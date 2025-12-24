Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 दिसंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 25 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 25 December 2025: करियर : कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दूसरों की मदद से सफलता मिलेगी।

लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। साथी के साथ समय बिताएं।

धन : आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक शांति बनाए रखें।

2. वृष (Taurus)

करियर : कार्यक्षेत्र में आपका धैर्य और मेहनत सफलता दिलाएगी।

लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरियां हो सकती हैं

धन : आज किसी बड़े खर्च से बचने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।

उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर : कारोबार के पुरानी परियोजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं।

लव : प्रेम संबंधों में साथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे।

धन : आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी रहेगी।

स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर : कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिलेगा।

लव : प्रेम संबंधों में कोई नया अवसर आ सकता है।

धन : आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए आराम करें।

उपाय : चांदी के सिक्के का उपयोग करें।

5. सिंह (Leo)

करियर : कार्यक्षेत्र में आपका प्रयास रंग लाएगा।

लव : लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

धन : कारोबार की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।

6. कन्या (Virgo)

करियर : कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें, स्थिति बेहतर होगी।

लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी हो सकती है।

धन : आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए आराम करेंगे।

उपाय : माता काली की पूजा करें।

7. तुला (Libra)

करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन सफलता दिलाएगी। लाभ मिल सकता है।

लव : प्रेम संबंधों में आपसी संवाद से स्थिति सुधर जाएगी।

धन : किसी बड़े निवेश से बचने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे, मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर : आज अचानक कार्यक्षेत्र में कोई नई चुनौती आ सकती है।

लव : प्रेम संबंधों में आपसी समझ से हल निकलेगा।

धन : आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा।

स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।

उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर : कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके प्रयास सफल होंगे।

लव : प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी। साथी के साथ समय बिताएं।

धन : आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बड़े खर्च से बचें।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।

उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत से सफलता मिल सकती है।

लव : प्रेमी पार्टनर के साथ अच्छे समय का आनंद लेंगे।

धन : कारोबारियों को किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य : सेहत में कोई नई चुनौती आ सकती है, मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।

11. कुम्भ (Aquarius)

करियर : नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र से कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।

लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा।

धन : आज व्यापार में आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य : घर-बाहर विवाद से बचने हेतु मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय : आज शहद का सेवन करें।

12. मीन (Pisces)

करियर : पार्टनर के साथ कार्यरत लोगों को नया अवसर मिल सकता है।

लव : प्रेम संबंध की उलझन आपसी समझ से हल होगी।

धन : कारोबार में आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे