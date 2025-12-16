मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. surya in dhanu rashi gochar
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (11:51 IST)

सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए शुभ और 4 के लिए अशुभ

Sun Transit 2025
Surya in Dhanu rashi 2025: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के गोचर को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और जब सूर्यदेव बृहस्पति (गुरु) की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। यह गोचर न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव भी लाता है। इस वर्ष, 16 दिसंबर 2025 को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस पवित्र समय का सीधा प्रभाव आपके करियर, संबंधों, स्वास्थ्य और भाग्य पर पड़ेगा। आइए, विस्तार से जानते हैं कि सूर्य का यह महागोचर आपकी राशि पर क्या व्यापक प्रभाव डालेगा।
 
3 राशियों को रहना होगा संभलकर:-
1. वृषभ राशि: (स्वास्थ्य और निवेश पर ध्यान दें):-
परिणाम: वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यधिक सतर्कता की मांग करता है।
चुनौती: चतुर्थेश (सूर्य) का अष्टम भाव में गोचर आकस्मिक घटनाओं को बढ़ा सकता है, इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखें। जीवनसाथी के साथ तनाव संभव है।
व्यापार/नौकरी: कार्यक्षेत्र में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण सलाह: नया घर या वाहन खरीदने की योजना को सूर्य के मकर राशि में गोचर करने तक टाल देना बुद्धिमानी होगी।
वाणी: वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कठोर शब्दों से परिवार में मतभेद उभर सकते हैं।
 
2. मिथुन राशि: (साझेदारी में संयम, व्यापार में प्रगति):-
परिणाम: मिथुन राशि के लिए तृतीयेश (सूर्य) का सप्तम भाव में गोचर मिली-जुली स्थिति लाएगा।
संबंध: दांपत्य जीवन और साझेदारी के व्यापार में उथल-पुथल मच सकती है, इसलिए वाद-विवाद से दूर रहना ही हितकर है।
सफलता: यदि आपका खुद का व्यापार है, तो यह समय सकारात्मक परिणाम देगा। नौकरी में स्थिति सामान्य बनी रहेगी।
स्वास्थ्य और सहयोग: सेहत अच्छी रहेगी और भाई-बहनों का सहयोग आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा।
 
3. कर्क राशि: (करियर में लाभ, स्वास्थ्य पर ध्यान):-
परिणाम: कर्क राशि के लिए द्वितीयेश (सूर्य) का छठे भाव में गोचर लाभ और सावधानी का मिश्रण है।
करियर: करियर और नौकरी में फायदा मिलेगा। लंबित कोर्ट-कचहरी के मामले सुलझ सकते हैं।
स्वास्थ्य अलर्ट: आंखों की रोशनी, दिल और हड्डियों से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियाँ हो सकती हैं, अतः सेहत के प्रति जागरूक रहें।
पारिवारिक संतुलन: परिवार के सदस्यों से विवाद की आशंका है, इसलिए अपनी वाणी पर पूर्ण संयम बनाए रखें।
 
 
3 राशियों को मिलेगा सूर्यदेव का आशीर्वाद:-
मेष राशि: (भाग्य और धर्म का साथ):-
परिणाम: मेष राशि वालों के लिए यह गोचर शुभ फलदायक है।
सकारात्मक पहलू: आपके पंचमेश (सूर्य) का नवम भाव में गोचर होने से भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और पिता का सहयोग प्राप्त होगा।
विशेष लाभ: शिक्षकों और छात्रों के लिए समय अनुकूल है। नौकरी और व्यापार में उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। अविवाहितों के लिए विवाह का रिश्ता तय हो सकता है।
रिश्ते: छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे।
  
सिंह राशि: (छात्रों को सफलता, अहंकार से बचें):-
परिणाम: आपकी राशि के लग्नेश (सूर्य) का पंचम भाव में गोचर आपके लिए शुभ है।
उत्कृष्ट समय: छात्रों के लिए यह गोचर अत्यंत अनुकूल है और संतान सुख की प्राप्ति होगी।
आर्थिक लाभ: अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर जोखिम लें।
चेतावनी: आपके भीतर अहंकार की भावना बढ़ सकती है, जिसके कारण विवाद और मतभेद झेलने पड़ सकते हैं।
 
वृश्चिक राशि: (आर्थिक मजबूती, वाणी पर नियंत्रण):-
परिणाम: वृश्चिक राशि के लिए दशमेश (सूर्य) का दूसरे भाव में गोचर आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा।
धन लाभ: आपका बैंक-बैलेंस बढ़ेगा और बचत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
परिवार: परिवार के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा।
रुचि: आपकी रुचि रहस्यमयी विद्याओं में बढ़ेगी।
सलाह: वाणी पर संयम रखें और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
 
