मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. manoj-jha-on-uday-bhanu-chib-arrest-youth-congress-ai-summit-protest
Written By
Last Modified: मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (15:13 IST)

'मास्टरमाइंड' शब्द पर भड़के MP मनोज झा, उदयभानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर सरकार से पूछे तीखे सवाल

RJD MP Manoj Jha
RJD MP Manoj Jha on Uday Bhanu Chib: दिल्ली में एआई समिट (AI Summit) के दौरान हुए प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब की गिरफ्तारी ने सियासी तूल पकड़ लिया है। राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने पुलिस द्वारा चिब को 'मास्टरमाइंड' कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। झा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि क्या शर्ट उतारकर विरोध करना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? उन्होंने पुलवामा और लाल किला हमले का जिक्र करते हुए जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

झा को मास्टरमाइंड शब्द पर आपत्ति

राजद नेता झा ने एएनआई से बातचीत में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी विरोधी राजनीतिक पार्टी के एक नेता ने विरोध प्रदर्शन किया आप उसे देश की सुरक्षा के साथ जोड़ रहे हैं। आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चिब को 'मास्टरमाइंड' कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाल किला का मास्टरमाइंड नहीं मिला, पुलवामा हमले और पहलगाम हमले का तो मास्टरमाइंड नहीं मिला, लेकिन कहां का मिला, जिन्होंने एक प्रदर्शन किया। ALSO READ: AI Summit Protest: राहुल गांधी ने उदय भानु को बताया बब्बर शेर, भाजपा का पलटवार

मुझे देश से मोहब्बत है तो... 

मनोज झा ने कहा कि मैंने बार बार कहा है कि यदि मुझे देश से मोहब्बत है तो मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, उसकी आलोचना करूंगा। यह मैं अतीत में भी करता रहा हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा। उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि किसी भी सरकार को यह मुगालता नहीं होना चाहिए कि वही देश है।

उदयभानु चिब पुलिस रिमांड पर 

उल्लेखनीय है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस ने एआई समिट में शर्ट लैस प्रदर्शन मामले में उदय भानु को देर रात गिरफ्तार किया था।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

WhatsApp Data Privacy Case: सुप्रीम कोर्ट में Meta का हलफनामा, जानिए अब यूजर्स के डेटा और विज्ञापन शेयरिंग पर क्या बदलेंगे नियम

WhatsApp Data Privacy Case: सुप्रीम कोर्ट में Meta का हलफनामा, जानिए अब यूजर्स के डेटा और विज्ञापन शेयरिंग पर क्या बदलेंगे नियमMeta और WhatsApp ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश का पालन करने का भरोसा दिया। यह आदेश भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा तय की गई प्राइवेसी और यूज़र कंसेंट से जुड़ी सुरक्षा शर्तों के विस्तार से संबंधित है।

UP में स्वास्थ्य क्रांति : अब AI संभालेगा आपकी सेहत, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज के लिए बड़ी खुशखबरी

UP में स्वास्थ्य क्रांति : अब AI संभालेगा आपकी सेहत, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज के लिए बड़ी खुशखबरीUP में स्वास्थ्य क्रांति: अब AI संभालेगा आपकी सेहत, लखनऊ–गोरखपुर–वाराणसी–प्रयागराज को बड़ी सौगात

tejas fighter jet crash पर HAL का बयान, यह केवल जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना थी

tejas fighter jet crash पर HAL का बयान, यह केवल जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना थीतेजस लड़ाकू विमान के निर्माता हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने विमान के क्रैश होने की खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि यह केवल जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी घटना थी। HAL ने कहा कि समकालीन लड़ाकू विमानों के बीच 'एलसीए तेजस' (LCA Tejas) का सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया में सबसे बेहतरीन है।

कानपुर हाईवे पर युवतियों ने किया नागिन डांस, पुलिस बनी 'सपेरा', दर्ज हुई FIR (वीडियो)

कानपुर हाईवे पर युवतियों ने किया नागिन डांस, पुलिस बनी 'सपेरा', दर्ज हुई FIR (वीडियो)Kanpur Highway Reel: सोशल मीडिया पर 'लाइक्स' और 'फॉलोअर्स' की भूख युवाओं को किस हद तक ले जा सकती है, इसका ताजा उदाहरण कानपुर के एक व्यस्त हाईवे पर देखने को मिला। यहां दो युवतियों ने चलती सड़क पर अपनी कार रोककर 'नागिन डांस' किया और रील बनाई।

PRAHAAR : MHA की राष्ट्रीय आतंकवाद नीति जारी, जानिए कैसे होगी आपके हितों की रक्षा

