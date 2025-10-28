मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (11:40 IST)

मिरेकल! डेड डिक्लियर करने के 15 मिनट बाद धड़क उठा दिल, डॉक्टर्स भी हैरान

कहते हैं न कि जाको राखे साइयां मार सके न कोए। यह कहावत कभी सच भी हो जाती है। गुजरात के सूरत में एक ऐसा ही चमत्कृत कर देने वाला मेडिकल मिरेकल सामने आया है। यहां इलाज के दौरान एक मरीज का दिल धड़कना पूरी तरह से बंद हो गया। मॉनिटर पर हार्ट की लाइन स्ट्रेट हो गई। यानी दिल पूरी तरह से धड़कना बंद हो गया है। करीब 15 मिनट तक डॉक्टरों ने कई तरह से मरीज की सांस लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। लेकिन ठीक 15 मिनट बाद मरीज का दिल फिर से धड़क उठा और वो जिंदा हो गया।

मामला सूरत के सिविल अस्पताल का है। यहां चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) डॉ. उमेश चौधरी ने कहा कि मेरे 30 साल के करियर में यह पहली बार हुआ है कि किसी ‘स्ट्रेट लाइन’ मरीज की धड़कन अपने आप वापस आ गई। यह मेडिकल साइंस के लिहाज से अत्यंत दुर्लभ घटना है।

सूरत के न्यू सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज का दिल करीब पंद्रह मिनट तक पूरी तरह से रुक गया था। डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन पंद्रह मिनट बाद दिल की धड़कन अपने आप फिर से शुरू हो गई। मरीज की हालत गंभीर हार्ट फेल्योर की थी और अचानक दिल रुकने पर मेडिकल टीम परेशान थी। लेकिन करीब 15 मिनट बाद उसका दिल फिर से धड़कने लगा. यह घटना अब पूरे सूरत शहर में चर्चा का विषय बन गई है।

बता दें कि अंकलेश्वर निवासी 45 वर्षीय राजेश पटेल को गंभीर हालत में सूरत सिविल अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें गंभीर हार्ट फेल्योर की समस्या थी। इलाज के दौरान अचानक उनका दिल रुक गया और ईसीजी मॉनिटर पर ‘स्ट्रेट लाइन' दिखने लगी। टीम ने CPR और दवाओं के जरिए जीवन बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद मेडिकल टीम ने राजेश पटेल नाम के इस मरीज को मृत घोषित कर दिया।

लेकिन इसी घोषणा के करीब 15 मिनट बाद ऐसा हुआ, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मॉनिटर पर अचानक हार्टबीट दिखाई देने लगी और मरीज के शरीर में हलचल महसूस हुई। मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत राजेश को फिर से आईसीयू में शिफ्ट किया और इलाज शुरू कर दिया।

सूरत सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) डॉ. उमेश चौधरी ने कहा कि मैंने अपने 30 साल के करियर में यह पहली बार देखा कि किसी ‘स्ट्रेट लाइन' मरीज की धड़कन अपने आप वापस आ गई। यह मेडिकल साइंस के लिहाज से अत्यंत दुर्लभ घटना है। उन्होंने बताया कि मरीज की हालत अभी भी नाजुक है और उसे आईसीयू में विशेष निगरानी में रखा गया है।

मरीज के परिजन भी इस घटना को ‘ईश्वरीय चमत्कार' मान रहे हैं। राजेश पटेल के भाई मेला भाई पटेल ने बताया, “हमने खुद देखा कि जब डॉक्टर दूसरे मरीज को देखने चले गए थे, तभी मेरे भाई के दिल की धड़कन अचानक शुरू हो गई। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि वह जीवित है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं।

अस्पताल के अनुसार मरीज की वर्तमान स्थिति स्थिर है, लेकिन अगले कुछ दिन उसके लिए बेहद अहम हैं। इस घटना ने न सिर्फ डॉक्टरों को चौंकाया है बल्कि आम लोगों में भी उम्मीद और आस्था का नया भाव जगा दिया है। 
Edited By: Navin Rangiyal   
