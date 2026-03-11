बुधवार, 11 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 11 मार्च 2026 (13:58 IST)

गोविंदा-सुनीता की बेटी टीना आहूजा ने माता-पिता के रिश्तों पर तोड़ी चुप्पी, बयां किया दर्द

Govinda
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और सुनीता आहूजा लंबे समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। लगातार दोनों की शादी में खटपट की खबरें आ रही है। सुनीता अपने पति गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक जता चुकी हैं। इतना ही नहीं सुनीता और गोविंदा के तलाक लेने की खबरें भी सामने आई थी। 
 
अब गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना आहूजा ने अपने पैरेंट्स के तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया है। महिला दिवस के अवसर पर टीना आहूजा ने अपनी मां सुनीता के व्लॉग को हाईजैक किया। इसी व्लॉग में टीना ने परिवार के भीतर चल रही उथल-पुथल पर बात की। 
 
टीना ने कबूल किया कि उनकी फैमिली के लिए पिछले दो साल अच्छे नहीं रहे। टीना ने कहा, हम महिलाएं दूसरों के लिए बहुत कुछ करती हैं और खुद को भूल जाती हैं। पिछले दो साल हमारे लिए अच्छे नहीं रहे, थोड़ा सा टर्ब्युलेंस रहा है। व्लॉग के दौरान स्क्रीन पर गोविंदा और सुनीता के तलाक से जुड़ी खबरें भी दिखाई गईं, जिससे साफ है कि टीना इन अफवाहों और घर के तनावपूर्ण माहौल की ओर इशारा कर रही थीं।
 
व्लॉग में सुनीता आहूजा एक नए और सशक्त अवतार में नजर आईं। अपनी बेटी से बात करते हुए उन्होंने साफ किया कि अब वह अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं। सुनीता ने कहा, मैंने अपने सारे कर्तव्य बखूबी निभाए हैं, लेकिन अब मैं खुद के लिए जीना शुरू कर चुकी हूं। मैं इससे कहीं ज्यादा की हकदार हूं और अब मैं राजा की तरह जिंदगी जिऊंगी।
 
वहीं रिलेशनशिप पर बोलते हुए टीना ने कहा, हमे सेल्फ रिलायंट बनना पड़ता है। हम दूसरे के प्यार में खुद को भूल जाते हैं। अंदर छिपे बच्चे को जिंदा रखना जरूरी है। 
प्रोड्यूसर के रवैये की वजह से एक महीने से अदा शर्मा के पास नहीं काम, छलका दर्द

प्रोड्यूसर के रवैये की वजह से एक महीने से अदा शर्मा के पास नहीं काम, छलका दर्द'द केरल स्टोरी' जैसी सुपरहिट फिल्म से रातों-रात चर्चा में आईं एक्ट्रेस अदा शर्मा इन दिनों एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में अदा ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वे पिछले एक महीने से पूरी तरह खाली बैठी हैं। एक्ट्रेस ने इसके पीछे की वजह फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रोड्यूसर के अड़ियल रवैये और शेड्यूलिंग विवाद को बताया है।

