बुधवार, 24 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (13:28 IST)

Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

बुध गोचर 2025
Budh Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, तर्क और संवाद के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 29 दिसंबर 2025 की सुबह 07:14 बजे गुरु की राशि धनु में प्रवेश करने जा रहे हैं। साल के आखिरी दिनों में होने वाला यह गोचर सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। आइए जानते हैं, इस 'बुद्धिमत्ता' और 'ज्ञान' के मिलन का आपकी राशि पर क्या असर होगा।
 
1. मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए बुध का यह सफर भाग्य भाव में होगा। आपको किस्मत का सहारा तो मिलेगा, लेकिन करियर की राह में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। ऑफिस के काम से की गई यात्राएं थोड़ी थकाऊ हो सकती हैं। व्यापार में पार्टनर के साथ तालमेल बिठाकर आप अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा, हालांकि जीवनसाथी की सेहत पर खर्च बढ़ सकता है।
 
2. वृषभ राशि: वृषभ जातकों के लिए बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे। घर-परिवार में छोटी-मोटी अनबन मानसिक तनाव दे सकती है। अगर आप शेयर मार्केट या ट्रेडिंग से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कड़ी मेहनत के बाद ही फल मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
 
3. मिथुन राशि: आपकी राशि के स्वामी बुध सातवें भाव में आ रहे हैं। यह समय आपकी पर्सनैलिटी और करियर में चार चाँद लगाने वाला है। जो लोग जॉब में हैं, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और भी गहरे होंगे। आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद फिट महसूस करेंगे।
 
4. कर्क राशि: कर्क राशि के लिए बुध छठे भाव में रहेंगे। बनते कामों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं। ऑफिस में आपका सेवा भाव आपको अधिकारियों की नजरों में लाएगा। आर्थिक रूप से खर्चों का बोझ बढ़ सकता है। पार्टनर के साथ बहस से बचें और अपनी इम्यूनिटी (रोग-प्रतिरोधक क्षमता) का ख्याल रखें।
 
5. सिंह राशि: सिंह राशि वालों के पांचवें भाव में बुध का आना किसी वरदान से कम नहीं है। करियर में प्रमोशन के योग हैं और आपकी बुद्धिमानी आपको धन लाभ कराएगी। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड या सट्टा बाजार से जुड़े हैं, तो बड़ा मुनाफा हो सकता है। रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा और आप पूरे उत्साह के साथ जीवन का आनंद लेंगे।
 
6. कन्या राशि: आपकी राशि के स्वामी का चौथे भाव में जाना सुख-समृद्धि लेकर आएगा। घर में शांति रहेगी और आप कोई नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। पारिवारिक बिजनेस करने वालों को शानदार लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका लचीला व्यवहार आपको सबका चहेता बना देगा। सेहत भी उत्तम बनी रहेगी।
 
7. तुला राशि: तुला राशि के लिए बुध तीसरे भाव में गोचर कर भाग्य को बल देंगे। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे थे, तो अब वह पूरा हो सकता है। आउटसोर्सिंग और संचार के माध्यम से व्यापार में तगड़ा रिटर्न मिलेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे।
 
8. वृश्चिक राशि: बुध आपकी वाणी और धन के भाव (दूसरे भाव) में आ रहे हैं। आपकी मीठी बातों से बिगड़े काम बन जाएंगे और बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी। बिजनेस में आपकी रणनीतियां सफल रहेंगी। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
 
9. धनु राशि: बुध आपकी ही राशि (लग्न) में प्रवेश कर रहे हैं। आपके पास नई नौकरियों और ऑन-साइट प्रोजेक्ट्स के ढेर सारे ऑफर आएंगे। पैसों के मामले में आपको इंसेंटिव या बोनस मिल सकता है। बस ध्यान रखें कि सफलता के जोश में किसी गलत आदत (नशे आदि) का शिकार न हों। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता एक दोस्त की तरह मजबूत होगा।
 
10. मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए बुध बारहवें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपकी इच्छाएं पूरी होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ेगा और खर्चों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा। रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए खुलकर बात करें। अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें और पर्याप्त आराम करें।
 
11. कुंभ राशि: कुंभ राशि के लिए ग्यारहवें भाव का बुध खुशियों की सौगात लाएगा। आपके अधूरे सपने पूरे होंगे और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में आप एक मिसाल कायम करेंगे। पार्टनर के प्रति आपका समर्पण रिश्ते को और खूबसूरत बनाएगा। आप शारीरिक रूप से काफी फिट और तंदुरुस्त रहेंगे।
 
12. मीन राशि: बुध आपके दसवें भाव में रहकर करियर को नई दिशा देंगे। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा। आर्थिक रूप से आप नए निवेश (जैसे नया घर) के बारे में सोच सकते हैं। बिजनेस पार्टनर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। मानसिक प्रसन्नता और आत्मविश्वास के कारण आपकी सेहत भी शानदार रहेगी।
Budh Gochar 2025: बुध का धनु राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

