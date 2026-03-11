क्या सोरब बेदी को डेट कर रही हैं मलाइका अरोरा? वायरल वीडियो की सच्चाई आई सामने

बॉलीवुड की 'स्टाइल आइकन' मलाइका अरोरा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में मलाइका के स्प्लिट्सविला X6 फेम सोरब बेदी के साथ एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों बेहद कोजी नजर आ रहे थे। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि क्या मलाइका को नया प्यार मिल गया है।

अब सोरब बेदी ने इन अफवाहों पर अपना रिएक्शन दिया है। सोरब ने मलाइका संग रिलेशनशिप की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके और मलाइका के बीच दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है।

If a boy is seen with a younger girl, society quickly calls him a “pdf.”

But when a girl is seen with a younger boy, what will people call her? pic.twitter.com/H6m4nl0kLN — Aditya (@Warlock_Aditya) March 9, 2026

सोरब ने कहा, मैं मलाइका को अपने मेंटर्स डेलनाज़ दारूवाला और वाहबिज मेहता के जरिए जानता हूं। हम कई सालों से दोस्त हैं और एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैं पहले भी उनके साथ तस्वीरें साझा करता था, लेकिन तब मैं इतना मशहूर नहीं था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया।

वायरल वीडियो पर सोरब ने कहा, लोग बिना कुछ सोचे समझे परिणाम निकाल लेते हैं। लोग हमारे बारे में कई सारी बातें करते हैं। किसी लड़की के बारे में ऐसा सोचने से पहले उन्हें दो बार सोचना चाहिए। ये उनकी मेंटल स्टेट पर असर डाल सकता है। यह पहली बार नहीं था जब मैं मलाइका के साथ पार्टी कर रहा था। मैं कई सालों से वहबिज, डेलनाज और मलाइका के साथ पार्टी करता आ रहा हूं।

बता दें कि मलाइका अरोरा की लव लाइफ हमेशा चर्चा में रही है। मलाइका और अरबाज ने 1998 में शादी की थी। करीब 19 साल साथ रहने के बाद 2017 में उनका तलाक हो गया। उनका एक बेटा है, अरहान खान। तलाक के कुछ समय बाद मलाइका ने एक्टर अर्जुन कपूर को डेट करना शुरू किया। दोनों ने करीब 5-6 साल तक एक-दूसरे का साथ निभाया, लेकिन 2024 के अंत में अर्जुन ने सार्वजनिक रूप से अपने 'सिंगल' होने की पुष्टि कर ब्रेकअप की खबरों पर मुहर लगा दी।

हाल ही में मलाइका का नाम बिजनेसमैन हर्ष मेहता के साथ भी जुड़ा। दोनों को विदेश में साथ में टाइम स्पेंड करते हुए भी देखा गया। हालांकि एक्ट्रेस ने कभी इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की।

कौन हैं सोरब बेदी

सोरब बेदी एक एक्टर, मॉडल और रियलिटी टीवी स्टार हैं। उन्हें असली पहचान एमटीवी स्प्लिट्सविला X6 से मिली। शो में उन्हें 'राजमा चावल बॉय' के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वह चांद जलने लगा और दिलवाली दूल्हा ले जाएगी जैसे शो में नजर आ चुके हैं।