PRAHAAR : MHA की राष्ट्रीय आतंकवाद नीति जारी, जानिए कैसे होगी आपके हितों की रक्षाकेंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने देश की पहली व्यापक आतंकवाद-विरोधी नीति जारी कर दी है। सोमवार को जारी नीति का नाम प्रहार रखा गया है। नीति के मुताबिक भारत को सीमा पार आतंकवाद और साइबर हमलों का खतरा है। इसके साथ ही ड्रोन और नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर देश की सुरक्षा को निशाना बनाने की कोशिशें जारी हैं।

और भी वीडियो देखें

AI Summit Protest: राहुल गांधी ने उदय भानु को बताया बब्बर शेर, भाजपा का पलटवार

AI Summit Protest: राहुल गांधी ने उदय भानु को बताया बब्बर शेर, भाजपा का पलटवारUday Bhanu Chib Arrest : इंडिया एआई इंपेक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलैस प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तार से देश की सियासत गरमा गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने चिब की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है। वहीं भाजपा नेता गौरव भाटिया ने दावा किया कि भारत को शर्मिंदा करने के लिए राहुल गांधी ने ही यह साजिश रची थी।

राजकोट के जंगलेश्वर में 1100 से ज्यादा घरों पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई जारी

राजकोट के जंगलेश्वर में 1100 से ज्यादा घरों पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई जारीJungleshwar Mega Demolition News: गुजरात में राजकोट के जंगलेश्वर में सोमवार को करीब 1100 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला। इन सभी को प्रशासनिक अमले ने तोड़ दिया। यह कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। करीब 1492 घरों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। यह कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। इसे राजकोट के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहे है।

बंगाल में SIR पर Supreme Court का बड़ा फैसला, विरोध के बीच ममता को लगा झटका, कब आएगी अंतिम वोटर लिस्‍ट?

बंगाल में SIR पर Supreme Court का बड़ा फैसला, विरोध के बीच ममता को लगा झटका, कब आएगी अंतिम वोटर लिस्‍ट?West Bengal Special Intensive Revision case : पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर उच्‍चतम न्‍यायालय ने बड़ा फैसला लिया है। खबरों के अनुसार, न्‍यायालय ने आज बंगाल एसआईआर में सिविल जजों को भी लगाने का निर्देश दिया है और कहा कि अगर फिर भी न्यायिक अधिकारियों की कमी होती है तो पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड से उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया जाए, ताकि जांच जल्दी पूरी हो सके। अब न्‍यायालय के इस फैसले से मुख्‍यमंत्री बनर्जी को झटका लगा है।

राहुल गांधी ने मोदी को फिर कहा कंप्रोमाइज पीएम, भोपाल में किसान महाचौपाल से आंदोलन का आगाज, CM मोहन का तंज, AI समिट में तमाशा के लिए देश से मांगें माफी

राहुल गांधी ने मोदी को फिर कहा कंप्रोमाइज पीएम, भोपाल में किसान महाचौपाल से आंदोलन का आगाज, CM मोहन का तंज, AI समिट में तमाशा के लिए देश से मांगें माफीभारत-अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में मंगलवार को भोपाल से कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन का आगाज हो रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे भोपाल में किसान महाचौपाल में शामिल होकार कांग्रेस के आंदोलन की शुरुआत कर रहे है।

यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी का डर, हाईकोर्ट पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी का डर, हाईकोर्ट पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंदSwami Avimukteshwaranand News: यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में घिरे स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब कानूनी सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट समेत संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है।

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौका

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौकाGoogle Pixel 10a के बाजार में आते ही Google Pixel 9a की सेल ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी डिस्काउंट के चलते यह मिड-रेंज स्मार्टफोन अब और भी किफायती हो गया है। 8GB RAM + 256GB वेरिएंट, जो मूल रूप से 49,999 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब Amazon, Flipkart और Croma जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है।

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?google pixel 10a launched in india : भारत में Google Pixel 10a को लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह मॉडल देश में Apple iPhone 17e की एंट्री से पहले बाजार में आ गया है। मिड-रेंज कैटेगरी में उतरा Pixel 10a, प्रीमियम पिक्सल फोनों से नीचे पोजिशन किया गया है, लेकिन इसमें कई फ्लैगशिप फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए हैं।

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेश

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेशस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने आज भारत में अपनी नई Vivo V70 Series 5G लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite पेश किए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेड प्रोसेसर, Zeiss सपोर्टेड कैमरा और बेहद स्लिम बेज़ल डिजाइन दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com