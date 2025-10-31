शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

November 2025 Monthly Horoscope
Monthly Rashifal November 2025: नवंबर का महीना आपके जीवन में कई बदलाव और नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक राशि के लिए यह समय चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण होगा। आइए जानते हैं आपके लिए नवंबर का महीना क्या संकेत दे रहा है। यहां पढ़ें नवंबर 2025 राशिफल के अंतर्गत 12 राशियों का मासिक भविष्यफल हिंदी में....ALSO READ: भविष्यवाणी: 7 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच बचकर रहें, विमान से संबंधित घटना के बन रहे हैं योग
 
1. मेष राशिफल नवंबर 2025 (Aries Horoscope)
 
मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2025 के महीने करियर में स्थिरता और नए अवसर मिलेंगे। मेहनत का फल आपको मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश सोच-समझकर करें। प्रेम जीवन में संवाद से समस्याएं हल होंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हल्की-फुल्की बीमारी हो सकती है। करियर में सकारात्मक बदलाव होंगे। नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, निवेश सोच-समझकर करें। प्रेम जीवन में सुधार होगा। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। उपाय के रूप में गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें। 
 
2. वृषभ राशिफल नवंबर 2025 (Taurus Horoscope)
 
वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर 2025 पारिवारिक सुख और शांति का माह होगा। करियर में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन अंत में सफलता मिलेगी। धन की दृष्टि से समय बेहतर है, पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी बन सकती है, संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य में पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। इस माह पारिवारिक सुख मिलेगा। कई लोगों को कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप सफल होंगे। नौकरीपेशा इस माह धन के मामलों में सावधानी रखें। प्रेम जीवन में तालमेल जरूरी है। परिवारजन का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उपाय के लिए इस माह गाय को हरी घास खिलाएं। 
 
3. मिथुन राशिफल नवंबर 2025 (Gemini Horoscope)
 
मिथुन राशि आपके लिए नवंबर का महीना नए विचारों और योजनाओं का है। करियर में रचनात्मकता से सफलता मिलेगी। धन प्रबंधन पर ध्यान दें, अनावश्यक खर्च से बचें। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, पुराने विवाद सुलझेंगे। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, तनाव से बचाव जरूरी है। करियर में नई सोच से सफलता मिलेगी। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस माह संतान पक्ष से आरोग्य व अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि नवंबर 2025 के दिनों में दुष्टजनों से दूरी बनाए रखें। हानि संभव है। भाइयों का साथ मिलेगा। उपाय के रूप में तुलसी का पौधा लगाएं या जल अर्पित करें।ALSO READ: Sun Transit in Libra 2025: सूर्य का तुला राशि में गोचर, 8 राशियों के लिए अशुभ, करें उपाय
 
4. कर्क राशिफल नवंबर 2025 (Cancer Horoscope)
 
कर्क राशि के लिए नवंबर 2025 में करियर में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। आर्थिक लाभ होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। प्रेम जीवन में समझदारी और धैर्य जरूरी है। संतान को स्वास्थ्य में सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है। घर-परिवार में भी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। घर में शिशु का आगमन हो सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। यदि कारोबारी है तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश से भी फायदा इस महीने मिल सकता है। उपाय के रूप में शनिवार को काले तिल दान करें।
 
5. सिंह राशिफल नवंबर 2025 (Leo Horoscope)
 
सिंह राशि वाले नवंबर के महीने आप अपने काम में उत्कृष्टता दिखाएंगे। आपके लिए इस माह आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, बड़े निवेश के लिए समय उपयुक्त है। प्रेम जीवन रोमांचक रहेगा। स्वास्थ्य में जोड़ों का ध्यान रखें। नौकरीपेशा जातकों की मेहनत सफल होगी। व्यापारियों की धन की स्थिति मजबूत बनेगी। इस माह घर के बुजुर्गों की सेहत पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। उपाय के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें। कुल मिलाकर माह अच्छा कहा जा सकता है।
 
6. कन्या राशिफल नवंबर 2025 (Virgo Horoscope)
 
कन्या राशि वाले जातकों के लिए नवंबर माह में करियर में कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन आपका धैर्य और मेहनत आपको सफलता दिलाएगा। नौकरीपेशा की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम जीवन में नए रिश्ते बन सकते हैं। माता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन हल्की थकान हो सकती है। व्यापारी वर्ग में कुछ कठिनाइयां आएंगी लेकिन अंत में सफलता मिलेगी। नवंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में किसी पारिवारिक आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। तीर्थयात्रा की योजना भी बन सकती है। उपाय के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 
 
7. तुला राशिफल नवंबर 2025 (Libra Horoscope)
 
