मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. दीपावली
  4. dev diwali 2025 date kab hai
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (13:32 IST)

Dev diwali 2025 date: देव दिवाली कब है, क्या करते हैं इस दिन, क्या है इसका महत्व

देव दीपावली 2025 कब है
Dev diwali 2025 date kab hai: देव दीपावली का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आती है। देव दिवाली, जिसे देव दीपावली भी कहते हैं, हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इसे देवताओं द्वारा मनाई गई दीपावली के रूप में जाना जाता है। यहां देव दीपावली की तिथि, महत्व और इस दिन किए जाने वाले मुख्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई है।
 
देव दीपावली 2025 कब है?
दिनांक: देव दीपावली 5 नवंबर 2025 बुधवार को रहेगी।
कार्तिक पूर्णिमा तिथि आरंभ: 4 नवंबर 2025, रात 10 बजकर 36 मिनट पर
कार्तिक पूर्णिमा तिथि समाप्त: 5 नवंबर 2025, शाम 06 बजकर 48 मिनट पर।
 
पूजा मुहूर्त: प्रदोष काल मुहूर्त (पूजा का शुभ समय) शाम 05 बजकर 15 मिनट से शाम 07 बजकर 50 मिनट तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम को 05:33 से 05:59 तक (दिल्ली टाइम के अनुसार)
 
नोट: चूंकि यह पर्व मुख्य रूप से प्रदोष काल (शाम के समय) में मनाया जाता है, इसलिए उदया तिथि और प्रदोष काल के आधार पर देव दीपावली 5 नवंबर 2025, बुधवार को मनाई जाएगी।
 
देव दीपावली का महत्व:
देव दीपावली का महत्व मुख्य रूप से भगवान शिव से जुड़ी एक पौराणिक कथा पर आधारित है, और यह देवताओं की विजय का प्रतीक है।
 
त्रिपुरासुर पर विजय: पौराणिक कथा के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध से सभी देवी-देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने काशी (वाराणसी) में आकर दीप प्रज्जवलित कर यह उत्सव मनाया। इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है।
 
देवताओं का पृथ्वी पर आगमन: ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं और गंगा के पवित्र घाटों पर स्नान करते हैं। यह दिन मनुष्यों और देवताओं के बीच खुशियों के साझा उत्सव का प्रतीक है।
 
दीपदान का अक्षय पुण्य: इस दिन किए गए दीपदान (दीपक जलाने) का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और माना जाता है कि इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है।
इस दिन क्या करते हैं? (परंपराएँ और पूजा विधि)
देव दीपावली मुख्य रूप से दीपदान और पवित्र स्नान का पर्व है।
 
पवित्र नदी में स्नान (गंगा स्नान):
1. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी, विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान करने का विधान है।
2. अगर नदी में स्नान संभव न हो, तो घर पर नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए।
3. स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
 
दीपदान और दीपमाला:
1. शाम के समय, प्रदोष काल में, दीपदान का विशेष महत्व है।
2. घरों और मंदिरों के साथ-साथ नदी के घाटों पर लाखों की संख्या में मिट्टी के दीये (दीपमाला) जलाए जाते हैं।
3. माना जाता है कि इस दिन दीये जलाना अति शुभ होता है, क्योंकि ये पूरे वर्ष की खुशहाली का प्रतीक होते हैं।
4. नदी के तट पर देव दीपावली के दिन 11, 21, 51 या 108 दीया जलाएं। आप चाहे तो इससे ज्यादा दीपक भी जला सकते हैं।
5. पद्मपुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्णपक्ष के पांच दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं।
 
भगवान शिव और विष्णु की पूजा:
1. यह दिन भगवान शिव (त्रिपुरारी) और भगवान विष्णु दोनों को समर्पित है।
2. घर के मंदिर में घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि-विधान से पूजन किया जाता है।
3. इस दिन शिव चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है।
 
काशी (वाराणसी) में भव्य आयोजन:
1. देव दीपावली का सबसे भव्य और प्रसिद्ध उत्सव वाराणसी के गंगा घाटों पर मनाया जाता है।
2. यहाँ सभी 84 घाटों को लाखों दीयों से सजाया जाता है, जिससे यह दृश्य स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। इस नजारे को देखने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं।
 
दान-पुण्य: यह दिन दान-पुण्य के लिए भी बहुत शुभ है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है।
Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगा

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगाBudh gochar 2025: 24 अक्टूबर 2025 से बुध ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के चलते मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को इससे लाभ मिल रहा है परंतु 3 राशियों को संभलकर रहना होगा अन्यथा कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 3 राशियां।

