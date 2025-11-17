सोमवार, 17 नवंबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. हिन्दू धर्म
  4. online geeta gyan pratiyogita 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 17 नवंबर 2025 (17:46 IST)

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनाम

गीता जयंती 2025
Gita Gyan Pratiyogita: गीता जयंती के अवसर पर, भारत और दुनिया भर में कई संगठन और सरकारी संस्थाएं श्रीमद्भगवद् गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों के बीच गीता के शाश्वत ज्ञान, मूल्यों और सिद्धांतों का प्रसार करना है। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की स्थापना के 70 वर्ष के उपलक्ष में बड़े पैमाने पर 'गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 25 नवंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए गीतामहोत्सव.कॉम पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।

पुरस्कारों का विवरण:
इस प्रतियोगिता में करीब 10 लाख लोगों के भाग लेने का अनुमान है। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 51 हजार रुपए, तीसरा पुरस्कार 31 हजार रुपए रखा गया है। जबकि 15 लैपटाप, 30 ई बाइक और 20 ई रिक्क्षा भी पुरस्कार के रूप में जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता में 11 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। 

श्रेष्ठ ज्ञान स्तर के लिए प्रतियोगिता में 11 से 25 वर्ष आयु के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप 2 वर्ष तक शिक्षावृत्ति देने का प्रावधान भी किया गया है। प्रतियोगिता में नागरिकों, विद्यार्थियों के साथ ही प्रतियोगिता में कारावास के बंदी भी हिस्सा ले सकेंगे। यह ऑनलाइन प्रतियोगिता प्रदेश भर में शिक्षण संस्थानों के सहयोग से आयोजित की जा रही है।
 
प्रतियोगिता का स्वरूप और प्रमुख बातें
विभिन्न आयोजकों के आधार पर प्रतियोगिता का स्वरूप अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं:
 
1. प्रतियोगिता का प्रकार
ऑनलाइन क्विज़ (Online Quiz): यह सबसे आम स्वरूप है, जिसमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर मल्टीपल चॉइस प्रश्न (MCQs) का उत्तर देना होता है। यह अक्सर खुली किताब (Open Book) या बंद किताब (Closed Book) दोनों तरह से आयोजित की जा सकती है।
 
श्लोक पाठ प्रतियोगिता (Shloka Recitation): इसमें प्रतिभागियों को गीता के कुछ अध्यायों या श्लोकों का शुद्ध उच्चारण और कंठस्थ पाठ करना होता है।
 
निबंध लेखन/भाषण (Essay/Speech Competition): गीता के किसी विशेष विषय या उपदेश पर लेख या भाषण प्रस्तुत करना।
 
2. पुरस्कार और ईनाम
नकद पुरस्कार: राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को लाखों रुपये तक के बड़े नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।
 
शिक्षावृत्ति (Scholarship): अक्सर युवा और विद्यार्थी प्रतिभागियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है।
 
सम्मान और प्रमाण पत्र: सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जिनमें कई बार मुख्यमंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र शामिल होते हैं।
 
विशेष अवसर: कभी-कभी विजेताओं को कुरुक्षेत्र या उज्जैन जैसे धार्मिक स्थानों के निःशुल्क दर्शन और सम्मान समारोह में भाग लेने का अवसर मिलता है।
 
3. पात्रता और श्रेणियाँ
आयु समूह: प्रतियोगिताएं आमतौर पर विभिन्न आयु समूहों या वर्गों में आयोजित की जाती हैं, जैसे:
 
  1. जूनियर (कक्षा 6 से 8)
  2. सीनियर (कक्षा 9 से 12)
  3. खुली श्रेणी (कॉलेज के विद्यार्थी और आम नागरिक)
  4. कारावास बंदी (Jail Inmates) भी कभी-कभी भाग ले सकते हैं।
  5. भाषा: प्रतियोगिताएं मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में आयोजित की जाती हैं।
 
भाग लेने के लिए क्या करें?
ईनाम: इन प्रतियोगिताओं में अक्सर लाखों रुपये तक के नकद पुरस्कार, शिक्षावृत्ति (Scholarships), प्रमाण पत्र, और विशेष यात्राओं के पुरस्कार रखे जाते हैं। ईनाम जीतने के लिए आपको सक्रिय रूप से इन प्रतियोगिताओं को ट्रैक करना होगा, क्योंकि ये हर साल आयोजित होती हैं:
 
आयोजन का समय: ये प्रतियोगिताएं आमतौर पर नवंबर से दिसंबर के बीच, गीता जयंती (जो कि मार्गशीर्ष माह की शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है) के आसपास होती हैं।
 
प्रमुख आयोजक:
1. अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव (कुरुक्षेत्र/मध्य प्रदेश): हरियाणा सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान एक बड़ी ऑनलाइन क्विज़ आयोजित की जाती है।
 
2. भारत विकास परिषद् (Bharat Vikas Parishad): इनके द्वारा भी राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
 
3. इस्कॉन (ISKCON) और गीता परिवार (Geeta Pariwar): ये संगठन भी नियमित रूप से गीता क्विज़ और श्लोक पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं।
 
4. चिन्मय मिशन, पुणे (Chinmaya Mission, pune):  महाराष्‍ट्र के पुणे के पास कोलवम में स्थित अंतरराष्ट्रीय चिन्मय मिशन द्वारा भी गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन, जिला स्तर, राष्‍ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। 
 
पंजीकरण प्रक्रिया:
ऑनलाइन पोर्टल खोजें: Google पर "गीता ज्ञान प्रतियोगिता पंजीकरण 2025" या "International Gita Mahotsav Quiz Registration" लिखकर खोजें।
 
आधिकारिक वेबसाइट: आयोजक की आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल (जैसे igmquiz.in या geetamahotsav.com) पर जाएं।
 
विवरण भरें: अपना नाम, आयु, संपर्क विवरण, और शिक्षा से संबंधित जानकारी भरें।
 
पंजीकरण शुल्क (यदि लागू हो): कुछ निजी आयोजकों में नाममात्र का शुल्क (जैसे ₹50 से ₹150) लग सकता है।
 
तैयारी शुरू करें: पंजीकरण के बाद, आपको प्रतियोगिता के पाठ्यक्रम (सिलेबस) के अनुसार गीता का अध्ययन करना होगा। अक्सर श्रीमद्भगवद् गीता के पहले 6, 12वें और 15वें अध्यायों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
 
अगला कदम:
क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप किस राज्य या शहर में रहते हैं? मैं आपके लिए उस क्षेत्र में आयोजित होने वाली हालिया या आगामी गीता ज्ञान प्रतियोगिता की विशेष जानकारी खोज सकता हूँ।
 
Webdunia
