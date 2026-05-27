Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 28 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 28 May 2026: करियर: नौकरी में अपनी बात रखने का सही समय है।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा चल सकती है।

धन: धन निवेश में लाभ होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा।

स्वास्थ्य: मोबाइल का कम प्रयोग करें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।

लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: दीर्घकालिक निवेश के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।

स्वास्थ्य: गले में खराश या इंफेक्शन की संभावना है।

उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाब अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी बुद्धि की सराहना होगी।

लव: पार्टनर से कोई सरप्राइज मिल सकता है।

धन: शेयर बाजार और कमोडिटी से लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: फिट रहने के लिए योग शुरू करें।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

लव: भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।

धन: भूमि-भवन के सौदों में लाभ होगा।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार हो सकते हैं।

उपाय: चांदी के पात्र से गंगाजल मिश्रित जल पिएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: आत्मविश्वास के बल पर कठिन कार्यों को आसानी से पूरा करेंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है।

धन: आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा।

स्वास्थ्य: हृदय रोगी नियमित टहलें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल से बड़ी उपलब्धि हासिल होगी।

लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: धूप से बचें और स्वच्छता रखें।

उपाय: पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: नए अवसर मिलेंगे लेकिन सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।

लव: रिश्तों में नयापन लाने की कोशिश करेंगे।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: पीठ में दर्द हो सकता है।

उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपकी कार्यक्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी।

लव: पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है।

धन: अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं।

उपाय: हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद बांटें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: आज का दिन आपके लिए विशेष फलदायी है।

स्वास्थ्य: लिवर और पाचन का ख्याल रखें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर राजनीति का शिकार हो सकते हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा।

धन: इस समय बजट बनाकर चलना ही समझदारी होगी।

स्वास्थ्य: घुटनों या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: आज गुरु मंत्र का जाप करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: स्टार्टअप या बिजनेस में नए पार्टनर जुड़ सकते हैं।

लव: सोशल मीडिया पर किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

धन: धन निवेश के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचें।

उपाय: जरूरतमंदों को अनाज का दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।

लव: प्रेमियों में शांति का माहौल रहेगा।

धन: पैतृक संपत्ति के मामले आपके पक्ष में सुलझेंगे।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत रह सकती है।