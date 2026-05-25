सोमवार, 25 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. prateik babbar cryptic post response to arya babbar allegations raj babbar family feud
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 25 मई 2026 (17:01 IST)

'जब पैसे चाहिए तब वो पिता हैं...' आर्य बब्बर के आरोपों पर प्रतीक का करारा पलटवार

Raj Babbar family dispute
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता राज बब्बर का परिवार इन दिनों पारिवारिक मतभेदों को लेकर सुर्खियों में है। पिछले लंबे समय से पर्दे के पीछे चल रही बब्बर परिवार की अनबन अब खुलकर आ चुकी है। हाल ही में राज बब्बर के बड़े बेटे आर्य बब्बर ने अपने सौतेले भाई प्रतीक स्मिता पाटिल पर आरोप लगाए थे। 
 
आर्य बब्बर ने कहा था कि प्रतीक ने अपने पिता राज बब्बर को पैसों के लिए इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की। अब प्रतीक ने अपने ऊपर लगे आरोप पर सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर पलटवार किया है। 
 
हालांकि प्रतीक ने सीधे तौर पर आर्य का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी पत्नी प्रिया बनर्जी के एक सोशल मीडिया पोस्ट को री-शेयर करके उन्होंने साफ संदेश दे दिया। प्रिया बनर्जी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, "अगर गलत जानकारी (Misinformation) फैलाने से बिलों का भुगतान हो पाता, तो कुछ लोग आखिरकार आज सफल हो जाते।" 
 
प्रतीक ने इसी पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पर हैशटैग #IYKYK (If You Know You Know - यानी जो जानते हैं, वो जानते हैं) के साथ री-शेयर किया। इसे सीधे तौर पर आर्य बब्बर के करियर और उनके दावों पर एक तीखा तंज माना जा रहा है।
राज बब्बर और दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक पाटिल का अपने पिता के परिवार (नादिरा बब्बर, आर्य और जूही बब्बर) के साथ रिश्ता हमेशा से उतार-चढ़ाव भरा रहा है। स्मिता पाटिल के निधन के बाद प्रतीक का पालन-पोषण उनके ननिहाल में हुआ था। हालांकि, बाद में पिता-पुत्र के संबंध सुधर गए थे, लेकिन हाल के वर्षों में यह दूरियां फिर से बढ़ गईं।
 
हम विलेन बन जाते हैं और वो विक्टिम
आर्य बब्बर ने एक इंटरव्यू के दौरान दुख जताते हुए कहा था कि यह बेहद दुखद है कि जिस स्मिता मां के लिए उनके पिता ने अपना पहला परिवार छोड़ दिया था, आज उन्हीं का बेटा राज बब्बर को अपना पिता मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था, दुनिया के सामने हम हमेशा विलेन बन जाते हैं और प्रतीक को एक विक्टिम के रूप में दिखाया जाता है।
 
आर्य ने स्पष्ट किया कि एक बड़े भाई के नाते वह जरूरत पड़ने पर हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन अब उनके मन में प्रतीक के लिए पहले जैसा प्यार और गर्मजोशी शायद कभी वापस नहीं आ पाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर राज बब्बर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों भाइयों की यह जुबानी जंग इंटरनेट पर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सलमान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट 30 मिनट ने लिए हुआ गायब, फैंस के बीच मचा हड़कंप

सलमान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट 30 मिनट ने लिए हुआ गायब, फैंस के बीच मचा हड़कंपबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सलमान के फैंस उस समय शॉक्ड हो गए जब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हो गया। इंस्टाग्राम पर उनके 72 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। सोमवार दोपहर को उनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक इनएक्सेसिबल हो गया।

52 की उम्र में भी फायर हैं मलाइका अरोरा, अरोड़ा, बाथरोब पहन दिखाई सिजलिंग अदाएं

52 की उम्र में भी फायर हैं मलाइका अरोरा, अरोड़ा, बाथरोब पहन दिखाई सिजलिंग अदाएंबॉलीवुड की सबसे हॉट और फिट दीवाज में शुमार मलाइका अरोरा एक बार फिर इंटरनेट पर अपनी बोल्डनेस से तहलका मचा रही हैं। हाल ही में मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं।

रेडियो एनाउंसर से सुपरस्टार तक: सुनील दत्त का संघर्ष और सफलता का सफर

रेडियो एनाउंसर से सुपरस्टार तक: सुनील दत्त का संघर्ष और सफलता का सफरबॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच विशिष्ट पहचान बनाने वाले सुनील दत्त ने अपने करियर के शुरूआत दौर में रेडियो सिलोन में एनाउंसर के तौर पर काम किया, जहां उन्हें प्रत्येक साक्षात्कार के लिए 25 रुपए मिला करते थे। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम जिला स्थित खुर्दी नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब पाकिस्तान में है।

'वेलकम टू द जंगल' का धमाकेदार गाना 'घिस घिस घिस' रिलीज, अक्षय कुमार-अक्षरा सिंह की जोड़ी ने लगाई आग

'वेलकम टू द जंगल' का धमाकेदार गाना 'घिस घिस घिस' रिलीज, अक्षय कुमार-अक्षरा सिंह की जोड़ी ने लगाई आगअपनी विशाल स्टारकास्ट और बड़े कॉमिक यूनिवर्स को लेकर पहले ही जबरदस्त चर्चा में बनी हुई फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने अब अपना नया गाना 'घिस घिस घिस' रिलीज कर दिया है। यह गाना बॉलीवुड और भोजपुरी तड़के का ऐसा धमाकेदार संगम है, जो प्लेलिस्ट, शादियों और सोशल मीडिया रील्स पर छाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

प्राइम वीडियो लेकर आ रहा पैसे और धोखे की दमदार कहानी, इस दिन रिलीज होगी 'द पिरामिड स्कीम'

प्राइम वीडियो लेकर आ रहा पैसे और धोखे की दमदार कहानी, इस दिन रिलीज होगी 'द पिरामिड स्कीम'प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली प्राइम ओरिजिनल सीरीज़ 'द पिरामिड स्कीम' की वर्ल्डवाइड प्रीमियर डेट के रूप में 5 जून की घोषणा की है। द वायरल फीवर द्वारा प्रोड्यूस, श्रेयांश पांडे द्वारा क्रिएटेड और आशीष आर शुक्ला व श्रेयांश पांडे द्वारा डायरेक्टेड यह ड्रामा सीरीज़ पिरामिड स्कीम्स की दिलचस्प लेकिन जटिल दुनिया और जल्दी पैसा कमाने के खतरनाक लालच को एक्सप्लोर करती है।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com