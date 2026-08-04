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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (12:56 IST)

क्या शाहरुख खान के घर बजने वाली है शहनाई? आर्यन खान और विनी तकायर की वायरल आउटिंग ने इंटरनेट पर मचाई हलचल

आर्यन खान की एक शाम... और इंटरनेट ने लिख दी नई लव स्टोरी! आखिर कौन हैं विनी तकायर, जिनका नाम इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है?

क्या शाहरुख खान के घर बजने वाली है शहनाई? आर्यन खान और विनी तकायर की वायरल आउटिंग ने इंटरनेट पर मचाई हलचल
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (12:56 IST)
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बॉलीवुड में कई बार फिल्मों से ज्यादा सितारों की निजी जिंदगी सुर्खियां बटोर लेती है। इस बार चर्चा के केंद्र में हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। वजह कोई नई फिल्म या बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि लंदन की एक ऐसी शाम है जिसने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की कहानियों को जन्म दे दिया। कुछ सेकेंड के एक वायरल वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स को इतना व्यस्त कर दिया कि देखते ही देखते आर्यन खान का नाम डेनिश सिंगर विनी तकायर के साथ जोड़ा जाने लगा।
 
असल में, लंदन के एक कैसीनो के बाहर आर्यन और विनी को एक साथ देखा गया। दोनों ब्लैक आउटफिट में नजर आए और कैमरे में कैद यह पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद एक्स, इंस्टाग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों ने अपने-अपने अंदाज में इस मुलाकात के मायने निकालने शुरू कर दिए। किसी ने इसे नई दोस्ती बताया तो किसी ने सीधे डेटिंग की चर्चा शुरू कर दी। हालांकि, वायरल वीडियो में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जो किसी रिश्ते की पुष्टि करता हो।
 
दिलचस्प बात यह है कि आर्यन खान हमेशा से अपनी निजी जिंदगी को बेहद निजी रखना पसंद करते हैं। वह मीडिया से कम बातचीत करते हैं और सोशल मीडिया पर भी सीमित एक्टिव रहते हैं। शायद यही वजह है कि जब भी उनकी कोई तस्वीर या वीडियो सामने आती है, वह कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगती है।
 
उधर, जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है विनी तकायर। डेनमार्क में पली-बढ़ी विनी एक सिंगर और सॉन्गराइटर हैं और पिछले कुछ वर्षों से अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। भारत में उनका नाम पहले बहुत कम लोगों ने सुना था, लेकिन आर्यन के साथ वायरल वीडियो ने उन्हें अचानक बॉलीवुड गॉसिप का हिस्सा बना दिया। अब लोग उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाल रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दोनों एक-दूसरे को कब से जानते हैं।
 
इंटरनेट की दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं है। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं और उनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों का साथ दिखना कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक आउटिंग के आधार पर किसी रिश्ते का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
 
इधर आर्यन खान अपने करियर के बेहद अहम मोड़ पर खड़े हैं। उन्होंने हाल ही में अपने निर्देशन की पहली सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के जरिए फिल्म निर्माण की दुनिया में कदम रखा है। शाहरुख खान और गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस सीरीज ने रिलीज से पहले ही काफी चर्चा बटोरी। इंडस्ट्री का मानना है कि आर्यन अभिनय के बजाय कैमरे के पीछे अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं।
 
यही वजह है कि उनके प्रोफेशनल करियर के साथ-साथ अब उनकी पर्सनल लाइफ भी लोगों की दिलचस्पी का विषय बन गई है। बॉलीवुड में स्टार किड्स की दोस्ती अक्सर रिलेशनशिप की खबरों में बदल जाती है और बाद में कई बार पता चलता है कि मामला सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित था। आर्यन के साथ भी पहले ऐसी अफवाहें कई बार उड़ चुकी हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।
 
फिलहाल आर्यन खान और विनी तकायर—दोनों की ओर से इस वायरल चर्चा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है। अभी तक सामने आए तथ्य सिर्फ इतना बताते हैं कि दोनों एक साथ नजर आए थे। बाकी कहानी सोशल मीडिया ने अपने हिसाब से गढ़ ली है।
 
अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में दोनों में से कोई इस वायरल चर्चा पर चुप्पी तोड़ता है या फिर यह खबर भी बॉलीवुड की उन चर्चित अफवाहों में शामिल हो जाएगी, जो कुछ दिनों तक सुर्खियां बटोरने के बाद धीरे-धीरे ठंडी पड़ जाती हैं।
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