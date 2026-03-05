गुरुवार, 5 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. When will the clouds of war clear, is Angarak Yoga the reason?
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया
Last Updated : गुरुवार, 5 मार्च 2026 (17:07 IST)

कब छ्टेंगे युद्ध के बादल, क्या 'अंगारक योग' है कारण?

ईरान पर हमला तथा विश्वयुद्ध का खतरा दर्शाता बेहतरीन फोटो
Third World War : आज समूचा जगत तृतीय विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका-इजराइल के गठजोड़ द्वारा ईरान पर सामरिक हमला किए जाने से विश्वयुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। संसार के देश खेमेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। आज आम जनमानस के मन में एक ही यक्ष प्रश्न मुंहबाए खड़ा है कि आखिर यह युद्ध किस सीमा तक बढ़ेगा और इसकी कब समाप्ति कब होगी?ALSO READ: ईरान- इजराइल युद्ध: क्या भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया?
 
यदि ज्योतिष के संदर्भ में हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें तो सर्वप्रथम हमें उन ज्योतिषीय ग्रह-स्थितियों का विश्लेषण करना होगा, जो इस युद्ध के लिए उत्तरदायी हैं।

आजकल समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर किए जा रहे ईरान-अमेरिका युद्ध के विश्लेषण में अधिकांश ज्योतिषाचार्य इसके लिए गोचरवश बन रहे रहे 'अंगारक-योग' को आधार बनाकर अपनी ज्योतिषीय गणनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। 
 

'अंगारक योग' मंगल व राहु की युति से बनता है और निर्विवाद रूप से यह एक अत्यंत अशुभ योग है लेकिन क्या यह अशुभ योग ईरान के संदर्भ में भी बन रहा है? 

इस अति-महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर किसी भी विद्वान ने आज तक कोई चर्चा नहीं की है। जब हम ईरान पर हुए हमले के विषय में विचार कर रहे हैं तो हमें ईरान के संदर्भ में ग्रह-गोचर की गणना और उनसे बने शुभाशुभ योगों के बारे में विचार करना होगा ना कि भारत के संदर्भ में। 
 
ईरान पर हुए हमले के समय के आधार हम जब ग्रह गोचर की गणना करते हैं तो पाते हैं कि वहां 'अंगारक योग' अनुपस्थित है क्योंकि ईरान के संदर्भ में ग्रह-गोचर में राहु-मंगल की युति नहीं है। ईरान की ग्रह-गोचर कुंडली में राहु तीसरे भाव में कुभ राशि में स्थित है और मंगल दूसरे भाव में मकर राशि में स्थित है। इससे यह तो स्पष्ट है कि ईरान पर हुए हमले में 'अंगारक योग' का कोई भी योगदान नहीं है। 
 
अब उन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं जिनके चलते ईरान पर हमला हुआ। ईरान पर हुए हमले के समय (वहां के समयानुसार) धनु लग्न थी और लग्नेश गुरू केन्द्रस्थ सप्तम भाव में स्थित थे।ALSO READ: ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध: ज्योतिष में किसकी जीत का संकेत? जानिए भविष्यवाणी

यहां विशेष बात यह है कि लग्नेश कुंडली का सर्वाधिक प्रमुख ग्रह होता है और ईरान के संदर्भ में इस लग्नेश पर तृतीयेश राहु की दृष्टि है जो ईरान पर हुए हमले का प्रमुख कारक है। 

 

दूसरा प्रमुख कारक ग्रह है- शनि। शनि दूसरे अर्थात् मारक भाव का अधिपति होने से मारकेश है। राहु के शनि की ही दूसरी राशि कुम्भ में स्थित होने से शनि और राहु का संयोग बना हुआ जो अत्यंत क्रूर एवं विध्वंसक है।


यहां शनि अपने नैसर्गिक क्रूर स्वभाव के अतिरिक्त राहु के क्रूर स्वभाव का प्रभाव भी अपने में समाहित कर दुगुनी क्रूरता और मारकता प्रभाव वाला ग्रह बन गया है। 
 
अब जब हम इस अत्यंत क्रूर एवं मारक ग्रह के दृष्टि प्रभाव का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि शनि चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण तीसरी दृष्टि से षष्ठ अर्थात् शत्रु भाव को, सप्तम दृष्टि से दशम अर्थात् राज्यसत्ता वाले भाव को एवं दशम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। शनि की यह तीनों दृष्टियां ही वास्तविक रूप में इस युद्ध के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि शनि को नैसर्गिक रूप से राज्य सत्ता और दंड का प्रतीक माना जाता है। 
 
