बुधवार, 11 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 11 मार्च 2026 (13:19 IST)

धुरंधर से धुरंधर: द रिवेंज तक - भारतीय सिनेमा के 'नए सम्राट' के रूप में रणवीर सिंह की ऐतिहासिक यात्रा

Ranveer Singh
भारतीय सिनेमा में बहुत कम अभिनेता ऐसे हैं जिनकी फिल्म रिलीज को लेकर दर्शकों में उतनी उत्सुकता होती है जितनी रणवीर सिंह की फिल्मों को लेकर होती है। लेकिन 'धुरंधर: द रिवेंज' की थिएट्रिकल रिलीज़ नजदीक आते-आते यह उत्साह बिल्कुल अलग ही स्तर पर पहुंच गया है। 
 
फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के बाद से सोशल मीडिया, फैन फोरम और सिनेमा जगत में एक ही चर्चा छाई हुई है — रणवीर सिंह का चौंका देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्म के भव्य पैमाने का वादा। जिस चीज़ ने दर्शकों का सबसे अधिक ध्यान खींचा है, वह है फिल्म में सिंह का जस्किरत और हमज़ा का ड्यूल किरदार। ट्रेलर में इन दोनों किरदारों की बिल्कुल अलग-अलग शख्सियतें देखने को मिलीं, जिन्हें उन्होंने बेहद दमदार तरीके से निभाया है। 
 
यही वजह है कि रणवीर सिंह को अक्सर अपनी पीढ़ी के सबसे निडर अभिनेताओं में गिना जाता है। किसी भी किरदार में पूरी तरह ढल जाने की उनकी क्षमता — बॉडी लैंग्वेज, आवाज़, ऊर्जा और भावनात्मक तीव्रता तक को बदल देना — उन्हें सिनेमा का सच्चा ‘कैमेलियन’ बनाती है। धुरंधर: द रिवेंज के साथ यह छवि शायद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुँचती दिखाई दे रही है।
 
ट्रेलर लॉन्च के दौरान मौजूद फैंस और दर्शकों ने भी लगभग एक जैसी प्रतिक्रिया दी — रणवीर सिंह एक बार फिर अपने किरदार में पूरी तरह डूब गए हैं। चाहे हमज़ा की उग्र आभा हो या जस्किरत की परतदार तीव्रता, सिंह केवल किरदार निभाते नहीं हैं, बल्कि उसे जीते हैं। यही समर्पण उनके करियर की सबसे बड़ी ताकत रहा है, जिसकी वजह से उनकी कई परफॉर्मेंस क्रेडिट रोल के बाद भी लंबे समय तक याद रहती हैं।
 
इस फ्रेंचाइज़ी की विरासत भी पहले से ही बेहद मजबूत है। पहला भाग धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता साबित हुआ था और उसने रणवीर सिंह को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े क्राउड-पुलर्स में शामिल कर दिया था। यह फिल्म सिर्फ व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, बल्कि इसने उनके स्टारडम के पैमाने को भी नया रूप दिया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के दबदबे ने उन्हें इंडस्ट्री की एक अटल ताकत — एक तरह से बॉक्स ऑफिस के सम्राट — के रूप में स्थापित कर दिया।
 
अब जब धुरंधर: द रिवेंज रिलीज़ के लिए तैयार है, तो उम्मीदें सिर्फ बड़ी नहीं हैं — बल्कि ऐतिहासिक हो चुकी हैं। शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह फिल्म एक बार फिर रिकॉर्ड्स को दोबारा लिख सकती है। एडवांस बुकिंग के रुझान और पेड प्रीव्यू स्क्रीनिंग्स में असाधारण मांग देखने को मिल रही है, जो इस ओर इशारा करती है कि फिल्म की ओपनिंग भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग्स में से एक हो सकती है।
 
ट्रेड एनालिस्ट और फैंस पहले से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग डे कलेक्शन दे सकती है। अगर मौजूदा रफ्तार बनी रहती है, तो धुरंधर: द रिवेंज स्केल और बॉक्स ऑफिस प्रभाव दोनों ही मामलों में इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो सकती है।
 
रणवीर सिंह के लिए यह पल कई सालों की लगातार मेहनत, समर्पण और सिनेमाई महत्वाकांक्षा का नतीजा लगता है। हर फिल्म के साथ उन्होंने एक अभिनेता, एक स्टार और एक बॉक्स ऑफिस फेनोमेनन के रूप में सीमाओं को आगे बढ़ाया है। लेकिन धुरंधर: द रिवेंज शायद उससे भी बड़ा मोड़ साबित हो सकती है — एक ऐसा क्षण जब उनकी तुलना करना ही मुश्किल हो जाए।
 
अगर फिल्म अपने ट्रेलर के वादों पर खरी उतरती है और शुरुआती आंकड़े थिएटरों में उसी तरह की दीवानगी में बदलते हैं, तो रणवीर सिंह शायद उस मुकाम पर पहुँच सकते हैं जहाँ उनकी बराबरी करना आसान नहीं होगा। यह वह जगह होती है जहां सितारों का प्रभाव सिर्फ हिट फिल्मों और आंकड़ों से नहीं, बल्कि पूरे स्टारडम की परिभाषा बदलने से तय होता है।
 