तुला राशि के लिए नवंबर 2025 में कारोबार में साझेदारी और सामाजिक संबंधों में सफलता का योग है। कई क्षेत्रों से धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। माता-पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है, अत: मानसिक तनाव से बचें। बाहरी सामाजिक संबंध मजबूत होने से आप छा जाएंगे। नौकरीपेशा वर्ग को इस महीने तरक्की के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। भूमि व भवन संबंधी बाधा दूर होगी। आय में वृद्धि होगी। उपाय के रूप में सफेद वस्त्र दान करें। 
 
8. वृश्चिक राशिफल नवंबर 2025 (Scorpio Horoscope)
 
वृश्चिक राशि के लिए नवंबर 2025 में करियर के क्षेत्र में किए गए गुप्त प्रयास सफल होंगे। कारोबारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम तथा पारिवारिक जीवन में भावनात्मक मजबूती आएगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उच्च रक्तचाप नियंत्रित रखें। नवंबर का महीना ससुराल पक्ष से लाभ दिला सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ सकती है। नौकरीपेशा, छात्रों तथा शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को भी इस माह लाभ मिलने की संभावना बन रही है। उपाय: काले तिल और तेल दान करें।ALSO READ: Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मत
 
9. धनु राशिफल नवंबर 2025 (Sagittarius Horoscope)
 
धनु राशि के लिए इस महीने कारोबारी यात्रा और छात्रों को शिक्षा क्षेत्र से लाभ होगा। नौकरीपेशा के करियर में नवीनता आएगी। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। घर के बुजुर्ग के स्वास्थ्य में घुटनों का विशेष ध्यान रखें। नवंबर 2025 के दौरान असहाय लोगों को सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे  आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग के काफी समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं। मित्रों के साथ बाहर जाने की योजना बनेगी। उपाय के लिए पीले फूल दान करें। 
 
10. मकर राशिफल नवंबर 2025 (Capricorn Horoscope)
 
नवंबर 2025 मकर राशि के जातकों के लिए मेहनत में सफलता देने वाला साबित होता। करियर तथा कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। कारोबार में अपार धन लाभ होगा। प्रेम जीवन में समझदारी रखने से रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। माता-पिता के स्वास्थ्य में रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखें। अचानक अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। नौकरीपेशा को कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। चिंता तथा तनाव भी इस माह बने रहेंगे। नवीन प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें। आपका पुराना रोग बाधा का कारण बन सकता है। उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
 
11. कुंभ राशिफल नवंबर 2025 (Aquarius Horoscope)
 
कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 में नई सोच और इनोवेशन से सफलता मिलेगी। नौकरी में सुविधाएं बढ़ सकती हैं। इस महीने आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य में आंखों और मानसिक थकावट से सावधान रहें। कारोबारियों के अपेक्षित कार्यों में विलंब हो सकता है। इस समयावधि में परिवार की आवश्यकताओं के लिए भागदौड़ तथा व्यय की अधिकता रहेगी। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। पक्षियों को दाना खिलाना शुभ रहेगा। 
 
12. मीन राशिफल नवंबर 2025 (Pisces Horoscope)
 
मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2025 में रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी। व्यापारियों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। प्रेम जीवन रोमांटिक बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर आंखों का। इस माह करियर में सकारात्मक बदलाव होंगे। नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, इससे आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस समय निवेश सोच-समझकर करें। किसी अपरिचित की बातों में न आएं। कहीं से अचानक दु:खद सूचना मिल सकती है, धैर्य रखें। शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं। जोखिम व जमानत के कार्य को इस माह टालें। उपाय के लिए केसर मिला जल सूर्य को अर्पित करें। 

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
Guru Nanak Jayanti: 2025 में गुरुपर्व कब है?

Guru Nanak Jayanti: 2025 में गुरुपर्व कब है?Guru Nanak Dev Ji: गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक जयंती, यह एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर होता है। गुरु नानक देव जी ने समाज में समानता, भाईचारे और सेवा की महत्ता को प्रमुखता से रखा, जो आज भी सिख समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

Dev uthani ekadashi puja: देवउठनी एकादशी पर चौकी कैसे बनाएं

Dev uthani ekadashi puja: देवउठनी एकादशी पर चौकी कैसे बनाएंTulsi Vivah puja ka chowk kaise banate hain: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखकर शाम को विष्णु पूजा के बाद तुलसी और शालिग्राम विवाह किया जाता है। इसके लिए चौकी बनाई जाती है। यह चौकी तुलसी माता के गमले के ठीक सामने या दाईं ओर स्थापित की जाती है, ताकि तुलसी विवाह की रस्में पूरी की जा सकें। इस चौकी का उपयोग शालिग्राम जी को स्थापित करने के लिए किया जाता है। चावल के आटे से चौक बनाया जाता है। चौक के बीच में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखी जाती है। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिह्न भी बनाए जाते हैं, जो ढककर रखे जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर चौकी तैयार करने की विधि इस प्रकार है।

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधिDev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन को कुछ लोग छोटी दिवाली और देव दिवाली भी मानते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने और तुलसी विवाह करने का प्रचलन है। आओ जानते हैं दोनों ही परंपरा के संबंध में विस्तार से पूजन और विवाह विधि।

Tulsi vivah 2025: देव उठनी एकादशी पर क्यों करते हैं तुलसी विवाह?

