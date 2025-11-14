शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (11:36 IST)

ICU में भर्ती धर्मेंद्र का चोरी-छिपे वीडियो बनाकर लीक करने वाला अस्पताल का स्टाफ गिरफ्तार

dharmendra
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के बाद बीते दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके 13 नवंबर को धर्मेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह वेंटिलेटर पर नजर आ रहे थे। वहीं उनका परिवार रोता दिख रहा था। 
 
देओल परिवार के इस बेहद निजी और भावुक पल को अस्पताल के ही एक स्टाफ ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। अब खबर आ रही है कि धर्मेंद्र के वीडियो बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुरुवार शाम को उस शख्स की गिरफ्तारी की है। 
 
IFTDA के अध्यक्ष अशोक पंडित ने धर्मेंद्र की हेल्थ पर इनसेंसिटिव कवरेज पर नाराजगी जताते हुए शिकायत भी दर्ज करवाई है। एसोसिएशन द्वारा शेयर किए गए नोट में लिखा है, IFTDA कुछ पैपराजी द्वारा धर्मेंद्र जी की सेहत को लेकर की गई दखलअंदाज और असंवेदनशील रिपोर्टिंग की घोर निंदा करता है। 
 
उन्होंने लिखा, उनका यह लापरवाह व्यवहार बिल्कुल अस्वीकार्य और अमानवीय है। एक औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज की जा चुकी है, और हम कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं ताकि ऐसी अभद्रता दोबारा कभी न हो।
 
बता दें कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और कई मीडिया चैनल पर धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबरें भी प्रसारित हुई थी। इसपर परिवार ने काफी नाराजगी जताई थी। हालांकि धर्मेंद्र अब अस्पताल से घर लौट चुके हैं। 
 
