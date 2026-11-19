राजकुमार हिरानी ने खोला ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ का बड़ा राज, जानिए क्यों हटाया गया था गांधीजी का यह सीन

भारत के जाने-माने ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा अपने पॉडकास्ट 'गेम चेंजर्स: द राइटर सीरीज' के नए सीजन के साथ वापस आ गए हैं। इस बार का सीजन मशहूर लेखकों पर आधारित है, जहां वे अपने रचनात्मक सफर, प्रेरणा और उन अनसुनी कहानियों के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। इस सीजन के ताजा एपिसोड में अभिजात जोशी और राजकुमार हिरानी नजर आए।

पिछले दो दशकों में इस जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को कई बड़ी हिट फिल्में और यादगार कहानियां दी हैं। दोनों ने 'लगे रहो मुन्ना भाई', '3 इडियट्स', 'पीके', 'संजू' और 'डंकी' जैसी शानदार फिल्मों में साथ काम किया है। बातचीत के दौरान राजकुमार हिरानी ने याद किया कि साल 2006 में आई फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' के लिए अभिजात जोशी पहली बार लेखक के तौर पर कैसे जुड़े थे।

इस फिल्म में संजय दत्त और विद्या बालन मुख्य भूमिकाओं में थे। हिरानी ने बताया कि अभिजात द्वारा लिखा गया एक खास सीन उन्हें इतना पसंद आया था कि उन्होंने उन्हें फिल्म से जोड़ने का फैसला कर लिया था, हालांकि बाद में वह सीन फिल्म में शामिल नहीं हो पाया।

उस सीन को याद करते हुए राजकुमार हिरानी ने बताया, "वह सीन फिल्म के फाइनल कट में नहीं आ पाया, लेकिन उसके पीछे का विचार फिल्म में बना रहा। 'लगे रहो मुन्ना भाई' में वृद्धाश्रम के लोग लकी सिंह (बोमन ईरानी) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अभिजात ने एक ऐसा सीन लिखा था, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स उन बुजुर्गों पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक बुजुर्ग को इतनी बुरी तरह चोट लगती है कि उसकी मौत हो जाती है।"

इस सीन के भावुक पल के बारे में आगे बताते हुए उन्होंने कहा, "अंतिम संस्कार के समय मुन्ना (संजय दत्त) और सर्किट (अरशद वारसी) इस बात से दुखी होते हैं कि एक आदमी की मौत हो गई। मुन्ना गुस्से में होता है और लकी को मारना चाहता है। तभी मुन्ना को भ्रम होता है कि बापू (दिलीप प्रभावलकर) कुछ दूरी पर खड़े हैं। वह बापू से कहता है कि वह लकी को मार देगा। इस पर बापू जवाब देते हैं, 'तू मत मार। हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है।'

अचानक तेज हवा चलती है, जिससे बापू की शॉल हवा में उड़ जाती है। तभी दर्शकों को बापू के सीने पर गोलियों के तीन निशान दिखाई देते हैं।" यह बताते हुए कि लंबे समय तक स्क्रिप्ट में रहने के बावजूद उन्होंने आखिरकार इस सीन को फिल्म से हटाने का फैसला क्यों किया, हिरानी ने आगे कहा, "इस पर मुन्ना कहता है, 'आपको भी तो मार दिया।' बापू जवाब देते हैं, 'तीन गोली से मुझे मार तो दिया, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार पाए।'

यह सीन काफी लंबे समय तक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता था, जहां वृद्धाश्रम के एक बुजुर्ग की मौत दिखाई जाए। इसलिए हमने इस सीन को हटा दिया, लेकिन उसका विचार फिल्म में बना रहा।" फिल्म के दर्शकों को याद होगा कि बापू का यह दमदार डायलॉग बाद में फिल्म के क्लाइमैक्स में बरकरार रखा गया था, जहां बापू इसे दर्शकों को संबोधित करते हुए कहते हैं।