'मास्टरमाइंड' शब्द पर भड़के MP मनोज झा, उदयभानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर सरकार से पूछे तीखे सवाल

RJD MP Manoj Jha on Uday Bhanu Chib: दिल्ली में एआई समिट (AI Summit) के दौरान हुए प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब की गिरफ्तारी ने सियासी तूल पकड़ लिया है। राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने पुलिस द्वारा चिब को 'मास्टरमाइंड' कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। झा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि क्या शर्ट उतारकर विरोध करना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? उन्होंने पुलवामा और लाल किला हमले का जिक्र करते हुए जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

झा को मास्टरमाइंड शब्द पर आपत्ति

मुझे देश से मोहब्बत है तो...



#WATCH दिल्ली: RJD नेता मनोज कुमार झा ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किए जाने पर कहा, "एक शब्द का प्रयोग किया गया मास्टरमाइंड तो मास्टरमाइंड ऑफ… pic.twitter.com/QAF16DW6cR — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 24, 2026 उदयभानु चिब पुलिस रिमांड पर उल्लेखनीय है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस ने एआई समिट में शर्ट लैस प्रदर्शन मामले में उदय भानु को देर रात गिरफ्तार किया था। मनोज झा ने कहा कि मैंने बार बार कहा है कि यदि मुझे देश से मोहब्बत है तो मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, उसकी आलोचना करूंगा। यह मैं अतीत में भी करता रहा हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा। उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि किसी भी सरकार को यह मुगालता नहीं होना चाहिए कि वही देश है।