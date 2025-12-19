शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व

Pausha Putrada Ekadashi 2025 date
Importance of Putrada Ekadashi: पुत्रदा एकादशी व्रत संतान सुख के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्रत है। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा करके व्यक्ति को जीवन में शांति, समृद्धि और सुख प्रदान करता है। यदि आप संतान सुख की कामना करते हैं या आपके परिवार में संतान के स्वास्थ्य और खुशी के लिए आशीर्वाद चाहते हैं, तो पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखें।ALSO READ: Paush Month Festivals: पौष महीना 2025-2026: प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची
 
पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है और यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करके संतान सुख की प्राप्ति की कामना की जाती है। यह व्रत न केवल संतान सुख प्राप्ति के लिए, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
 
पुत्रदा एकादशी का व्रत किसी भी व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि, शांति और सकारात्मकता लाने के लिए एक महान साधना माना जाता है। खासकर उन लोगों के लिए जो संतान सुख से वंचित हैं, यह व्रत भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उन्हें संतान प्राप्ति के मार्ग खोलने में मदद करता है।
 
पौष पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि और मुहूर्त दिसंबर 2025 
 
पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ- 30 दिसंबर, 2025 को 07:50 ए एम बजे से, 
एकादशी तिथि का समापन- 31 दिसंबर, 2025 को 05:00 ए एम बजे होगा।
 
पौष पुत्रदा एकादशी पारण
पौष पुत्रदा एकादशी मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 को
पारण या व्रत तोड़ने का समय- 31 दिसंबर को 01:26 पी एम से 03:31 पी एम तक।
पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय- 10:12 ए एम पर।
 
पुत्रदा एकादशी का महत्व: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है 'पुत्रदा' यानी पुत्र या संतान देने वाली। यह व्रत उन दंपत्तियों के लिए विशेष है जो संतान सुख से वंचित हैं या जिन्हें संतान की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं। 
 
एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जन्म-जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। यह व्रत मन को शुद्ध करता है और व्यक्ति के भीतर सात्विक विचारों का संचार करता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथा
Kharmas 2025: खरमास क्यों रहता है क्या करना चाहिए इस माह में?

Kharmas 2025: खरमास क्यों रहता है क्या करना चाहिए इस माह में?Kharmas In Hindi : खरमास हिन्दू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय अवधि है। इसे धनु संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहां खरमास के कारण, अवधि और इस दौरान क्या करना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी पाठकों की सुविधा के लिए दी जा रही है:

अलविदा 2025: इस वर्ष 5 बड़े धार्मिक समारोह ने किया देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित

अलविदा 2025: इस वर्ष 5 बड़े धार्मिक समारोह ने किया देश और दुनिया का ध्यान आकर्षितYear Ender 2025: वर्ष 2025 धार्मिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत उथल पुथल के साथ की बड़े समारोह और उत्सवों का वर्ष रहा है। देश और दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा चरम पर रही। हालांकि भारत में कई बड़े धार्मिक समारोह हुए जिनकी बहुत चर्चा रही। उन्हीं में से 5 प्रमुख समारोह को जानिए।

Guru gochar 202: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, विपरीत राजयोग से 4 राशियों को वर्ष 2026 में मिलेगा सबकुछ

Guru gochar 202: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, विपरीत राजयोग से 4 राशियों को वर्ष 2026 में मिलेगा सबकुछJupiter's transit in Cancer in 2026: साल 2026 में बृहस्पति का 3 राशियों में रहेंगे। साल 2026 की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद वे 2 जून 2026 से मिथुन से निकलकर अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अंत में 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहने के बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। गुरु के कर्क में गोचर से विपरीत राजयोग बनेगा। कर्क में रहकर बृहस्पति देव वृश्‍चिक, मकर और मीन राशि पर दृष्टि डालेंगे।

वार्षिक राशिफल 2026: गुरु-शनि का महासंयोग बनाएगा राजयोग, इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के द्वार

वार्षिक राशिफल 2026: गुरु-शनि का महासंयोग बनाएगा राजयोग, इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के द्वारSaturn and Jupiter transit 2026: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, वर्ष 2026 एक स्वर्णिम दौर की शुरुआत करने जा रहा है। इस साल ग्रहों के दो सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रह देवगुरु बृहस्पति और कर्मफल दाता शनि- एक शक्तिशाली राजयोग का निर्माण करेंगे। यह दुर्लभ और शुभ संयोग कुछ खास राशियों के भाग्य को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह वर्ष केवल गुरु-शनि के गठबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि हंस महापुरुष राजयोग, बुधादित्य, महालक्ष्मी और गजकेसरी योग जैसे चार अन्य शुभ योग भी बनेंगे, जो जातकों के जीवन में मान-सम्मान, स्थिरता और वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करेंगे। आइए जानते हैं, किन राशियों के सितारे 2026 में बुलंदियों पर होंगे।

Jagannath puri video: जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर पक्षियों का झुंड, हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना?

