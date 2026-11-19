बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का महा-तांडव: दूसरे हफ्ते में 200 करोड़ पार कर रचा इतिहास, 'धुरंधर 2' के क्लब में मारी धमाकेदार एंट्री!

सिनेमाघरों में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वह है 'रामायण'। निर्देशक नितेश तिवारी की इस महाकाव्य फिल्म ने टिकट खिड़की पर ऐसी आंधी चलाई है, जिसके सामने पुराने सारे रिकॉर्ड पत्तों की तरह बिखरते नजर आ रहे हैं। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे दिग्गजों से सजी इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने अपने दूसरे हफ्ते में ही 200 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। इसके साथ ही यह 'धुरंधर 2' के बाद साल 2026 की दूसरी ऐसी हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने रिलीज के दूसरे सप्ताह में यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है।

दूसरे हफ्ते में भी कायम रहा दर्शकों का क्रेज

आमतौर पर बड़े बजट की फिल्मों की कमाई पहले हफ्ते के बाद सुस्त पड़ने लगती है, लेकिन 'रामायण' के मामले में उल्टा देखने को मिल रहा है। दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने ऐसी छलांग लगाई कि ट्रेड पंडित भी हैरान रह गए। दूसरे शुक्रवार को 37.50 करोड़ रुपये से शुरुआत करने के बाद, शनिवार को इसकी कमाई उछलकर 57 करोड़ और रविवार को 58 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

वर्किंग डेज यानी कामकाजी दिनों में भी सिनेमाघरों के बाहर दर्शकों की कतार कम नहीं हुई। दूसरे सोमवार को फिल्म के खाते में 25 करोड़, मंगलवार को 23.50 करोड़ और बुधवार को 20.25 करोड़ रुपये आए। इन शानदार आंकड़ों के दम पर अकेले हिंदी वर्जन का कुल नेट कलेक्शन अब 673.98 करोड़ रुपये के विशाल स्तर पर पहुंच गया है।

तीसरे हफ्ते में खुला मैदान, 27 नवंबर को होगी असली परीक्षा

बॉक्स ऑफिस के गणित को समझें तो 'रामायण' के लिए आने वाला एक सप्ताह बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। जाहिर है, दर्शकों के पास मनोरंजन के लिए 'रामायण' ही पहली पसंद बनी रहेगी और तीसरे हफ्ते में भी फिल्म के कलेक्शन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।

हालांकि, फिल्म की असली परीक्षा अगले शुक्रवार यानी 27 नवंबर 2026 को शुरू होगी। उस दिन बॉक्स ऑफिस पर दो नई और चर्चित फिल्में 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमॉस्टर जी9' (Gunmaaster G9) दस्तक देने जा रही हैं। दो बड़ी फिल्मों की रिलीज से स्क्रीन बंटेंगी और 'रामायण' को पहली बार कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल, जिस रफ्तार से यह फिल्म आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में यह एक नया बेंचमार्क सेट करने जा रही है।