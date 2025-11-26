बुधवार, 26 नवंबर 2025
  South Africa hands India biggest Test defeat in terms of runs
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 26 नवंबर 2025 (13:38 IST)

रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार, गुवाहाटी टेस्ट की 10 बड़ी बातें

Tristun Stubbs
INDvsSA भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों आज गुवाहाटी टेस्ट में 408 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। यह टेस्ट क्रिकेट में भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। इससे पहले भारत को ऑस्ट्रेलिया ने साल 2004 में 342 रनों से नागपुर में हराया था। कुल मिलाकर यह है इस भुला देने वाले टेस्ट की 10 बड़ी बातें

- तेम्बा बावुमा की कप्तानी में यह दक्षिण अफ्रीका की 12वीे जीत, वह अब तक टेस्ट में अविजित हैं

- भारत पूरी सीरीज में सिर्फ 1 बार 200 रन बना पाया और 2 अर्धशतक बल्लेबाजों से आए, यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जड़ेजा

- 21वीं सदी में पहली बार किसी टीम ने भारतीय जमीन पर 9 सत्र बल्लेबाजी की

- भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बने ऋषभ पंत की बतौर कप्तान पहले मैच में बड़ी हार
- मार्को यानसेन ने 7 विकेट और 93 रन बनाए, ऐसा करने वाले वह पांचवे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बने

- मैन ऑफ द सीरीज रहे साइमन हार्मर ने दूसरे मैच में 9 विकेट लिए। दूसरी पारी में आया 37 रनों पर 6 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

- गुवाहाटी में यह पहला टेस्ट खेला गया जिसमें भारत को बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

- भारतीय मूल के सेनुरन मुत्तुस्वामी ने अपने करियर का पहला टेस्ट शतक भारत के खिलाफ लगाया

- कोलकाता टेस्ट की तरह गुवाहाटी टेस्ट में भी अंतिम 2 विकेट दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज ने लिए

- मार्को यानसेन जितने विकेट जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज मिलकर भी नहीं ले पाए।    



14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

Webdunia
