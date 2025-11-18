मंगलवार, 18 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (15:27 IST)

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगात

बुध गोचर तुला 2025
Mercury Retrograde Transit in Libra: संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर वक्री अवस्था में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का दाता माना जाता है, और जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का सर्वाधिक लाभ:
 
1. वृषभ राशि:
आर्थिक सुदृढ़ता और शत्रुओं पर विजय: वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे (धन) और पांचवें (बुद्धि) भाव के स्वामी हैं। यह महत्वपूर्ण ग्रह अब आपके छठे भाव (प्रतिस्पर्धा, ऋण और शत्रु) में गोचर कर रहा है। यह स्थिति आपके लिए बेहद सकारात्मक और लाभदायक साबित होगी।
 
धन लाभ के योग: दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में आकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। यह समय धन लाभ और आर्थिक प्रगति के नए रास्ते खोलेगा।
ऋण/लोन में सफलता: यदि आप बैंक लोन या किसी अन्य वित्तीय सहायता के लिए प्रयास कर रहे थे, तो अब आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे।
प्रतिष्ठा में वृद्धि: यह गोचर आपके विरोधियों और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और प्रतिष्ठा एवं सम्मान बढ़ेगा।
 
कुल मिलाकर, यह गोचर आपकी मेहनत को मान्यता दिलाने वाला और आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने वाला सिद्ध होगा।
 
2. कर्क राशि: सुख, शांति और संपत्ति का लाभ
सुख संपत्ति: कर्क राशि के लिए बुध तीसरे (संचार) और बारहवें (खर्च) भाव के अधिपति हैं। यह ग्रह अब आपके चौथे भाव (घर, माता, संपत्ति और सुख) में प्रवेश कर रहा है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, बुध का चौथे भाव में अपनी मित्र राशि में गोचर करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है।
घरेलू सुख-शांति: इस गोचर के प्रभाव से आपके घर-परिवार के माहौल में शांति, स्थिरता और सुखद वातावरण बनेगा।
मातृ सुख: आप अपनी माता से संबंधित मामलों में लाभ या विशेष सुख का अनुभव कर सकते हैं।
संपत्ति के मामले: नया घर खरीदना, घर का नवीनीकरण (रेनोवेशन) या भूमि संबंधी कार्यों में आपको प्रगति और सफलता मिलने की प्रबल संभावना है।
 
कुल मिलाकर यह समय आपके जीवन में शांति और भौतिक सुखों की वृद्धि करेगा।
 
3. मकर राशि: करियर में उत्कर्ष और भाग्य का साथ
राजयोग: मकर राशि के जातकों के लिए बुध छठे (सेवा) और सबसे महत्वपूर्ण नवम भाव (भाग्य और सौभाग्य) के स्वामी हैं। बुध अब आपके दसवें भाव (कर्म, करियर और प्रतिष्ठा) में गोचर कर रहा है। भाग्येश का कर्म भाव में आना ज्योतिष में राजयोग जैसा फल देता है, यानी आपकी मेहनत और किस्मत का मेल आपको बड़ी सफलता दिलाएगा।
 
करियर में उन्नति: नौकरीपेशा और व्यवसायी दोनों के लिए यह समय उन्नति, सफलता और आर्थिक लाभ लेकर आएगा।
सम्मान और सहयोग: आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
प्रतिस्पर्धा में जीत: प्रतिस्पर्धी माहौल में आप अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलकर अपनी छाप छोड़ेंगे।
 
कुल मिलाकर यह बुध गोचर आपके करियर को एक नई ऊँचाई देगा और आपको सम्मान तथा आर्थिक लाभ दिलाएगा।
 
