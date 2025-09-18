गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (17:25 IST)

Mercury Transit 2025: बुध के कन्या राशि में गोचर से क्या होगा 12 राशियों का राशिफल?

बुध गोचर 2025
Budh Gochar Kanya 2025: बुध ग्रह 15 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजकर 58 मिनट पर अपनी स्वराशि कन्या में गोचर कर चुके हैं। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार का कारक माना जाता है। कन्या राशि में बुध अपनी उच्च अवस्था में होते हैं, जिससे इस गोचर का प्रभाव काफी प्रबल होता है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।
 
1. मेष राशि: यह गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। खर्चों पर नियंत्रण रखना भी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही भाई-बहनों से बातचीत में गलतफहमियां और यात्राओं में अड़चनें भी आ सकती हैं।
 
2. वृषभ राशि: यह गोचर आपके पांचवें भाव में हो रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर मिला-जुला रहेगा। व्यापार में धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं। संतान की प्रगति पर ध्यान रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। जीवनसाथी के साथ आपसी समझ की कमी के कारण मनमुटाव हो सकता है।
 
3. मिथुन राशि: यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, जो आपके लिए शुभ है। परिवार में सुख-शांति रहेगी और आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। सेहत भी अच्‍छी बनी रहेगी। हालांकि आपको क्रोध पर नियंत्रण रखकर घर परिवार की जिम्मेदारी को भी समझना होगा।
 
4. कर्क राशि: बुध का यह गोचर आपके तीसरे भाव में है। इस गोचर का असर आपकी पारिवारिक स्थिति पर पड़ सकता है। भाई-बहनों के साथ संबंध को लेकर सतर्क रहें। करियर में आपके और आपके सीनियर्स के बीच बहस हो सकती है। यात्राओं के योग बनेंगे। आपको अपनी वाणी और संवाद शैली से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है।
 
5. सिंह राशि: यह गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है, जो धन और वाणी का भाव है। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है लेकिन पैसा बचाने में आप असफल रह सकते हैं। करियर और नौकरी के क्षेत्र में यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, खासकर यदि आप सही रणनीति अपनाते हैं। सेहत अच्‍छी बनी रहेगी।
 
6. कन्या राशि: बुध आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी बुद्धि और संचार क्षमता में वृद्धि होगी। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती है। व्यवसाय में भी चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और आप अच्छा लाभ कमा पाएंगे। हालांकि सेहत सामान्य बनी रहेगी।
 
7. तुला राशि: बुध का गोचर आपके बारहवें भाव में होगा। यह विदेश से और सेहत से जुड़े मामलों पर असर डालेगा। यह गोचर खर्चों में वृद्धि ला सकता है। आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि, विदेश से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिल सकता है। यदि अध्यात्म से जुड़े हैं धर्म कर्म का काम करते हैं तो लाभ होगा।
 
8. वृश्चिक राशि: यह गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है, जो आय और लाभ का भाव है। आपकी आय में वृद्धि होगी और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। आपको नई और बेहतर नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। आपको पारिवारिक संपत्ति या विरासत से भी लाभ मिल सकता है। सेहत अच्‍छी बनी रहेगी।
 
9. धनु राशि: बुध का यह गोचर आपके दशम भाव में है, जो कर्म और करियर का भाव है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या तरक्की मिल सकती है। व्यापार में भी नए सौदे और लाभ के अवसर बनेंगे। पैसों के मामले में यह समय आपके लिए शुभ है। आमदनी बढ़ेगी और आप उससे संतुष्टि भी महसूस करेंगे। सेहत अच्‍छी बनी रहेगी। घर परिवार में भी शांति रहेगी।
 
10. मकर राशि: यह गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है, जो भाग्य का भाव है। यदि धर्म कर्म के कार्यों में रुचि और पिता से संबंध अच्‍छे हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा और लाभ होगा अन्यथा लाभ की गारंटी नहीं है। विदेश में नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल है। दांपत्य जीवन भी सही रहेगा। बच्चों का ध्यान रखना होगा।
 
11. कुंभ राशि: यह गोचर आपके आठवें भाव में हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप गोचर मिश्रित परिणाम लाएगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं और अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। करियर की बात करें तो आप नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं। धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि पैतृक संपत्ति से से लाभ हो सकता है।
 
12. मीन राशि: बुध का यह गोचर आपके सातवें भाव में है, जो साझेदारी और वैवाहिक जीवन का भाव है। आपके दांपत्य जीवन में सुधार होगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखान होगा। व्यापार में भी हानि हो सकती है। इस गोचर के प्रभाव से आपको मान-सम्मान पाने में दिक्कतें आ सकती हैं और मित्रों से दूरियां बन सकती हैं। खर्चे बढ़ सकते हैं जिससे बजट बिगड़ सकता है।
Navratri status 2025: इन अर्थपूर्ण शब्दों में दें सभी को नवरात्रि पर्व की पावन शुभकामनाएं, पढ़ें 10 सबसे लेटेस्ट संदेश

Navratri status 2025: इन अर्थपूर्ण शब्दों में दें सभी को नवरात्रि पर्व की पावन शुभकामनाएं, पढ़ें 10 सबसे लेटेस्ट संदेशNavratri wishes for friends and family: 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा हैं। इस खास त्योहार पर आप अपने दोस्तों और परिवार को नवरात्रि के सबसे नए संदेश, स्टेटस और शायरी भेजें। जानें शुभ नवरात्रि की बधाई कैसे दें। यहां जुड़ें वेबदुनिया से और जानें इस पर्व से जुड़ी बेहतरीन सामग्री, शेयर करना ना भूलें अपनों को...