Jagannath puri video: जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर पक्षियों का झुंड, हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना?Jagannath Puri: यह खबर वास्तव में कल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली घटनाओं में से एक है। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गुंबद पर, जहां नीलचक्र स्थापित है, पक्षियों का झुंड देखा गया था। इसे लेकर तरह-तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर चीलों के चक्कर लगाते हुए दिखाई देने का दृश्य सोशल मीडिया पर कई सवालों को खड़ा कर रहा है।

शुक्र का बृहस्पति की धनु राशि में गोचर: 5 राशियों पर होगा बहुत ही शुभ असर

शुक्र का बृहस्पति की धनु राशि में गोचर: 5 राशियों पर होगा बहुत ही शुभ असरVenus Transit 2025: ज्योतिष शास्त्र में सुख, वैभव और प्रेम के कारक माने जाने वाले शुक्र देव अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। 20 दिसंबर 2025, शनिवार की सुबह 07:50 बजे, शुक्र देव देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह गोचर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बड़ा बदलाव लाएगा, जिसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव 5 विशेष राशियों पर पड़ने वाला है। इन जातकों के लिए न केवल धन के द्वार खुलेंगे, बल्कि लंबे समय से रुके हुए काम भी गति पकड़ेंगे।

सिगरेट के साथ ही तंबाकू खाना गाय को खाने के समान क्यों, जानिए कथा कहानी

सिगरेट के साथ ही तंबाकू खाना गाय को खाने के समान क्यों, जानिए कथा कहानीTambaku and gay cow: तंबाकू खाना कब से प्रचलन में आया यह एक अलग विषय है परंतु भारत में सिगरेट पीना और तंबाखू खाना आप प्रचलन में है। अक्टूबर 2025 की विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ताजा रिपोर्ट और NFHS-5 (2019-21) के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 21.4% लोग खैनी, गुटखा, पान मसाला या जर्दा का सेवन करते हैं और करीब 10.7% लोग सिगरेट या बीड़ी पीते हैं। तंबाकू का पौधा होता है जो कई तरह की प्रजातियों का रहता है। इसी से तंबाकू बनती है। तंबाकू मुख्य रूप से 'निकोटियाना' (Nicotiana) प्रजाति के पौधों की पत्तियों से बनती है।

Paus Amavasya 2025: पौष अमावस्या आज, जानें शुभ मुहूर्त, ये 3 खास कार्य करने से मिलेंगे अनेक लाभ

Paus Amavasya 2025: पौष अमावस्या आज, जानें शुभ मुहूर्त, ये 3 खास कार्य करने से मिलेंगे अनेक लाभImportance of Paush Amavasya: आज, 19 दिसंबर, दिन शुक्रवार को पौष अमावस्या मनाई जा रही है। पौष मास की अमावस्या का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक गहरा है। इस दिन को पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का विशेष दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में, अमावस्या का दिन पितरों को तर्पण देने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर है।

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदेPaus Amavasya Benefits: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार भी करता है। यदि इसे सही तरीके से मनाया जाए, तो यह न केवल पितृ दोषों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।

पौष माह की अमावस्या पर करें ये 5 ज्योतिष के उपाय तो चमक जाएगी आपकी किस्मत

पौष माह की अमावस्या पर करें ये 5 ज्योतिष के उपाय तो चमक जाएगी आपकी किस्मतPausha Amavasya: पौष माह की अमावस्या ज्योतिष और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह अमावस्या पितरों को समर्पित होती है और इस दिन किए गए उपाय विशेष रूप से फलदायी होते हैं। हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार इस बार पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार को मनाई जा रही है। यहाँ लाल किताब और सामान्य ज्योतिष के अनुसार पौष माह की अमावस्या के कुछ प्रमुख उपाय दिए जा रहे हैं।