कुंभ राशि के लिए विशेष
 घर गृहस्थि: कुंभ राशि के लिए बुध पांचवें (प्रेम, संतान) और आठवें (अचानक परिवर्तन) भाव के स्वामी होकर आपके नवम भाव (भाग्य, धर्म) में गोचर कर रहे हैं। हालांकि नौवें भाव में बुध को बहुत उत्तम नहीं माना जाता, लेकिन अनुकूल राशि में होने के कारण नकारात्मक प्रभाव कम होंगे।
शिक्षा में लाभ: विद्यार्थियों को इस समय पढ़ाई में फायदा होगा और वे अपनी बुद्धि से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे।
प्रेम और संतान पक्ष: संतान से संबंधित मामलों और प्रेम संबंधों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।
 
कुल मिलाकर, कुंभ राशि के लिए यह गोचर मिले-जुले लेकिन अधिकतर सकारात्मक परिणाम देगा, जिससे आपको भाग्य का साथ और कुछ अच्छे अवसर अवश्य मिलेंगे।
Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियां

Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियांSurya grah gochar 2026: वर्ष 2026 में कौन कौन से ग्रह करें राशि परिवर्तन और कब चलेंगे वे अपनी वक्री चाल। सूर्य और चंद्र कभी वक्री चाल नहीं चलते हैं और राहु एवं केतु सदा वक्री गति ही करते हैं। सूर्य के राशियों में गोचर को संक्रांति कहते हैं। चलिए जानते हैं सभी सूर्य ग्रह की गति अर्थात वे कौनसे राशि में कब करेंगे प्रवेश।

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफल

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफलBudh vakri ka fal: बुध ग्रह 10 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजकर 03 मिनट पर वृश्चिक राशि में वक्री हो गए हैं। बुध ग्रह जब वक्री होता है, तो विचार, संवाद, तकनीक और यात्रा से जुड़ी परिस्थितियों में रुकावटें या कंफ्‍यूजन पैदा कर सकता है। हालांकि यह समय अपने कार्यों और योजनाओं की समीक्षा का भी होता है।

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मत

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मतSwapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने बहुत ही शुभ माने जाते हैं और यह दर्शाते हैं कि आपका अच्छा समय यानी भाग्योदय शुरू होने वाला है और देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। यह स्वप्न हमें उन अदभुत संकेतों की दुनिया में ले जाते है जो आपकी जीवनधारा को बदलने की क्षमता रखते हैं।

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मतSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर के चलते 5 राशि के लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल होगी। कुंडली में में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो करियर, आर्थिक लाभ और सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है और पिता से संबंध अच्‍छे रहते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

Lal Kitab Vrishabha Rashifal 2026: वृषभ राशि (Taurus)- शनि और गुरु मिलकर देंगे रोग-शत्रुओं से मुक्ति, पर उपाय जानना है जरूरी

Lal Kitab Vrishabha Rashifal 2026: वृषभ राशि (Taurus)- शनि और गुरु मिलकर देंगे रोग-शत्रुओं से मुक्ति, पर उपाय जानना है जरूरीLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि (Taurus) वालों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। जहां बृहस्पति देव (Guru) दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करके कुटुंब और छोटे भाई-बहनों से संबंध मजबूत करेंगे, वहीं शनि (Shani) एकादश (11वें) भाव में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। दूसरी ओर, राहु (Rahu) और केतु (Ketu) का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। यदि आपने शनि के मंदे कार्य (नकारात्मक कर्म) नहीं किए तो यह वर्ष आपके लिए स्वर्णिम वर्ष रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 नवंबर, 2025)Today 18 November 2025 horoscope in Hindi : आज 18 नवंबर 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

18 November Birthday: आपको 18 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

18 November Birthday: आपको 18 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!18 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय18 November 2025 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है...

Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष अमावस्या कब है, 19 या 20 नवंबर? जानें शुभ मुहूर्त

Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष अमावस्या कब है, 19 या 20 नवंबर? जानें शुभ मुहूर्तMargashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन आध्यात्मिक शुद्धि, पितरों के आशीर्वाद, और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम अवसर है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 19 नवंबर, सुबह 9 बजकर 43 मिनट पर हो रही है और अमावस्या तिथि का समापन 20 नवंबर, दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर होगा।