Tulsi vivah 2025: देव उठनी एकादशी पर क्यों करते हैं तुलसी विवाह?Dev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करने के पीछे दो मुख्य और गहरे कारण हैं, जो पौराणिक कथाओं और धार्मिक महत्व से जुड़े हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुसली का शालिग्रामजी से विवाह करने की परंपरा है।

Dev diwali 2025 date: देव दिवाली कब है, क्या करते हैं इस दिन, क्या है इसका महत्व

Dev diwali 2025 date: देव दिवाली कब है, क्या करते हैं इस दिन, क्या है इसका महत्वDev diwali 2025 date kab hai: देव दीपावली का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आती है। देव दिवाली, जिसे देव दीपावली भी कहते हैं, हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इसे देवताओं द्वारा मनाई गई दीपावली के रूप में जाना जाता है। यहां देव दीपावली की तिथि, महत्व और इस दिन किए जाने वाले मुख्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

Dev Diwali 2025: देव दिवाली पर 5 जगहों पर करें दीपदान, देवता स्वयं करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान

Dev Diwali 2025: देव दिवाली पर 5 जगहों पर करें दीपदान, देवता स्वयं करेंगे आपकी हर समस्या का समाधानDev diwali 2025 date deepadan: पंचांग के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा की पावन तिथि वह दिन है जब पृथ्वी पर स्वर्ग के देवता अवतरित होते हैं और एक भव्य उत्सव मनाते हैं। इसे ही हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं- देवताओं की स्वयं की दिवाली। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने दुष्ट असुर त्रिपुरासुर का संहार किया था, और इस विजय की खुशी में समस्त देवी-देवताओं ने काशी के गंगा घाटों पर दीये जलाए थे। यह पर्व दान, स्नान और असंख्य दीपों को प्रज्वलित करने का महापर्व है। इस अलौकिक अवसर पर 5 जगहों पर दीपदान करने से देवाता होंगे अति प्रसन्न।

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्क

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्कVenus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 2 राशियों के लिए विशेष रूप से अशुभ परिणाम ला सकता है जिससे उनके आर्थिक हालात में गिरावट हो सकती है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 2 राशियां।

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मत

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मतGuru brihaspati gochar 2025: बृहस्पति ग्रह वर्तमान में 8 वर्षों के लिए अपनी अतिचारी गति पर हैं अर्थात सामान्य रूप से एक वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करने वाला गुरु ग्रह मिथुन में जाते ही अतिचारी हो चला है और अब एक वर्ष में दो से तीन राशियों में गोचर कर रहा है। वर्तमान में अल्पकाल के लिए मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहा है। इस गोचर के चलते सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। फिलहाल कर्क में गोचर से 4 राशियों की किस्मत का तारा चमका हुआ है।

Dev Uthani Ekadashi Wedding Muhurat: देव उठनी एकादशी 2025 विवाह मुहूर्त है या नहीं?

Dev Uthani Ekadashi Wedding Muhurat: देव उठनी एकादशी 2025 विवाह मुहूर्त है या नहीं?Wedding Date November 2025: देवउठनी एकादशी 2025 इस बार 1 नवंबर को पड़ रही है। यह दिन विशेष रूप से हिंदू कैलेंडर में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसे देवताओं के जागने का दिन माना जाता है। इसके साथ ही, इस दिन से शादी विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए भी मुहूर्त शुरू होते हैं, जो चातुर्मास यानी साधारणत: 4 महीने के समाप्त होने के बाद शुरू होते हैं।

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है या कि 2 नवंबर 2025 को है? सही डेट क्या है?

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है या कि 2 नवंबर 2025 को है? सही डेट क्या है?When is Devuthani Ekadashi in 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी और देवुत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार इस एकादशी के दिन को लेकर भ्रम है कि देव उठनी एकादशी का व्रत कब रखें, 1 नवंबर को या कि 2 नवंबर 2025 को व्रत रखें? मान्यता अनुसार इस दिन से देव उठ जाते हैं अर्थात भगवान विष्णु अपनी योगनिद्रा से जाग जाते हैं और इस दिन के बाद से ही सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं।
