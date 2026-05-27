Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 मई, 2026)

1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 28 May 2026: करियर: नौकरी में अपनी बात रखने का सही समय है।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा चल सकती है।
धन: धन निवेश में लाभ होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा।
स्वास्थ्य: मोबाइल का कम प्रयोग करें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: दीर्घकालिक निवेश के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है।
स्वास्थ्य: गले में खराश या इंफेक्शन की संभावना है।
उपाय: लक्ष्मी जी को गुलाब अर्पित करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी बुद्धि की सराहना होगी।
लव: पार्टनर से कोई सरप्राइज मिल सकता है।
धन: शेयर बाजार और कमोडिटी से लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: फिट रहने के लिए योग शुरू करें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे।
लव: भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें।
धन: भूमि-भवन के सौदों में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार हो सकते हैं।
उपाय: चांदी के पात्र से गंगाजल मिश्रित जल पिएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: आत्मविश्वास के बल पर कठिन कार्यों को आसानी से पूरा करेंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है।
धन: आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा।
स्वास्थ्य: हृदय रोगी नियमित टहलें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल से बड़ी उपलब्धि हासिल होगी।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: धूप से बचें और स्वच्छता रखें।
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग खिलाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: नए अवसर मिलेंगे लेकिन सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।
लव: रिश्तों में नयापन लाने की कोशिश करेंगे।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: पीठ में दर्द हो सकता है।
उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आपकी कार्यक्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी।
लव: पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है।
धन: अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं।
उपाय: हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद बांटें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: करियर में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: आज का दिन आपके लिए विशेष फलदायी है।
स्वास्थ्य: लिवर और पाचन का ख्याल रखें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर राजनीति का शिकार हो सकते हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा।
धन: इस समय बजट बनाकर चलना ही समझदारी होगी।
स्वास्थ्य: घुटनों या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: आज गुरु मंत्र का जाप करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: स्टार्टअप या बिजनेस में नए पार्टनर जुड़ सकते हैं।
लव: सोशल मीडिया पर किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
धन: धन निवेश के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचें।
उपाय: जरूरतमंदों को अनाज का दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: प्रेमियों में शांति का माहौल रहेगा।
धन: पैतृक संपत्ति के मामले आपके पक्ष में सुलझेंगे।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत रह सकती है।