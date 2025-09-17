Budh gochar 2025: बुध ने बदली चाल, ये राशियां हो जाएंगी मालामाल, नौकरी में तरक्की व्यापार में मुनाफे के योग

budh gochar september 2025: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। 15 सितंबर 2025 को ग्रहों के राजकुमार बुध, सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। यह गोचर 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार, तर्कशक्ति और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध अपनी ही राशि में प्रवेश करते हैं, तो वे अत्यंत बलवान हो जाते हैं, जिससे कई जातकों के लिए शुभ और लाभकारी योग बनते हैं। इस विशेष अवधि में, कुछ राशियों को नौकरी में तरक्की, व्यापार में मुनाफा और ऋणमुक्ति जैसे शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत बुध के इस गोचर से चमकने वाली है।





1. कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बेहद खास और अत्यंत शुभ साबित होगा। चूंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी।

• करियर: नौकरीपेशा लोगों को नौकरी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें बड़ा मुनाफा होने की संभावना है। इस दौरान यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

• आर्थिक स्थिति: धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी।





2. मकर राशि: बुध का यह गोचर मकर राशि में 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर के बीच होगा। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर भाग्य और धर्म के घर में हो रहा है।

• धार्मिक यात्रा: मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर धार्मिक यात्रा के अवसर उत्पन्न करेगा। आप परिवार के साथ किसी प्रसिद्द तीर्थ के दर्शन के लिए जा सकते हैं।

• करियर: आपको नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय सबसे उत्तम है।

• आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के योग हैं, जिससे आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। ऋण मुक्ति के भी प्रबल योग हैं इस प्रकार मकर राशि के जातकों को कर्ज से छुटकारा मिलेगा।





3. धनु राशि : 15 सितम्बर 2025 से धनु के दसवें भाव में बुध का गोचर हुआ है। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कर्मक्षेत्र में उन्नति के प्रबल योग बना रहा है

• कर्मक्षेत्र: धनु राशि के जातकों के लिए कर्मक्षेत्र में उन्नति के के पूरे योग हैं। आपने अब तक जो मेहनत की है उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

• करियर: यदि आप व्यापार में हैं, तो कोई नई साझेदारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को भी सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में उन्नति और व्यापार में मुनाफा दोगुना होगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी।

• आर्थिक स्थिति: व्यापार में मुनाफे के योग हैं और आपको रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिषीय प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में मौजूद अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। लेकिन इन तीन राशियों के लिए बुध का यह गोचर निश्चित रूप से शुभता और समृद्धि लेकर आएगा।

