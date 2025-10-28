छठ पर 3 FREE Mobile Recharge दे रही है सरकार, क्या है मैसेज की सचाई

WhatsApp पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज के मुताबिक छठ पूजा पर सरकार दे रही है 3 महीने का फ्री रिचार्ज!" आखिर इस मैसेज की सचाई क्या है। क्या सचमुच सरकार फ्री मोबाइल रिचार्ज दे रही है। ये मैसेज लोगों को तुरंत अपनी ओर खींच लेता है और देखते ही देखते लाखों लोग इसे फॉरवर्ड कर देते हैं।

Press Information Bureau (PIB) ने इस वायरल मैसेज पर अपनी नज़र रखी और तुरंत इसकी सच्चाई सामने लाई। PIB Fact Check ने अपने ऑफिशियल X (पहले Twitter) हैंडल पर साफ-साफ बताया कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है।