सोमवार, 10 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 10 नवंबर 2025 (11:16 IST)

Vivah Panchami upaay : विवाह पंचमी पर किए जाने वाले 5 मुख्य उपाय

remedies for peace of planetary defects
remedies to get the desired life partner: हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2025 में विवाह पंचमी का पर्व 25 नवंबर, मंगलवार को मनाया रहा है। प्रतिवर्ष विवाह पंचमी का पर्व अगहन या‍नी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस दिन किए गए उपाय शीघ्र विवाह, वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि और मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, राम और सीता का विवाह केवल एक मिलन नहीं, बल्कि आदर्श दांपत्य, मर्यादा और अखंड प्रेम को दर्शाता है।ALSO READ: Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?
 
यहां विवाह पंचमी पर किए जाने वाले 5 मुख्य उपाय दिए गए हैं:
 
1. राम-सीता विवाह का आयोजन और गठबंधन: 
उपाय: इस दिन घर के मंदिर में या किसी मंदिर में भगवान राम और माता सीता की प्रतिमाओं या चित्रों की स्थापना करें। उनका विधिवत विवाह समारोह की तरह पूजन करें।
 
क्या करें: भगवान राम को पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद, दोनों का गठबंधन (एक लाल या पीले वस्त्र से दोनों की मूर्तियों को बांधना) करें।
 
लाभ: यह उपाय वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौहार्द और अटूट बंधन लाता है।
 
2. श्रीरामचरितमानस की चौपाई का जाप: 
उपाय: शीघ्र विवाह की कामना करने वाले अविवाहित जातकों को विशेष रूप से रामचरितमानस की चौपाई का 108 बार जाप करना चाहिए।
 
चौपाई (मनचाहा वर/वधू प्राप्ति हेतु): 'मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥'
 
लाभ: इस चौपाई के जाप से मनचाहा जीवनसाथी प्राप्त होता है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।ALSO READ: Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?
 
3. सुहाग सामग्री और अन्नदान: 
उपाय: माता सीता को 16 श्रृंगार की सामग्री (चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आदि) अर्पित करें। पूजन के बाद यह सामग्री किसी विवाहित (सुहागन) स्त्री को दान कर दें।
 
अन्नदान: इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है।
 
लाभ: यह उपाय सुखी वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाता है और विवाह संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण करता है।
 
4. केसर मिश्रित दूध से अभिषेक:
उपाय: इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गाय के दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करना चाहिए।
 
लाभ: केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने पर शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु विवाह के कारक ग्रह (गुरु) को मजबूत करते हैं। यह वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है।
 
5. ग्रह दोष शांति हेतु तुलसी दल का विशेष उपाय:
उपाय: जिन लोगों के विवाह में ग्रह दोष या बार-बार रिश्ते टूट रहे हों, उन्हें विवाह पंचमी के दिन तुलसी के 9 पत्ते तोड़कर उन पर हल्दी और कुमकुम लगाएं। इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर, उस जातक की दाहिनी कलाई में बांध दें जिसकी शादी में देरी हो रही है।
 
लाभ: यह उपाय गुरु ग्रह या विवाह का कारक और अन्य ग्रह दोषों को शांत करता है, जिससे विवाह में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपाय
Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी में

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी मेंBenefits of keeping a money bag for wealth: घर का माहौल और आसपास की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब बात धन की बढ़ोतरी की हो। हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि घर की स्थिति, उसकी दिशा और यहां की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालती है। इस लेख में जानें घर में धन की बढ़ोतरी का आसान उपाय...

Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारी

Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारीMargashirsha Month Vrat Tyohar 2025: 06 नवंबर से मार्गशीर्ष माह प्रारंभ हो गया है। वर्ष 2025 के पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह 6 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों की सुविधा के लिये प्रस्तुत हैं अगहन मास के सभी व्रत त्योहार, विशेष पर्व तथा आने वाले महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में खास जानकारी...

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपा

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपाBaba Vanga Prediction: प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं और उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2025 के आखिरी तीन से चार महीने कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान इन 4 राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी, जिससे उनके जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा।

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?Vivah Panchami: विवाह पंचमी हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जो भगवान श्रीराम और माता सीता के दिव्य विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हर साल, यह पर्व मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।

वक्री बृहस्पति: 11 नवंबर से अगले 25 दिन इन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन रहेंगे

वक्री बृहस्पति: 11 नवंबर से अगले 25 दिन इन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन रहेंगेबृहस्पति की वक्री चाल 3 राशियों के बिगाड़ सकती है हाल

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 नवंबर, 2025)Today 10 November horoscope in Hindi 2025 : आज 10 नवंबर 2025, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

10 November Birthday: आपको 10 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 November Birthday: आपको 10 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 नवंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 नवंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 10 November 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 नवंबर, 2025)Today Horoscope Rashifal 09 November 2025: कैसा रहेगा आज 09 नवंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार रविवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
