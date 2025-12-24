गुरुवार, 25 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 25 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 25 December 2025
1. मेष (Aries) 
 
Today Horoscope Rashifal 25 December 2025: करियर : कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दूसरों की मदद से सफलता मिलेगी।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। साथी के साथ समय बिताएं।
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक शांति बनाए रखें।
 
2. वृष (Taurus) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपका धैर्य और मेहनत सफलता दिलाएगी।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरियां हो सकती हैं
धन : आज किसी बड़े खर्च से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
3. मिथुन (Gemini) 
 
करियर : कारोबार के पुरानी परियोजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं।
लव : प्रेम संबंधों में साथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे।
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी रहेगी। 
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।
 
4. कर्क (Cancer) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिलेगा।
लव : प्रेम संबंधों में कोई नया अवसर आ सकता है। 
धन : आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए आराम करें।
उपाय : चांदी के सिक्के का उपयोग करें।
 
5. सिंह (Leo) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपका प्रयास रंग लाएगा।
लव : लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन : कारोबार की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।  
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
 
6. कन्या (Virgo) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें, स्थिति बेहतर होगी।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी हो सकती है।
धन : आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। 
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए आराम करेंगे।
उपाय : माता काली की पूजा करें।
 
7. तुला (Libra) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन सफलता दिलाएगी। लाभ मिल सकता है।
लव : प्रेम संबंधों में आपसी संवाद से स्थिति सुधर जाएगी।
धन : किसी बड़े निवेश से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे, मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio) 
 
करियर : आज अचानक कार्यक्षेत्र में कोई नई चुनौती आ सकती है। 
लव : प्रेम संबंधों में आपसी समझ से हल निकलेगा।
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा। 
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।
उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
9. धनु (Sagittarius) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके प्रयास सफल होंगे।
लव : प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी। साथी के साथ समय बिताएं।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बड़े खर्च से बचें। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। 
उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।
 
10. मकर (Capricorn) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत से सफलता मिल सकती है।
लव : प्रेमी पार्टनर के साथ अच्छे समय का आनंद लेंगे।
धन : कारोबारियों को किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। 
स्वास्थ्य : सेहत में कोई नई चुनौती आ सकती है, मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें। 
 
11. कुम्भ (Aquarius) 
 
करियर : नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र से कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा। 
धन : आज व्यापार में आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य : घर-बाहर विवाद से बचने हेतु मानसिक शांति बनाए रखें। 
उपाय : आज शहद का सेवन करें।
 
12. मीन (Pisces) 
 
करियर : पार्टनर के साथ कार्यरत लोगों को नया अवसर मिल सकता है।
लव : प्रेम संबंध की उलझन आपसी समझ से हल होगी।
धन : कारोबार में आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे
मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्यMakar Sankranti 2026 rashifal : मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति पर ग्रहों की विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार मकर संक्रांति पर वरियान योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

Christmas 2025:क्रिसमस पर चर्च में कौनसे रीति रिवाज का करें पालन, जानिए

Christmas 2025:क्रिसमस पर चर्च में कौनसे रीति रिवाज का करें पालन, जानिएChristmas 2025: ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है क्रिसमस। इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। उनके जन्मोत्सव पर घर और चर्च में खास तरह की परंपराओं का पालन करते हैं जो कि वक्त के साथ इस पर्व से जुड़ती गई। इस नियम और परंपराओं के बगैर अधूरा है क्रिसमय का पर्व।

Aravalli hills: अरावली पहाड़ियों का क्या है पौराणिक महत्व, नष्ट हो जाएगा सबकुछ

Aravalli hills: अरावली पहाड़ियों का क्या है पौराणिक महत्व, नष्ट हो जाएगा सबकुछAravalli hills: भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भू-शास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। अरावली पर्वत प्राचीन भारत के सप्तकुल पर्वतों में से एक है। इसे भी हिन्दूकुश पर्वत की तरह पारियात्र या पारिजात पर्वत कहा जाता है। वह इसलिए कि यहां पर पारिजात वृक्ष पाया जाता है। माना जाता है कि यहीं पर श्रीकृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचा है। अरावली या 'अर्वली' उत्तर भारतीय पर्वतमाला है।

ईसा मसीह के जन्मदिन क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर को चुनने के पीछे का इतिहास

ईसा मसीह के जन्मदिन क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर को चुनने के पीछे का इतिहासThe history of Christmas: 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाने की परंपरा कम से प्रारंभ हुई इसके पीछे भी एक इतिहास है क्योंकि करीब 300 सालों तक तो जन्मदिन अलग अलग दिनांक को मनाया जाता रहा जैसा कि आज भी करीब 15 देशों में 7 जनवरी को ही क्रिसमस मनाया जाता है।

Shani Sade Sati 2026: वर्ष 2026 में किन राशि के जातकों पर रहेगी साढ़ेसाती व ढैय्या

Shani Sade Sati 2026: वर्ष 2026 में किन राशि के जातकों पर रहेगी साढ़ेसाती व ढैय्याInauspicious Effect of Saturn: ज्योतिष अनुसार शनि दु:ख के स्वामी भी है अत: शनि के शुभ होने पर व्यक्ति सुखी और अशुभ होने पर सदैव दु:खी व चिंतित रहता है। शुभ शनि अपनी साढ़ेसाती व ढैय्या में जातक को आशातीत लाभ प्रदान करते हैं वहीं अशुभ शनि अपनी साढ़ेसाती व ढैय्या में जातक को घोर व असहनीय कष्ट देते हैं।

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍स

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍सBest Online Astrology Websites 2026 in India: डिजिटल युग में ज्योतिष अब सिर्फ मंदिरों या पंडित जी के घर तक सीमित नहीं रह गया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन ज्योतिष परामर्श का चलन तेजी से बढ़ा है। साल 2026 में करियर, विवाह, प्रेम, धन और स्वास्थ्य जैसे अहम फैसलों के लिए लोग ऑनलाइन ज्योतिष वेबसाइटों का सहारा ले रहे हैं।

25 December Birthday: आपको 25 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 December Birthday: आपको 25 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय25 December 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 दिसंबर, 2025...

Astrology Prediction: बांग्लादेश का भविष्य होगा 'गाजा' की तरह, संभलकर रहना होगा भारत को

Astrology Prediction: बांग्लादेश का भविष्य होगा 'गाजा' की तरह, संभलकर रहना होगा भारत कोAstrology Prediction on bangladesh: बांग्लादेश में दीपूचन्द्र दास की हत्या के बाद अब बांग्लादेश का पतन तय हो गया है क्योंकि बांग्लादेश के पाप का घट भी भर चुका है। आने वाले समय में बांग्लादेश में कोई सी भी सरकार बने उसका पतन भी जल्द ही हो जाएगा और यही नहीं बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अलग होने के लिए विद्रोह भी करेगा। यह होगा बहुत जल्द।
