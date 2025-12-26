शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (13:11 IST)

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?

New Year 2026 Resolutions
New Year 2026 Resolutions: जैसे ही कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलटता है, हम जोश से भर जाते हैं। 'नया साल, नया मैं' के नारे के साथ हम जिम जाने, किताब पढ़ने या सुबह जल्दी उठने की कसमें खाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग चाय कॉफी छोड़ने, नशा छोड़ने और कुछ नया सीखने की कसम खाते हैं लेकिन आंकड़ों की मानें तो जनवरी खत्म होते-होते 90% लोग अपने संकल्प छोड़ देते हैं और फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और इस साल आप उन 10% लोगों में कैसे शामिल हो सकते हैं जो वास्तव में खुद को बदलते हैं? आइए जानते हैं।
 
संकल्प फेल होने के 3 प्रमुख कारण
1. बहुत बड़े और अव्यवहारिक लक्ष्य: अक्सर हम जोश में आकर ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं जो नामुमकिन होते हैं। जैसे- "मैं एक महीने में 10 किलो वजन कम करूँगा।" या ''मैं अब से बिल्कुल भी नशा नहीं करूंगा।'' जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते, तो हम हार मान लेते हैं।
 
2. 'सब कुछ अभी' वाली मानसिकता: हम एक ही दिन में अपनी सारी बुरी आदतें बदलकर 'सुपरह्यूमन' बनना चाहते हैं। मस्तिष्क बदलाव के प्रति प्रतिरोधी होता है; एक साथ कई बदलाव उसे डरा देते हैं।
 
3. स्पष्ट योजना की कमी: "मुझे अमीर बनना है" यह एक इच्छा है, संकल्प नहीं। जब तक आपके पास 'कैसे' का जवाब नहीं है, आपका संकल्प सिर्फ एक सपना है।
 
इस बार सफल होने के 'स्मार्ट' तरीके:
अगर आप वाकई 2026 को अपना सबसे सफल साल बनाना चाहते हैं, तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें:-
 
1. छोटे कदम, बड़े परिणाम:
साल भर में खुद को बदलने के बजाय, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का लक्ष्य रखें।
गलत: "रोज 1 घंटा जिम जाऊँगा।"
सही: "रोज सिर्फ 15 मिनट टहलने से शुरुआत करूँगा।"
 
2. 'S.M.A.R.T' लक्ष्य बनाएं
आपका संकल्प स्पष्ट होना चाहिए।
 
S (Specific): स्पष्ट हो (जैसे- किताब पढ़ना)।
M (Measurable): जिसे मापा जा सके (जैसे- महीने में 1 किताब)।
A (Achievable): जो मुमकिन हो।
R (Relevant): जो आपके जीवन के लिए जरूरी हो।
T (Time-bound): जिसकी एक समय सीमा हो।
 
3. 'क्यों' को पहचानें
जब भी आपका मन आलस करे, खुद से पूछें कि आपने यह शुरू क्यों किया था? आपका 'Why' जितना मजबूत होगा, आपकी इच्छाशक्ति उतनी ही लंबी चलेगी।
 
4. असफलता को स्वीकार करें (Don't Quit, Reset): 
अगर किसी दिन आप अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाते, तो उसे पूरी तरह छोड़ें नहीं। बस अगले दिन से फिर शुरू करें। एक दिन की चूक आपको असफल नहीं बनाती, हार मान लेना बनाता है।
 
नया साल केवल तारीख बदलने का नाम नहीं है, यह अपनी आदतों को दिशा देने का अवसर है। याद रखें, बदलाव रातों-रात नहीं आता। खुद को थोड़ा समय दें और निरंतरता (Consistency) बनाए रखें।
Surya gochar 2025:सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

Surya gochar 2025:सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफलsurya gochar 2025: मकर संक्रांति 2026 का पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास होने वाला है। 14 जनवरी 2026 की दोपहर 02:50 बजे जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे, तो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सूर्य के उत्तरायण होते ही देवताओं का दिन शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं, इस 'मकर संक्रांति' का आपकी राशि पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा।

Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफलBudh Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, तर्क और संवाद के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 29 दिसंबर 2025 की सुबह 07:14 बजे गुरु की राशि धनु में प्रवेश करने जा रहे हैं। साल के आखिरी दिनों में होने वाला यह गोचर सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा।

नरेंद्र मोदी के बाद क्या अमित शाह संभालेंगे पीएम की कमान, क्या कहती है लाल किताब

नरेंद्र मोदी के बाद क्या अमित शाह संभालेंगे पीएम की कमान, क्या कहती है लाल किताबAmit Shah Kundali सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भविष्यवाणी और ज्योतिष विश्लेषण के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपेक्षा केंद्र में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके बाद वर्ष 2029 में होने वाले चुनाव में यदि भाजपा बहुमत लाती है तो अमित शाह को प्रधानंमी बनाया जा सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को गृहमंत्री या रक्षामंत्री जैसे अहम पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि कई लोग इस तरह की संभावना से इनकार करते हैं। चलिए जानते हैं कि अमित शाह की कुंडली लाल किताब के अनुसार क्या कहती है।

Astrology Prediction: बांग्लादेश का भविष्य होगा 'गाजा' की तरह, संभलकर रहना होगा भारत को

Astrology Prediction: बांग्लादेश का भविष्य होगा 'गाजा' की तरह, संभलकर रहना होगा भारत कोAstrology Prediction on bangladesh: बांग्लादेश में दीपूचन्द्र दास की हत्या के बाद अब बांग्लादेश का पतन तय हो गया है क्योंकि बांग्लादेश के पाप का घट भी भर चुका है। आने वाले समय में बांग्लादेश में कोई सी भी सरकार बने उसका पतन भी जल्द ही हो जाएगा और यही नहीं बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अलग होने के लिए विद्रोह भी करेगा। यह होगा बहुत जल्द।

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्यMakar Sankranti 2026 rashifal : मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति पर ग्रहों की विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार मकर संक्रांति पर वरियान योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

