहले की फिल्मों से कहीं अधिक भव्य होगी।
 
'वेलकम' के पहले दो भागों की जान रहे उदय भाई (नाना पाटेकर) और मजनू भाई (अनिल कपूर) तीसरे भाग में नजर नहीं आएंगे, जिससे फैंस थोड़े निराश थे। लेकिन फिरोज नाडियाडवाला ने स्पष्ट किया है कि 'वेलकम 4' में यह प्रतिष्ठित जोड़ी डॉ. घुंघरू (परेश रावल) के साथ जोरदार वापसी करेगी। 
 
ई-टाइम्स संग बात करते हुए फिरोज नाडियाडवाला ने कहा, हम स्क्रिप्ट के अंतिम चरणों में हैं। हम जिस संगीत और एक्शन की योजना बना रहे हैं, वह बहुत बड़ा होगा। हम मल्टीकल्चरल म्यूजिक पर काम कर रहे हैं। इसमें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे क्षेत्रों की प्रतिभाएं एक साथ आ रही हैं।
 
निर्माता के अनुसार, यह फिल्म रिक्टर स्केल पर 10 की तीव्रता वाले भूकंप जैसी होगी, जिसमें एक से ज्यादा विलेन देखने को मिलेंगे। इंटरनेट पर चल रही फिल्म की देरी की खबरों को खारिज करते हुए फिरोज ने साफ किया कि 'वेलकम 3' पूरी तरह तैयार है।
 
'वेलकम' सीरीज का सफर भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। साल 2007 में आई वेलकम का निर्देशक अनीस बज्मी ने किया था। इसके साथ साल 2015 में 'वेलकम बैक' आई और अब जल्द ही 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज होने वाली है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
क्या सोरब बेदी को डेट कर रही हैं मलाइका अरोरा? वायरल वीडियो की सच्चाई आई सामने

पर्दे पर फिर दिखेंगी उदय भाई और मजनू भाई की जोड़ी, मेकर्स ने कंफर्म की 'वेलकम 4'

पर्दे पर फिर दिखेंगी उदय भाई और मजनू भाई की जोड़ी, मेकर्स ने कंफर्म की 'वेलकम 4'बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'वेलकम' के फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। एक तरफ जहां फैंस 'वेलकम टू द जंगल' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं निर्माता फिरोज नाडियाडवाला ने 'वेलकम 4' की पुष्टि कर दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिरोज नाडियाडवाला ने खुलासा किया कि 'वेलकम 4' की स्क्रिप्टिंग का काम एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है।

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर आई नन्ही परी, एक्टर ने दिखाई पहली झलक

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर आई नन्ही परी, एक्टर ने दिखाई पहली झलकबॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर किलकारियां गूंज गई है। 10 मार्च को कपल ने एक प्यारी सी बेटी का स्वागत किया है। खास बात यह है कि 10 मार्च को ही रणदीप के पिता का भी जन्मदिन था। एक्टर ने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को साझा करते हुए एक बेहद भावुक नोट भी लिखा है।

जब वर्ल्ड कप जीतने पर पूनम पांडे ने किया था कपड़े उतारने का वादा

जब वर्ल्ड कप जीतने पर पूनम पांडे ने किया था कपड़े उतारने का वादाअपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे 11 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। पूनम पांडे अपने मौत की झूठी अफवाह फैलाकर भी सनसनी फैला चुकी है। वहीं सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों से भी वह तहलका मचाती रहती हैं।

ईरान-इजराइल युद्ध के बीच कुवैत में फंसीं थीं उर्वशी रौतेला, डर के मारे फ्लाइट में रो पड़ीं

ईरान-इजराइल युद्ध के बीच कुवैत में फंसीं थीं उर्वशी रौतेला, डर के मारे फ्लाइट में रो पड़ींईरान-इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के दौरान कुवैत में मौजूद बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला भारत लौट आई हैं। फ्लाइट में बैठते समय उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि अचानक उन्हें डर और बेचैनी महसूस होने लगी। उनका इमोशनल पोस्ट वायरल हो गया और फैंस उनकी सलामती के लिए दुआ करने लगे।

फिनलैंड के राष्ट्रपति भी बने ‘धुरंधर’ के फैन, भारत आने से पहले बेटे की सलाह पर देखी फिल्म

फिनलैंड के राष्ट्रपति भी बने ‘धुरंधर’ के फैन, भारत आने से पहले बेटे की सलाह पर देखी फिल्मफिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने खुलासा किया कि भारत आने से पहले उन्होंने ‘धुरंधर’ फिल्म देखी थी। उन्होंने बताया कि बेटे की सलाह पर उन्होंने यह फिल्म देखी और इसकी कहानी पसंद आई। अब वह 19 मार्च को रिलीज होने वाली ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का इंतजार कर रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com