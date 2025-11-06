गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (10:29 IST)

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी कब है, क्यों नहीं करते हैं इस दिन विवाह?

Vivah Panchami
The Tragedy of Sitas Married Life: विवाह पंचमी भगवान राम और माता सीता के विवाह का एक पवित्र पर्व है, लेकिन इस दिन विवाह न करने के पीछे एक गहरा और भावुक कारण है। यहां विवाह पंचमी की तिथि और इस दिन विवाह न करने के पीछे की मान्यताएं दी गई हैं:ALSO READ: Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल
 
विवाह पंचमी 2025 कब है: प्रतिवर्ष विवाह पंचमी हर साल मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में पूरे देश में, खासकर अयोध्या और नेपाल के जनकपुर में, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिन 25 नवंबर, दिन मंगलवार को पड़ रहा है।
 
यहां जानें विवरण, तिथि और समय
विवाह पंचमी: मंगलवार, 25 नवंबर 2025 को
 
मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि का आरंभ: 24 नवंबर 2025 को रात 09 बजकर 22 मिनट से,
पंचमी तिथि का समापन: 25 नवंबर 2025 को रात 10 बजकर 56 मिनट पर। 
उदया तिथि के अनुसार, उत्सव का दिन 25 नवंबर 2025 को, विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाएगा। 
 
इस दिन विवाह क्यों नहीं किया जाता है? 
 
विवाह पंचमी के दिन विवाह जैसे मांगलिक कार्य न करने के पीछे कोई शास्त्रीय निषेध नहीं है, बल्कि यह एक लोक मान्यता और सामाजिक संवेदनशीलता से जुड़ा है।
 
1. सीता के वैवाहिक जीवन का दुःख: यह सबसे प्रमुख और भावुक कारण है जिसके चलते इस दिन विवाह करने से बचा जाता है। भगवान राम और माता सीता का विवाह एक आदर्श विवाह माना जाता है, लेकिन विवाह के बाद उनके जीवन में सुख की कमी रही और उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। विवाह के तुरंत बाद उन्हें 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। वनवास के दौरान माता सीता का अपहरण हुआ और उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी।
 
अयोध्या लौटने के बाद भी उन्हें लोक-निंदा के कारण परित्याग सहना पड़ा और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें धरती में समाना पड़ा। अत: लोग मानते हैं कि इस दिन अपनी बेटियों का विवाह करने से उनके वैवाहिक जीवन में भी माता सीता के समान दुःख और संघर्ष आ सकते हैं। विशेष रूप से मिथिलांचल (नेपाल) और बिहार के कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन विवाह करने से बचते हैं।  
 
2. ग्रंथों का पाठ: इस दिन रामचरितमानस में राम-सीता के विवाह प्रसंग का पाठ होता है, जिसे सुखांत करके समाप्त कर दिया जाता है। विवाह के बाद के दुःखद प्रसंगों का पाठ नहीं किया जाता। इसी कारण लोग अपने निजी जीवन में भी विवाह करके आगे के दुखों का आह्वान नहीं करना चाहते।
 
संक्षेप में, कहे तो विवाह पंचमी का दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा, उनके विवाह के उत्सव और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि की कामना के लिए अत्यंत शुभ है, लेकिन यह दिन नए विवाह संपन्न कराने के लिए शुभ नहीं माना जाता है।ALSO READ: वक्री बृहस्पति: 11 नवंबर से अगले 25 दिन इन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन रहेंगे

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
बाबा वेंगा भविष्यवाणी 2026: महायुद्ध, आर्थिक संकट और सोने के दाम? जानें बुल्गारियाई भविष्यवक्ता की 4 सबसे बड़ी चेतावनियां

बाबा वेंगा भविष्यवाणी 2026: महायुद्ध, आर्थिक संकट और सोने के दाम? जानें बुल्गारियाई भविष्यवक्ता की 4 सबसे बड़ी चेतावनियांBaba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थीं, जिनका निधन 1996 में हो चुका है, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनकी कई भविष्यवाणियां, जैसे कि अपनी मृत्यु और प्रमुख वैश्विक घटनाएं, पहले सच हो चुकी हैं। वर्ष 2026 को लेकर बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां सुर्खियों में हैं, वे थोड़ी चिंताजनक हैं। यहाँ 2026 के लिए उनकी चार प्रमुख भविष्यवाणियाँ दी गई हैं।

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय

Numerology Weekly Horoscope 2025: अंक ज्योतिष के अनुसार साप्ताहिक भविष्यवाणी, जानें कैसा रहेगा 3 से 9 नवंबर का समय2025 Numerology Predictions for Numbers 1 to 9: यह सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ाने और आपका आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर वाला रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का अवसर मिल सकती है, इस सप्ताह जो कार्य लंबे समय से अधूरे थे, वे अब पूरे हो सकते हैं। साथी के साथ मतभेद दूर होंगे, आर्थिक पक्ष स्थिर बना रहेगा।

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)

November Weekly Rashifal: नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लाएगा धन और सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल (3 से 9 नवंबर 2025)Saptahik Rashifal 03-09 November 2025: नवंबर महीने का अंतिम नया हफ्ता इस बार 03 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 09 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफलNovember 2025 Horoscope: नवंबर 2025 का महीना ऊर्जा, वित्तीय पुनर्गठन और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संगम लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य का गोचर आपके अंदर गहनता लाएगा और मंगल का प्रभाव साहसिक निर्णयों को बढ़ावा देगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं।

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्क

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्कVenus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 2 राशियों के लिए विशेष रूप से अशुभ परिणाम ला सकता है जिससे उनके आर्थिक हालात में गिरावट हो सकती है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 2 राशियां।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 नवंबर, 2025)Today 06 November horoscope in Hindi 2025 : 06 नवंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

06 November Birthday: आपको 6 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 November Birthday: आपको 6 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!06 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 06 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय06 November 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त

वक्री बृहस्पति: 11 नवंबर से अगले 25 दिन इन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन रहेंगे

वक्री बृहस्पति: 11 नवंबर से अगले 25 दिन इन 5 राशियों के लिए बेहद कठिन रहेंगेvakri brihaspati ka fal: देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 से अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और अब 11 नवंबर 2025 की रात को 10 बजकर 11 मिनट पर वक्री चाल चलेंगे। गुरु 11 मार्च 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे, लेकिन 5 दिसंबर 2025 को वे पुन: मिथुन में लौट आएंगे। इसका अर्थ है कि गुरु के कर्क में रहने तक 5 राशियों के लिए करियर, वित्त और निजी जीवन में विशेष चुनौतियां खड़ी हो सकती है।

Kaal Bhairav Puja 2025: काल भैरव अष्टमी पर करें इस तरह भगवान की पूजा, सभी संकट होंगे दूर

Kaal Bhairav Puja 2025: काल भैरव अष्टमी पर करें इस तरह भगवान की पूजा, सभी संकट होंगे दूरHow to please Lord Bhairav: काल भैरव अष्टमी, जिसे भैरव जयंती या कालाष्टमी भी कहा जाता है भगवान शिव के उग्र और शक्तिशाली स्वरूप, काल भैरव को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान काल भैरव का प्राकट्य हुआ था, जो काल के स्वामी और संकटों के संहारक हैं।
