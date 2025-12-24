मंगलवार, 31 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

25 December Birthday: आपको 25 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Birthday 25 December
25 December Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व
 
आपका जन्मदिन: 25 दिसंबर
 
दिनांक 25 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
 
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
 
शुभ वर्ष : 2026
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
 
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। 
 
सलाह: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं। मंदिर में पताका चढ़ाएं।
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee): भारतीय राजनीतिज्ञ, भारत के 10वें प्रधानमंत्री और कवि।
 
मदन मोहन मालवीय (Madan Mohan Malviya): भारतीय राजनीति और राष्ट्रीयता के क्षेत्र में अमूल्य योगदान। 

जय भानुशाली (Jai Bhanushali): भारतीय टेलीविजन अभिनेता।
 
नगमा अरविंद मोरारजी (Nagma Arvind Morarji): एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व अभिनेत्री।
 
सत्य प्रकाश श्रीवास्तव (Satya Prakash Srivastava): जिन्हें पेशेवर रूप से राजू श्रीवास्तव और अक्सर गजोधर के नाम से जाना जाता है।
 
सतीश गुजराल जयंती (Satish Gujral Jayanti): प्रसिद्ध चित्रकार।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Panchak 2025: साल का अंतिम पंचक, यह क्या होता है? जानें तिथि, महत्व और करने योग्य कार्य
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍स

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्य

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्यWhat is Kharmas and Adhik Maas: सीधे शब्दों में कहें तो खरमास और अधिकमास दो अलग-अलग खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियां हैं। लोग अक्सर इनमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इनके साल में आने के कारण भिन्न हैं। मलमास शब्द का अधिकतर उपयोग अधिकमास के संदर्भ में किया जाता है और अधिकमास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।

अधिक मास कब से कब तक? इस पवित्र महीने में करें ये 5 शुभ काम, खुल सकता है भाग्य

अधिक मास कब से कब तक? इस पवित्र महीने में करें ये 5 शुभ काम, खुल सकता है भाग्यPurushottam maas 2026: अधिक मास लगभग हर 3 साल में एक बार आता है। इसे 'पुरुषोत्तम मास' भी कहते हैं। इस बार हिंदू मास 2083 में अधिकमास ज्येष्ठ मास में 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक रहेगा।

क्या आपके मोबाइल नंबर का अंतिम अंक आपके लिए शुभ है ?

क्या आपके मोबाइल नंबर का अंतिम अंक आपके लिए शुभ है ?mobile number numerology: आज के समय में मोबाइल हर व्यक्ति की जरूरत है, मोबाइल का उपयोग विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए, नौकरीपेशा अपनी नौकरी के लिए, व्यापारी अपने व्यापार के कार्यों में उपयोग करता है तो घर पर रहने वाले वृद्धजन या महिला अपने सुरक्षा की दृष्टी से रखते है।

नर्मदा के निमाड़ी अंचल में बसा 'विमलेश्वर तीर्थ'

नर्मदा के निमाड़ी अंचल में बसा 'विमलेश्वर तीर्थ'मोक्षदायिनी नर्मदा अपने सुरम्य सौंदर्य और पाप नाशिनी स्वरूप में कलयुग में विद्यमान है और ऐसे ही तीर्थों में एक तीर्थ मध्यप्रदेश में नर्मदा के उत्तर तट पर निमाड़ क्षेत्र में खरगोन जिले के बड़वाह से लगभग 7 किमी दूर सनवाद मार्ग में पुल से पूर्व ही बेलसर गांव में स्थित अति प्राचीन विमलेश्वर एवं चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है।

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियां

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियांविभिन्न पौराणिक ग्रंथों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों, बाबा वेंगा के कथनों और आधुनिक ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण करने पर 6 ऐसी बातें निकलकर आती हैं जो इन सभी में 'कॉमन' या एकसमान हैं। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। यहाँ श्लोक और तर्कों के साथ उनका विवरण दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

01 April Birthday: आपको 1 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

01 April Birthday: आपको 1 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!01 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां यहां पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 अप्रैल 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय01 April 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग...

हनुमान जयंती 2026: 2 अप्रैल को बन रहा है दुर्लभ योग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

हनुमान जयंती 2026: 2 अप्रैल को बन रहा है दुर्लभ योग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत02 अप्रैल 2026 गुरुवार के दिन मंगल ग्रह का बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश होगा जहां उनकी शनि के साथ युति के चलते विस्फोटक योग बन रहा है। इस दिन 12 बजे से अभिजीत मुहूर्त रहेगा। हर्षण योग, ध्रुव योग और हस्त नक्षत्र का योग रहेगा। इस दौरान 5 राशियों की किस्मत चमक जाएगी। हनुमानजी की कृपा से उन्हें सबकुछ मिलेगा, क्योंकि इस दिन हनुमान जयंती भी रहेगी।

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीने

April Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: जानिए कैसे बदलेंगे आपके जीवन के हालात इस महीनेMonthly Horoscope April 2026 for Each Zodiac: अप्रैल माह किन-किन राशियों को सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और संतुलन की आवश्यकता होगी। किन राशियों की सकारात्मक सोच काम आएगी, किसे रखना होगा स्वास्थ्य का ध्यान और समय पर लिए गए निर्णय दिला सकते हैं आपको अच्छे परिणाम.... आइए यहां जानते हैं अप्रैल 2026 का माह सभी राशियों के लिए क्या मिश्रित फल लेकर आएगा।

Hanuman Jayanti 2026 Remedies: हनुमान जयंती पर करें ये प्रमुख 5 अचूक उपाय, चमत्कार होगा

Hanuman Jayanti 2026 Remedies: हनुमान जयंती पर करें ये प्रमुख 5 अचूक उपाय, चमत्कार होगा5 Miraculous Remedies by Hanuman: हनुमान जयंती (2 अप्रैल 2026) का दिन बजरंगबली की असीम कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आप जीवन में संकटों, शत्रुओं या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो इस दिन किए गए ये 5 अचूक उपाय आपके जीवन में चमत्कारिक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं:
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com