धनु राशि: (सौभाग्य और करियर में सम्मान):-
परिणाम: धनु राशि के लिए नवमेश (सूर्य) का लग्न भाव में गोचर सौभाग्य लेकर आ रहा है।
आध्यात्मिकता/करियर: धर्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सराहना मिलेगी। पिता और गुरु का साथ मिलेगा।
संबंध/स्वास्थ्य चुनौती: हालांकि, यही सूर्य आपके दांपत्य जीवन में मतभेद उत्पन्न कर सकता है और सेहत बिगाड़ सकता है।
विवाह: अविवाहितों के लिए सगाई की संभावना है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?Akashic Records: आकाशीय रिकॉर्ड एक गूढ़ विद्या है। यह विद्या लोगों बताती उनके पिछले जन्म के रिकॉर्ड बताती है और इससे वर्तमान जीवन की समस्याओं को जोड़कर उसका समाधान बताती है। यह विद्या के जानकार मानते हैं कि विशाल ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में प्रत्यके आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हीं पिछले कर्मों के कारण ही यह वर्तमान का जन्म मिला हुआ है जिसमें हिसाब किताब चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद इस रिकॉर्ड को थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकता है या फिर उसे किसी आकाशीय रिकॉर्ड रिडर्स की मदद लेना चाहिए। इसे जातकर आप अपना वर्तमान जीवन बदल सकते हो।

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?Lohri Festival 2026: लोहड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व खासकर सर्दी के मौसम में मनाया जाता है और एक फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएं

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएंYear Ender 2025: वर्ष 2025 धार्मिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत उथल पुथल के साथ की बड़े समारोह और उत्सवों का वर्ष रहा है। देश और दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा चरम पर रही। आओ जानते हैं बीते वर्ष के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रमों को।

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदेPaus Amavasya Benefits: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार भी करता है। यदि इसे सही तरीके से मनाया जाए, तो यह न केवल पितृ दोषों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरGuru Vakri Gochar 2025: देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु का यह गोचर कई राशियों के लिए एक 'अग्नि परीक्षा' जैसा समय लेकर आ रहा है, जो साल 2026 तक रहेगा। बुध की राशि मिथुन में होने के कारण यह अवधि सीखने, बुद्धि और ज्ञान को निखारने का शानदार मौका देगी और तार्किक क्षमता और विवेक में वृद्धि करेगी। हालांकि, इसके साथ ही कुछ राशियों को करियर, आर्थिक निर्णय, निजी संबंध और स्वास्थ्य के मोर्चे पर फूंक-फूंककर कदम रखने की सख्त ज़रूरत होगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह गोचर चुनौतियों भरा सिद्ध हो सकता है।

और भी वीडियो देखें

Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति का महत्व और तर्पण के 10 प्रमुख फायदे

Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति का महत्व और तर्पण के 10 प्रमुख फायदेBenefits of Tarpan on Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति वह विशेष दिन है जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं। यह दिन ज्योतिषीय और धार्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से तर्पण यानी पितरों को जल अर्पित करने और दान के लिए। यहां जानें धनु संक्रांति पर तर्पण करने के लाभ और महत्व...

Surup Dwadashi 2025: पौष मास में सुरूप द्वादशी के दिन क्यों रखते हैं व्रत, क्या है इसका महत्व

Surup Dwadashi 2025: पौष मास में सुरूप द्वादशी के दिन क्यों रखते हैं व्रत, क्या है इसका महत्वSurup Dwadashi and Lord Krishna Worship: पौष मास हिंदू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण महीना है, जो शीतकाल के बीच आता है और विशेष रूप से धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। सफला एकादशी के अगले दिन पड़ने वाले इस दिन का नाम 'सुरूप' इसलिये रखा गया है, क्योंकि इस दिन भक्त भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करते हैं और उनके रूप-संस्कार की पूजा करते हैं।

Kharmas 2025: खरमास क्यों रहता है क्या करना चाहिए इस माह में?

Kharmas 2025: खरमास क्यों रहता है क्या करना चाहिए इस माह में?Kharmas In Hindi : खरमास हिन्दू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय अवधि है। इसे धनु संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहां खरमास के कारण, अवधि और इस दौरान क्या करना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी पाठकों की सुविधा के लिए दी जा रही है:

Dhanur Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर तर्पण: पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर

Dhanur Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर तर्पण: पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण अवसरPitru Pooja on Dhanur Sankranti: धनु संक्रांति पर पितरों के निमित्त तर्पण करने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत लाभकारी होता है। इसलिए, इस दिन तर्पण और पूजा विधि को श्रद्धा भाव से करने से जीवन में सभी कष्टों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए यहां जानते हैं इस खास अवसर के बारे में...

Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?

Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?Dhanu sankranti 2025: सूर्य के धनु राशि में जाने को धनु संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब भी बृहस्पति की राशि धनु या मीन में गोचर करने लगता है तब से खरमास या मलमास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान सभी तरह के मांगलिक शुभ कार्य बंद रहते हैं। मलमास में नामकरण, विद्या आरंभ, कर्ण छेदन, अन्न प्राशन, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, गृहप्रवेश तथा वास्तु पूजन आदि मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता है। इस बार 16 दिसंबर 2025 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com