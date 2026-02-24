PM Surya Ghar Yojana : घर की छत पर लगाएं Solar Panel, पाएं 300 Units तक Free Electricity और भारी Subsidy 300 Units Free Power! PM Surya Ghar Yojana से घर बैठे पाएं Solar Panel Subsidy का फायदा

PM Surya Ghar Scheme अब हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, जानिए कैसे मिलेगा Solar Subsidy का लाभ : मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य देश के करोड़ों घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत, घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार भारी सब्सिडी दे रही है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

सब्सिडी: सोलर पैनल की लागत पर 40% तक की सब्सिडी। लक्ष्य: भारत भर के 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना। बचत: सरकार को बिजली खर्च में सालाना 75,000 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।

सब्सिडी और सोलर प्लांट की क्षमता (टेबल)

औसत मासिक बिजली खपत (यूनिट) उपयुक्त सोलर प्लांट क्षमता मिलने वाली सब्सिडी

0-150 यूनिट 1-2 किलोवाट (kW) ₹ 30,000 से ₹ 60,000

150-300 यूनिट 2-3 किलोवाट (kW) ₹ 60,000 से ₹ 78,000

300 से अधिक यूनिट 3 किलोवाट से ऊपर अधिकतम ₹ 78,000

योजना के लाभ

आम जनता को मुफ्त बिजली की सुविधा।

सरकार के बिजली खर्च में कमी।

नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के उपयोग में वृद्धि।

कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण।

पात्रता (Eligibility)

आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

अपना घर होना चाहिए जिसकी छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो।

वैध बिजली कनेक्शन (Electricity Connection) होना अनिवार्य है।

आवेदक ने पहले सोलर पैनल के लिए किसी अन्य सरकारी सब्सिडी का लाभ न लिया हो।

आवेदन करने की प्रक्रिया (Step-by-Step)

चरण 1: रजिस्ट्रेशन (Registration)

आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

इस वेबसाइट पर क्लिक कर पूरी जानकारी पा सकते हैं

https://solarrooftop.pmsuryaghar.gov.in/

अपना राज्य और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) चुनें।

अपना बिजली उपभोक्ता नंबर (Consumer Number), मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें।

ओटीपी (OTP) के जरिए मोबाइल और ईमेल वेरीफाई करें।

चरण 2: आवेदन (Application)

कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।

'Apply for Rooftop Solar' पर क्लिक करें और फॉर्म भरें।

चरण 3: अप्रूवल और इंस्टॉलेशन

डिस्कॉम (DISCOM) से तकनीकी व्यवहार्यता (Feasibility Approval) का इंतज़ार करें।

अनुमति मिलने के बाद, अपने डिस्कॉम के साथ पंजीकृत किसी भी वेंडर से प्लांट इंस्टॉल करवाएं।

चरण 4: नेट मीटर और सब्सिडी

प्लांट लगने के बाद, विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें।

डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण और नेट मीटर लगने के बाद पोर्टल से 'कमीशनिंग सर्टिफिकेट' जनरेट होगा।

अंत में, अपना बैंक विवरण और कैंसल्ड चेक पोर्टल पर अपलोड करें। आपकी सब्सिडी 30 दिनों के भीतर बैंक खाते में आ जाएगी।

महत्वपूर्ण दस्तावेज (Documents Required)

पहचान पत्र (Identity Proof)

निवास प्रमाण पत्र (Address Proof)

बिजली का बिल (Electricity Bill)

छत के स्वामित्व का प्रमाण पत्र (Roof Ownership Certificate)





अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. क्या किराए के घर में रहने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, इस योजना के लिए घर का मालिक होना और छत का मालिकाना हक होना अनिवार्य है। 2. अगर मैं घर शिफ्ट करता हूँ तो सोलर सिस्टम का क्या होगा?

सोलर प्लांट बिजली कनेक्शन और उस पते से जुड़ा होता है। शिफ्टिंग की स्थिति में आपको डिस्कॉम के नियमों का पालन करना होगा, हालांकि यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है।