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानेंSharadiya Navratri Date List 2025: वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। अष्‍टमी तिथि 30 सितंबर को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी जबकि 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व रहेगा। इस बार दक्षिण के पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 24 और 25 को रहेगी अर्थात तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी जबकि उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 25 और 26 सितंबर अर्थात दो दिन रहेगी। ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचन विद्वान पंडित सुरेंद्र बिल्लोरेजी के अनुसार तृतीया तिथि दो है।

Budh gochar 2025: बुध ने बदली चाल, ये राशियां हो जाएंगी मालामाल, नौकरी में तरक्की व्यापार में मुनाफे के योग

Budh gochar 2025: बुध ने बदली चाल, ये राशियां हो जाएंगी मालामाल, नौकरी में तरक्की व्यापार में मुनाफे के योगbudh gochar september 2025: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। 15 सितंबर 2025 को ग्रहों के राजकुमार बुध, सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। यह गोचर 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, तर्कशक्ति और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध अपनी ही राशि में प्रवेश करते हैं, तो वे अत्यंत बलवान हो जाते हैं, जिससे कई जातकों के लिए शुभ और लाभकारी योग बनते हैं। इस विशेष अवधि में, कुछ राशियों को नौकरी में तरक्की, व्यापार में मुनाफा और ऋणमुक्ति जैसे शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत बुध के इस गोचर से चमकने वाली है।

Pitra Paksh 2025:श्राद्ध के लिए क्यों मानी जाती है कुशा अनिवार्य, जानिए पौराणिक महत्त्व

Pitra Paksh 2025:श्राद्ध के लिए क्यों मानी जाती है कुशा अनिवार्य, जानिए पौराणिक महत्त्वSignificance of Kusha in Pitra Paksh: पितृपक्ष के 15 दिनों में जब भी श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान जैसे अनुष्ठान होते हैं, तो एक नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है- कुश घास। साधारण दिखने वाली यह घास धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी गई है? इसके पीछे न केवल वैज्ञानिक कारण हैं, बल्कि पुराणों में इसका एक गहरा और पवित्र इतिहास भी छिपा है। आइए जानते हैं कि इस घास का जन्म कैसे हुआ और पितृपक्ष में इसका उपयोग क्यों अनिवार्य है।

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?

Solar eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, क्या किसी बड़ी तबाही का है संकेत?Solar eclipse 2025: आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या रविवार को देव पितृ अमावस्या पर खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा. भारतीय समय से यह ग्रहण रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि 1 बजकर 12 मिनट तक मध्य और इसके बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव रात्रि 3 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का असर न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलनेसिया, दक्षिण पोलेसिया, पश्चिम अंटार्कटिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण प्रभावी रहेगा। भारत में यह नजर नहीं आएगा इसलिए यहां इसका सूतककाल मान्य नहीं होगा।

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

Shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियांTrayodashi Shraddha: पितृ पक्ष में त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिनका निधन त्रयोदशी तिथि को हुआ हो। यह श्राद्ध विशेष रूप से बालकों और संतों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और उनका आशीर्वाद बना रहता है। श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, कुतुप काल और सावधानियां

Solar Eclipse 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान क्या श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं या नहीं?

Solar Eclipse 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान क्या श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं या नहीं?Surya grahan par tarpan kare ya nahi: क्या सूर्य ग्रहण के दौरान श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं? हां, बिल्कुल। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या का एक साथ होना श्राद्ध कर्म के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दुर्लभ संयोग के दौरान किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। चूंकि सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 रविवार की रात में है, इसलिए इस शुभ दिन दोपहर या अपराह्न काल में तर्पण करना बिल्कुल सही और लाभकारी होगा।

Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर प्रभाव, सूतक काल कहां होगा मान्य?

Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण, क्या होगा भारत पर प्रभाव, सूतक काल कहां होगा मान्य?September 21 Solar Eclipse 2025: 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण भारतीय ज्योतिष के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि पर, कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। आओ जानते हैं कि यह ग्रहण कब से कब तक रहेगा और भारत में क्या होगा इसका असर।

Guru Pushya Yoga Today: 18 सितंबर को अद्भुत संयोग, पितरों की आत्मशांति और मुक्ति के लिए गुरु पुष्य योग में करें ये 5 खास उपाय

Guru Pushya Yoga Today: 18 सितंबर को अद्भुत संयोग, पितरों की आत्मशांति और मुक्ति के लिए गुरु पुष्य योग में करें ये 5 खास उपायPushya Nakshatra Date 2025: पितृ पक्ष के दौरान आज 18 सितंबर 2025, दिन बृह‍स्पतिवार को गुरु पुष्य योग का विशेष संयोग आन पड़ा है। इस अवसर पर आप पितृओं को प्रसन्न करने के लिए निम्न उपाय करके इस अवसर का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए यहां जानें 5 उपाय...
