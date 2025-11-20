गुरुवार, 20 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (17:50 IST)

Sun Transit In Scorpio: सूर्य का वृश्‍चिक राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल और भविष्‍यफल

Sun Transit 2025
Sun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए हैं। इस गोचर के चलते कुछ राशियों को होगा फायदा और कुछ को होगा नुकसान। कुंडली में में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो करियर, आर्थिक लाभ और सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है और पिता से संबंध अच्‍छे रहते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।
 
मेष (आठवां भाव): अचानक लाभ (पैतृक संपत्ति, बीमा), काम का दबाव बढ़ेगा, नौकरी बदलने का विचार। बच्चों की सेहत/पढ़ाई की चिंता; जीवनसाथी से बहस/गलतफहमी से बचें; पीठ दर्द/निजी अंगों की समस्या पर ध्यान दें; व्यवसाय में सतर्क रहें।
 
वृषभ (सातवां भाव): घर-परिवार और मूल्यों पर ध्यान दें। धन प्राप्ति और खर्च दोनों; व्यापार में नई रणनीतियों से मुनाफा। पैसों को लेकर सतर्क रहें; लंबी यात्राएं संभव। जीवनसाथी से आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा; इम्यूनिटी अच्छी रहेगी।
 
मिथुन (छठा भाव): जबरदस्त एनर्जी और आत्मविश्वास, सेवाभाव बढ़ेगा; नौकरी में वरिष्ठों की सराहना। आर्थिक रूप से अनुकूल समय; अच्छी कमाई और बचत; व्यापार में प्रतिस्पर्धा में आगे निकलेंगे; जीवनसाथी के साथ ईमानदारी से रिश्ता मजबूत।
 
कर्क (पांचवां भाव): प्रगतिशील सोच, शेयर बाजार से लाभ में रुचि; काम से जुड़ी सकारात्मक यात्राएं। अच्छा पैसा कमाएंगे और बचत कर पाएंगे; व्यापार में उच्च लाभ; प्रेम/वैवाहिक जीवन खुशहाल और मजबूत; सेहत अच्छी बनी रहेगी।
 
सिंह (चौथा भाव): परिवार और उनकी भलाई पर ध्यान; काम में संतुष्टि और पेशेवर तरीका। कुछ सुख-सुविधाओं की कमी महसूस हो सकती है; कमाई बढ़ेगी, लेकिन परिवार पर खर्च भी अधिक; पारिवारिक व्यवसाय में अच्छी तरक्की; जीवनसाथी के साथ सुखद रिश्ता।
 
कन्या (तीसरा भाव): प्रयासों में कमी आ सकती है; नौकरी में बदलाव संभव (अनिच्छा से), जिससे तनाव हो सकता है। अचानक खर्च के कारण बचत मुश्किल; व्यापार में नुकसान की आशंका, नई रणनीति ज़रूरी; जीवनसाथी से अनबन/गलतफहमी से बचें; भाई-बहनों की सेहत पर खर्च।
 
तुला (दूसरा भाव): बेचैनी/उलझन, बहस की संभावना; कामकाज से असंतुष्टि, नौकरी बदलने का विचार। पारिवारिक जरूरतों पर अधिक खर्च, बचत प्रभावित; व्यापार में योजना की कमी से नुकसान संभव; जीवनसाथी से विश्वास की कमी से बहस हो सकती है, शांत रहें; आंखों में जलन/थकावट का ध्यान रखें।
 
वृश्चिक (पहला भाव): अपनी मेहनत और प्रयासों पर अधिक ध्यान, यात्राएं संभव; करियर में पदोन्नति या पहचान। आर्थिक रूप से सकारात्मक; अच्छी कमाई और बचत; पारिवारिक व्यवसाय में तरक्की; निजी रिश्तों में जिम्मेदारी और सामंजस्य बढ़ेगा; सेहत अच्छी और ऊर्जावान रहेंगे।
 
धनु (बारहवां भाव): धार्मिक यात्राएं/तीर्थ स्थान का योग; नौकरी में ऑनसाइट या विदेश से संबंधित काम के मौके। भाग्य का साथ कम मिल सकता है; आय कम, खर्च ज्यादा रह सकते हैं, नियंत्रण ज़रूरी; व्यापार में लाभ की उम्मीद कम, नई योजनाएं सोच-समझकर लागू करें; अहंकार से जीवनसाथी से अनबन संभव।
 
मकर (ग्यारहवां भाव): अप्रत्याशित धन लाभ से आर्थिक संतोष; नौकरी में अचानक लाभ/सफलता। पैतृक कारोबार से अच्छा लाभ; कोई बड़ी डील अचानक फाइनल हो सकती है; जीवनसाथी के साथ अच्छे रिश्ते और सहयोग; सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
 
कुंभ (दसवां भाव): काम और लक्ष्य पर पूर्ण ध्यान, अच्छे नतीजे मिलेंगे; करियर के लिए फायदेमंद लंबी यात्राएं। आर्थिक रूप से फायदे का समय, अच्छी कमाई और बचत; पार्टनरशिप बिज़नेस में अग्रणी भूमिका और अच्छा मुनाफा; जीवनसाथी से बातचीत और समझ बेहतर; सेहत अच्छी और ऊर्जावान रहेगी।
 
मीन (नौवां भाव): बड़ों और गुरुजनों का समर्थन, सही फैसले लेने में मदद; करियर में नए मौके, वरिष्ठों से अच्छे संबंध। आर्थिक रूप से लाभकारी, बोनस/इंसेंटिव मिल सकता है; व्यवसाय में अधिक लाभ और सुर्खियां; जीवनसाथी के साथ समझदारी और प्यार, बॉन्ड मजबूत; स्वस्थ और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।
और भी वीडियो देखें

