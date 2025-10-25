शनिवार, 25 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. छठ पूजा
  4. Chhath Puja Messages 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (11:53 IST)

Chhath Puja Wishes Sandesh: महापर्व छठ पूजा पर इन 10 कोट्स, मैसेज से अपनों को दें शुभकमानाएं

Chhath Puja Greetings 2025
Chhath Puja Wishes Images: भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में छठ पूजा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व, जिसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, सूर्य देव (सूर्य षष्ठी) और छठी मैया के प्रति गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का महापर्व है।

यह चार दिवसीय अनुष्ठान है जो नहाय-खाय से शुरू होकर खरना, सांझ का अर्घ्य और अंत में उगते सूर्य को अर्घ्य देने या बिहानिया अर्घ्य के साथ संपन्न होता है। छठ पूजा सिर्फ उपवास नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, पवित्रता और पारिवारिक सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान की दीर्घायु का वरदान मांगने का एक अनूठा माध्यम है।ALSO READ: Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि
 
यहां आपके लिए प्रस्तुत हैं छठ पूजा की 10 हार्दिक शुभकामना संदेश

1. सूर्य देव की कृपा वाला संदेश
जो है जगत का पालनहार, सात घोड़ों की है जिनकी सवारी, 
न कभी रुके, न कभी देर करें, 
ऐसे हैं हमारे सूर्यदेव, आओ मिलकर करें इस छठ पर उनकी पूजा, 
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
2. खुशियों और समृद्धि का संदेश
छठ का ये महापर्व लाता है जीवन में खुशहाली, 
आपके जीवन में भी आएं खुशियां अपार, 
मुबारक हो आपको छठ का ये पावन त्योहार। 
छठ पूजा की शुभकामनाएं!
 
3. मनोकामना पूरी होने का संदेश
कामनाएं हों पूरी इस छठ पूजा में, 
जो तू चाहे वो तेरा हो, हर दिन खूबसूरत और रातें रोशन हों। 
कामयाबी चूमती रहे तेरे कदम हमेशा, 
छठ पूजा की बहुत बधाई!
 
4. छठ मैया के आशीर्वाद वाला संदेश
घाट किनारे खड़े हो कर करेंगे हम सूर्य देव को नमन, 
पूरी हो आपकी हर कामना, दुखों का हो शमन। 
छठी मैया का आशीर्वाद सदा बना रहे, 
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
5. सरल और पवित्र संदेश
रथ पर होकर सवार, सूर्य देव आएं आपके द्वार, 
सुख, संपत्ति और खुशियां आपको मिलें अपार, 
छठ मैया आशीर्वाद दे इतना, 
 
इमेज के लिए छोटे और प्रभावशाली कोट्स:
 
• "छठ देता है संतान के दीर्घायु का वरदान, 
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।"
 
• "सूर्य की किरणें आपके जीवन को रोशन करें, 
छठ मैया का आशीर्वाद आपको मिले।"
 
• "छठ मैया के चरणों में भक्ति का दीप जलाएं, 
मन में विश्वास रख, हर दुख-दर्द भुलाएं। शुभ छठ पर्व।"
 
• "सांझ का अर्घ्य करता है जीवन में शुभ शुरुआत, 
सुबह के अर्घ्य के साथ पूरी हो आपकी हर मुराद।"
 
• "खुशियों का त्योहार आया है, सूर्य देव से सब जगमगाया है। 
छठ महापर्व की शुभकामनाएं!"
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Chhath puja nahay khay: छठ पूजा का नहाए खाए कब है, जानिए पहले दिन के रीति रिवाज

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Chhath Puja: छठ पूजा: छठी मैया किसकी पत्नी हैं?

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधिChhath Puja Date: छठ पूजा लोक आस्था का सबसे बड़ा और पवित्र महापर्व है। यह चार दिनों तक चलता है और इसमें सूर्य देव (Surya Dev) और छठी मैया (Chhathi Maiya) की उपासना की जाती है। यहां छठ पूजा 2025 के लिए संपूर्ण सामग्री सूची और पूजा विधि दी गई है...

Chhath puja ki kahani: छठ पूजा की कथा कहानी हिंदी में

Chhath puja ki kahani: छठ पूजा की कथा कहानी हिंदी मेंछठ पूजा की 4 पौराणिक कथाएं जरूर पढ़ें, मिलेगा छठी मैया का आशीर्वाद

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?Chhath puja 2025: बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा का महापर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक, चार दिनों तक चलता है। बिहार में छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को इस पर्व का मुख्य दिन रहेगा जबकि सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा।

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेश

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेशChhath Puja Messages: छठ पूजा 2025 के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं! आप अपने प्रियजनों को भेजने के लिए यहां नीचे दिए गए शुभकामना संदेशों और कोट्स का उपयोग करके त्योहार का आनंद दुगुना कर सकते हैं:

और भी वीडियो देखें

Chhath Puja Wishes Sandesh: महापर्व छठ पूजा पर इन 10 कोट्स, मैसेज से अपनों को दें शुभकमानाएं

Chhath Puja Wishes Sandesh: महापर्व छठ पूजा पर इन 10 कोट्स, मैसेज से अपनों को दें शुभकमानाएंChhath Puja Wishes 2025: महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर आप अपने प्रियजनों को ये खूबसूरत कोट्स, मैसेज और शुभकामना संदेश भेज सकते हैं, जिन्हें आप अपनी शुभकामना इमेज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं:

Chhath Puja 2025: घर पर कैसे करें छठ पूजा की तैयारी, जानिए पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

Chhath Puja 2025: घर पर कैसे करें छठ पूजा की तैयारी, जानिए पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधिChhath Puja 2025 Preparation, Materials and Method: छठ पूजा 2025 के लिए घर पर तैयारी करने के लिए आपको कुछ विशेष विधियों और सामग्री की आवश्यकता होगी। यहां छठ पूजा की तैयारी और विधि के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप भी इस छठ पूजा पर इसका लाभ ले सकते हैं...

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:

Chhath Puja Fashion Trends: छठ पूजा पर जानें ज्वैलरी फैशन ट्रेंड्स और कैसा हो आपका श्रृंगार

Chhath Puja Fashion Trends: छठ पूजा पर जानें ज्वैलरी फैशन ट्रेंड्स और कैसा हो आपका श्रृंगारChhath Puja Fashion: छठ पूजा पर पारंपरिक साड़ी के साथ ही, सोने-चांदी के गहनों और पारंपरिक शैली के गहनों के साथ आप अपनी खूबसूरती को और बढ़ा सकती हैं। छठ पूजा के लुक को पारंपरिक गोल्ड गहने पूरा करते हैं। छठ पूजा के गहनों के ट्रेंड्स, फैशन गोल्ड और पारंपरिक भारतीय गहनों पर केंद्रित होते हैं।

Chhath Puja 2025 Date Time: छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाये, मुहूर्त सहित जानिए क्या करते हैं इस दिन

Chhath Puja 2025 Date Time: छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाये, मुहूर्त सहित जानिए क्या करते हैं इस दिनNahay khay chhath puja 2025: छठ का त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। अष्टमी को पारण होता है। इस बार छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। 25 अक्टूबर को नयाय खाय, 26 को खरना, 27 को संध्या अर्घ्य और 28 को उषा अर्घ्य और पारण होगा। इस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की विशेष पूजा और उन्हें अर्घ्य देने का विधान है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com