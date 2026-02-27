Aadhaar center ढूंढना हुआ आसान, UIDAI ने Google Maps के साथ की बड़ी साझेदारी, जानें कैसे मिलेगी मदद

uidai google maps partner to locate 60000 aadhaar centres online : आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दिग्गज टेक कंपनी Google के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत अब देशभर के सत्यापित (Verified) आधार केंद्रों की सटीक जानकारी सीधे Google Maps पर उपलब्ध होगी।

अक्सर लोगों को अपने नजदीकी सही आधार केंद्र को खोजने में परेशानी होती थी या गलत जानकारी के कारण भटकना पड़ता था। इस नई सुविधा के बाद, अब कोई भी भारतीय बिना किसी संशय के वैध आधार सेवा केंद्र का पता लगा सकेगा। यह फीचर जल्द ही सभी के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा।

60,000 से ज्यादा केंद्रों की मिलेगी जानकारी

एक बार यह सर्विस लाइव होने के बाद, Google Maps पर सर्च करते ही आपको 60,000 से अधिक सत्यापित केंद्रों की सूची दिखाई देगी। इसमें उच्च श्रेणी के 'आधार सेवा केंद्र' (ASKs) भी शामिल होंगे।

खास बात यह है कि मैप्स पर अब यह भी साफ दिखेगा कि कौन सा केंद्र क्या सेवा दे रहा है, जैसे:

वयस्कों या बच्चों का नया नामांकन (Enrollment)

पते में सुधार (Address Update)

मोबाइल नंबर लिंक करना

केवल रास्ता ही नहीं, सुविधाओं की भी मिलेगी डिटेल

यह साझेदारी केवल लोकेशन बताने तक सीमित नहीं है। Google Maps पर आपको केंद्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेंगी, जैसे:

क्या केंद्र दिव्यांगजनों (Handicap accessible) के लिए अनुकूल है?

वहाँ पार्किंग की क्या सुविधा है?

केंद्र के खुलने और बंद होने का सटीक समय क्या है?

वहाँ कौन-कौन सी विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध हैं?

रियल-टाइम अपडेट और अपॉइंटमेंट बुकिंग

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए UIDAI 'Google Business Profile' का उपयोग करेगा। इससे केंद्रों की जानकारी हमेशा अपडेट रहेगी और लोग सीधे अपनी फीडबैक भी दे सकेंगे। भविष्य में, UIDAI और Google ऐसी सुविधा पर भी काम कर रहे हैं जिससे आप Google Maps के जरिए ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे, जिससे लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। Edited by : Sudhir Sharma