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेत

Mangal gochar 2025: मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 3 राशियों के लिए है अशुभ संकेतMars Transit in Scorpio 2025: मंगल गोचर 2025: वृश्चिक राशि में मंगल का प्रवेश 27 अक्टूबर 2025, दोपहर 02:43 बजे होगा। मंगल के इस गोचर से 7 राशियों मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लाभ मिलागे जबकि 3 राशियों को संभलकर रहना होगा।

Kushmanda Jayanti: कूष्मांडा जयंती के दिन करें माता की खास पूजा, मिलेगा सुख संपत्ति का आशीर्वाद

Kushmanda Jayanti: कूष्मांडा जयंती के दिन करें माता की खास पूजा, मिलेगा सुख संपत्ति का आशीर्वादHow to Perform Kushmanda Devi Puja: कूष्मांडा जयंती हिंदू धर्म के अनुसार, देवी दुर्गा के चौथे रूप की पूजा का पर्व है। देवी कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रचनाकार और सृष्टि की पालनहार माना जाता है। इस प्रकार, उनका नाम ब्रह्मांड की रचनाकार और उस ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे उन्होंने अपनी ऊर्जा से उत्पन्न किया। कूष्मांडा देवी का रूप शांत और सौम्य माना जाता है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं।

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मत

Kartik Month 2025: कार्तिक मास में कीजिए तुलसी के महाउपाय, मिलेंगे चमत्कारी परिणाम बदल जाएगी किस्मतkartik month me tulsi ke upay in hindi: कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, और इस दौरान तुलसी के पौधे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है; इसमें न केवल औषधीय गुण पाए जाते हैं, बल्कि इसे देवीय गुणों से भरपूर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने देवी वृंदा, जो बाद में तुलसी कहलाईं, के साथ छल से विवाह किया था। तभी से, श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में और तुलसी को उनकी प्रिय पत्नी के रूप में पूजा जाता है। यह संयोग कार्तिक माह में ही होता है, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी को पूजना और लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए, जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी से जुड़े कौन से महाउपाय करने चाहिए जो जीवन में चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं।

October Horoscope 2025: अक्टूबर के अंतिम सप्ताह का राशिफल: जानें किन राशियों पर होगी धन की वर्षा, आएगा करियर में बड़ा उछाल!

October Horoscope 2025: अक्टूबर के अंतिम सप्ताह का राशिफल: जानें किन राशियों पर होगी धन की वर्षा, आएगा करियर में बड़ा उछाल!Weekly Horoscope 27-02 November 2025: अक्टूबर महीने का अंतिम नया हफ्ता इस बार 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जो कि 02 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा और निवेश से जुड़ी समग्र जानकारी। आइए यहां पढ़ें इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि अर्थात् समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय...

Amla Navami 2025: आंवला अक्षय नवमी: 11 रोचक तथ्यों के साथ पर्व का विस्तृत आलेख

Amla Navami 2025: आंवला अक्षय नवमी: 11 रोचक तथ्यों के साथ पर्व का विस्तृत आलेखAmla Navami 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व 'आंवला नवमी' भारतीय संस्कृति और आध्यात्म में एक विशेष स्थान रखता है। इसे 'अक्षय नवमी' के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करने तथा धार्मिक अनुष्ठान करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है।

Sahasrabahu Jayanti: कौन थे सहस्रबाहु अर्जुन, उनकी जयंती क्यों मनाई जाती है, जानें जीवन परिचय और योगदान

Sahasrabahu Jayanti: कौन थे सहस्रबाहु अर्जुन, उनकी जयंती क्यों मनाई जाती है, जानें जीवन परिचय और योगदानRajarajeshwar Sahasrabahu: सहस्रबाहु अर्जुन भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं, जिनका नाम उनके अद्वितीय और शक्ति से भरपूर अस्तित्व के कारण प्रसिद्ध हुआ। सहस्रबाहु का नाम उनके 'सहस्र' यानी हजारों हाथों/बाहु से लिया गया है। उनका जीवन और योगदान महाभारत के युद्ध और उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। वे प्राचीन हैहय वंश के एक प्रतापी और महान सम्राट थे।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 अक्टूबर, 2025)Today Rashifal 28 October 2025 | कैसा रहेगा आज 28 अक्टूबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक...

28 October Birthday: आपको 28 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

28 October Birthday: आपको 28 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!28 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 28 को...
