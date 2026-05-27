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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 मई 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

A beautiful illustration of an auspicious time. The image depicts a vase decorated with coconuts and marigold flowers scattered beneath

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
28 May 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Vastu tips for gifting watch: बर्थडे पर बच्चों को घड़ी गिफ्ट देने से क्या होता हैं?
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज 28 मई 2026, गुरुवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। 
 

आज का पंचांग: 28 मई 2026

वार: गुरुवार
 
तिथि: द्वादशी 
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
नक्षत्र: चित्रा (शाम 06:49 पीएम तक), उसके बाद स्वाति
 
योग: व्यतीपात (शाम 04:47 पीएम तक), उसके बाद वरियान
 
करण: गर (शाम 04:54 पीएम तक), उसके बाद वणिज
 
सूर्य राशि: वृषभ
 
चंद्र राशि: तुला
 

शुभ और अशुभ समय

गुरुवार का दिन और पूर्णिमा का आगमन धार्मिक कार्यों के लिए बहुत मंगलकारी है।
 
समय का प्रकार- समय अवधि
 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:57 एएम से 04:41 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:53 एएम से दोपहर 12:48 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 02:03 पीएम से 03:46 पीएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 05:25 एएम से 07:10 एएम
भद्रा (अशुभ)- शाम 04:54 पीएम से अगले दिन तड़के 04:44 एएम तक
 

आज का विशेष: 

गुरुवार का उपाय: आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें। शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना अत्यंत फलदायी रहेगा।
 
चित्रा नक्षत्र: शाम तक चित्रा नक्षत्र होने से आज तकनीकी कार्य, कला और सजावट से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी।
 
सावधानी: शाम 04:54 पीएम से भद्रा शुरू हो रही है, जो पूरी रात रहेगी। भद्रा काल में मांगलिक कार्य और वट वृक्ष की परिक्रमा (यदि शाम को कर रहे हों) वर्जित मानी जाती है। साथ ही दोपहर 02:03 से 03:46 तक राहुकाल का ध्यान रखें।ALSO READ: Weekly Horoscope May 25 to 31: साप्ताहिक राशिफल 2026, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है नया सप्ताह
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