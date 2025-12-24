बुधवार, 24 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (12:15 IST)

31st party:साल के आखरी दिन 31st मनाने के लिए इंदौर के बेस्ट पार्टी स्पॉट

थर्टी फस्ट पार्टी
Indore picnic spot list: इंदौर या इसके आसपास आप थर्टी फर्स्ट की पार्टी मनाने का प्लान बना रहे हैं तो सावधानी भी रखना जरूरी है क्योंकि इस बार पुलिस बहुत सख्‍त है। किसी भी प्रकार की हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किए जाने की खबरें हैं। इसलिए अधिकृत जगहों पर ही जाकर थर्टी फर्स्ट का आनंद लें और अपनी हद में रहकर ही एंजॉय करें। इंदौर में यूं तो कई बेस्ट जगहें हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं बेस्ट पार्टी स्पॉट।
 
तफरीह एग्रो पार्क (Tafreeh Agro Park)
यह स्थान उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो प्रकृति के करीब और शांतिपूर्ण माहौल में पार्टी करना चाहते हैं। यह एक 'एग्रो-टूरिज्म' कॉन्सेप्ट पर आधारित पार्क है।
 
1.क्या खास है: यहाँ की हरियाली, तालाब और खुला मैदान इसे फैमिली पिकनिक और ऑफिस आउटिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं।
2. प्रमुख आकर्षण: एडवेंचर एक्टिविटीज़, जिप-लाइन, बोटिंग, और मिट्टी के घरों का अनुभव। यहाँ का खाना शुद्ध देसी और ऑर्गेनिक स्वाद वाला होता है।
3. पार्टी के लिए क्यों चुनें: अगर आप शोर-शराबे वाली क्लब पार्टी के बजाय 'गार्डन पार्टी' या 'सुकून भरी आउटिंग' पसंद करते हैं।
 
सोमानीपुरम (Somanipuram)
अगर आपकी पार्टी का मतलब एडवेंचर और मस्ती है, तो सोमानीपुरम सबसे अच्छा विकल्प है। यह इंदौर के सबसे बड़े एडवेंचर पार्कों में से एक है।
 
1. क्या खास है: यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी रेंज है। यह युवाओं और कॉर्पोरेट ग्रुप्स के बीच बहुत लोकप्रिय है।
2. प्रमुख आकर्षण: वॉल क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिप-लाइन, तीरंदाजी, गन शूटिंग, और बड़े स्विमिंग पूल। यहाँ रुकने के लिए कॉटेज की सुविधा भी उपलब्ध है।
3. पार्टी के लिए क्यों चुनें: बर्थडे पार्टी या दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर के लिए जहाँ आप पूरा दिन एक्टिविटीज और पूल मस्ती करना चाहते हैं।
 
चौखी ढाणी (Chokhi Dhani)
चौखी ढाणी इंदौर का एक प्रतिष्ठित राजस्थानी कल्चरल विलेज है। अगर आप अपनी पार्टी को एक पारंपरिक और रॉयल टच देना चाहते हैं, तो यहाँ जरूर जाएँ।
 
1. क्या खास है: यहाँ कदम रखते ही आपको राजस्थान के किसी गाँव का अहसास होगा। यहाँ का आतिथ्य बहुत प्रसिद्ध है।
2. प्रमुख आकर्षण: ऊँट और हाथी की सवारी, कठपुतली शो, लोक नृत्य, और जादुई शो। सबसे खास यहां का राजस्थानी भोजन है जो नीचे बैठकर मनुहार के साथ खिलाया जाता है।
3. पार्टी के लिए क्यों चुनें: परिवार के साथ डिनर पार्टी या बाहर से आए मेहमानों को मालवा-राजस्थान की संस्कृति दिखाने के लिए।
 
नखराली ढाणी (Nakhrali Dhani)
चौखी ढाणी की तरह ही, नखराली ढाणी भी राजस्थानी संस्कृति का एक खूबसूरत मेल है, लेकिन यहाँ मनोरंजन और वॉटर पार्क का तड़का भी शामिल है।
 
1. क्या खास है: यहाँ का माहौल बहुत जीवंत और रंगीन है। यहाँ अक्सर राजस्थानी मेले जैसा माहौल रहता है।
2. प्रमुख आकर्षण: यहाँ एक शानदार वॉटर पार्क है, जहाँ आप दिन में मस्ती कर सकते हैं। शाम को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया जा सकता है।
3. पार्टी के लिए क्यों चुनें: बच्चों के जन्मदिन या ऐसी फैमिली पार्टी के लिए जहाँ आपको वॉटर पार्क और सांस्कृतिक प्रोग्राम दोनों एक ही जगह चाहिए।
 
यह सभी ऐसी जगहे हैं जहां पर आप परिवार के साथ पिकनिक के साथ ही और भी कई तरह के मनोरंजन और एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। यहां बने स्पेशल भोजन का आनंद भी उठाया जा सकता है। 
 
अन्य स्पॉट: इसके अलावा आप मयंग ब्लू वाटर पार्क, शेल सिटी वाटर पार्क, क्रिसेंट वाटर एंड एम्यूजमेंट पार्क आदि जगहों पर भी जा सकते हैं। इंदौर में कई होटल वाले थर्टी फर्स्ट पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। इसमें द ग्रैंट शेरेटन, द पार्क होटल, रेडिसन, मैरियट, स्काई लाइन, सियाटेल मॉल, टीआई, 21 मॉल आदि कई जगहों पर थर्टी फर्स्ट नाइट का आयोजन होगा।
  
