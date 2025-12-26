शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (12:01 IST)

31st night party: 31st मनाने के लिए हैं भारत के 5 प्रमुख शानदार शहर

new year celebration 2025
Gemini
31st night party: कई लोग अंग्रेजी न्यू ईयर का स्वागत करते हैं। इस दौरान लोग रात में पार्टी का आयोजन करते हैं। यदि आप भी थर्टी फर्स्ट की पार्टी मनाने का सोच रहे हैं तो हम आपको बताते हैं ऐसी 5 बेस्ट जगहें जहां जाकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी 31 दिसंबर की रात यादगार बन जाएगी। भारत में ही ऐसे ऐसे सैंकड़ों स्थान जहां जाकर आप थर्टी फर्स्ट की पार्टी का आनंद ले सकते हैं। भारत में 31 दिसंबर का जश्न मनाने के लिए कई शानदार शहर हैं। आपकी पसंद के आधार पर (पार्टी, शांति या राजसी ठाठ), यहाँ 5 सबसे प्रमुख और बेहतरीन शहरों की सूची दी गई है।
 
1. गोवा (Goa) - पार्टी और बीच के लिए
पार्टी कैपिटल: गोवा भारत की 'पार्टी कैपिटल' मानी जाती है। अगर आप समुद्र के किनारे संगीत, डांस और आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत करना चाहते हैं, तो यह नंबर 1 विकल्प है।
खासियत: अंजुना और बागा बीच पर बीच पार्टियां, क्रूज इवेंट्स और इलेक्ट्रिक माहौल।
क्या करें: सनबर्न जैसे म्यूजिक फेस्टिवल और कैसिनो में रात बिताना।
 
2. मुंबई (Mumbai) - ग्लैमर और नाइटलाइफ़ के लिए
माया नगरी: 'सपनों का शहर' मुंबई अपनी चकाचौंध भरी नाइटलाइफ़ के लिए मशहूर है। यहाँ आप बॉलीवुड स्टाइल में नए साल का जश्न मना सकते हैं।
खासियत: मरीन ड्राइव पर आतिशबाजी देखना, जुहू बीच की भीड़ और बड़े होटलों में सेलिब्रिटी पार्टियां।
क्या करें: गेटवे ऑफ इंडिया पर रात बिताना या किसी रूफटॉप पब से शहर का नजारा देखना।
 
3. उदयपुर (Udaipur) - राजसी ठाठ और शांति के लिए
झीलों की नगरी: अगर आप शोर-शराबे से दूर रॉयल्टी का अनुभव करना चाहते हैं, तो 'झीलों की नगरी' उदयपुर सबसे शानदार है।
खासियत: पिछोला झील के किनारे रोमांटिक डिनर, जग मंदिर और महलों में होने वाले भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम।
क्या करें: सिटी पैलेस की लाइटिंग देखना और पुराने शहर की गलियों का आनंद लेना।
 
4. मनाली (Manali) - बर्फ और पहाड़ों के लिए
बर्फ की नगरी: सर्दियों में बर्फबारी के बीच नया साल मनाने का अनुभव ही अलग है। युवाओं के बीच मनाली एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है।
खासियत: ओल्ड मनाली के कैफे, माल रोड की हलचल और सोलंग वैली में बोनफायर (अलाव)।
क्या करें: पहाड़ों में रिवर साइड कैंपिंग और बर्फ में मस्ती।
 
5. बेंगलुरु (Bengaluru) - पब और म्यूजिक लवर्स के लिए
आईटी नगर: बेंगलुरु को 'पब कैपिटल ऑफ इंडिया' कहा जाता है। यहाँ का मौसम और यहाँ की लाइव म्यूजिक वेन्यू नए साल को यादगार बना देते हैं।
खासियत: एमजी रोड (MG Road) और ब्रिगेड रोड पर होने वाली बड़ी पब्लिक पार्टियां और शानदार क्लब।
क्या करें: प्रसिद्ध क्राफ्ट ब्रुअरीज में दोस्तों के साथ समय बिताना।
 
टिप: 31 दिसंबर के दौरान इन शहरों में बहुत भीड़ होती है, इसलिए होटल और फ्लाइट की बुकिंग कम से कम 1-2 महीने पहले करना बेहतर रहता है।
 
 