कुंडली का छठा भाव दुश्मनी, दशम भाव राज्यसत्ता और लग्न संपूर्ण व्यक्तित्व व जीवन का प्रतीक होता है। इन तीनों प्रमुख भावों के अशुभ एवं क्रूर मारक शनि के प्रभाव में आ जाने से ईरान पर हमला हुआ और युद्ध की शुरूआत हुई। अब एक और मारक तथ्य पर विचार करें तो पाएंगे कि लग्न पर शनि के अतिरिक्त केतु का भी मारणात्मक प्रभाव है जिसके चलते ईरान के सर्वोच्च नेता और राज्यसत्ता में बैठे अधिकांश प्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 
 
अब दशाओं का विश्लेषण करते हैं, ईरान पर हमला सूर्य की महादशा में हुआ है जो कि मंगल के साथ दूसरे अर्थात् मारक भाव में स्थित है एवं सूर्य की राशि में केतु होने के कारण सूर्य की दशा केतु का मारणात्मक प्रभाव वाली दशा हुई। यह अशुभ दशा 21 जून 2026 तक प्रभावशाली रहेगी इसके बाद 21 जून 2026 से चन्द्रमा की दशा प्रभावशील होगी जो कि अष्टमेश है। अष्टमेश कुंडली का सर्वाधिक अशुभ ग्रह होता है, यह दशा 21 जून 2036 तक प्रभावशाली रहेगी। 
 
सूर्यदशा में 30 मई 2026 केतु का प्रत्यंतर दशा प्रभावी होगी तो समूचे विश्व के लिए अत्यंत प्रतिकूल समय होगा। उपर्युक्त ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभी जून माह तक तो इस युद्ध के बादल छंटते दिखाई नहीं दे रहे हैं।
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंता

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्य

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्यTotal Lunar Eclipse: साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होली पर यानी 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह भारत में 'ग्रस्तोदय' (चंद्रमा के उदय होते समय पहले से लगा हुआ ग्रहण) के रूप में दिखेगा। यहाँ भारत में इसकी विजिबिलिटी और समय की पूरी जानकारी दी गई है।

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभHolika Dahan remedies 2026: होलिका दहन का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय, नफरत पर प्रेम की और अंधकार पर प्रकाश की प्रतीक होता है। इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करने से जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, और मानसिक शांति मिलती है। आइए यहां जानें होलिका दहन के 5 आसान उपाय, जिनसे संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ...

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्ति

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्तिजैसा कि ज्योतिषियों ने आशंक जताई थी कि मंगल के कुंभ में जाने से राहु के साथ जब उसकी युति बनेगी तो 'अंगारक योग' का निर्माण होगा जो आग और विस्फोट को जन्म देता है। इसी के साथ ही सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच कम अंतराल होने के कारण फिर से देश और दुनिया में बड़े युद्धका आगाज होगा। हम देख रहे हैं कि इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध शुरू हो गया और दूसरी ओर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब आगे क्या होगा?

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभावlunar eclipse 2026: 03 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारत में नजर आएगा। यह ग्रहण नई दिल्ली टाइम के अनुसार दोपहर 03:21 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त होगा। शाम को जब 06:26 पर चंद्रमा उदय होगा तब यह नजर आएगा। इसका सूतक काल सुबह 09:39 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान 12 राशियों पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा जानिए विस्तार से।

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ता

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ताHolika Dahan 2026: जयपुर के 'गुलाल गोटे' का इतिहास और इसके पीछे की गंगा-जमुनी तहजीब वाकई में भारतीय संस्कृति का एक अनमोल उदाहरण है। होली के दिन यह परंपरा निभाई जाती है जिसके पीछे मु्स्लिमों का बड़ा योगदान रहता है।

और भी वीडियो देखें

कब छ्टेंगे युद्ध के बादल, क्या 'अंगारक योग' है कारण?

कब छ्टेंगे युद्ध के बादल, क्या 'अंगारक योग' है कारण?Attack on Iran: आज समूचा जगत तृतीय विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका-इजराइल के गठजोड़ द्वारा ईरान पर सामरिक हमला किए जाने से विश्वयुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। संसार के देश खेमेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। आज आम जनमानस के मन में एक ही यक्ष प्रश्न मुंहबाए खड़ा है कि आखिर यह युद्ध किस सीमा तक बढ़ेगा और इसकी कब समाप्ति कब होगी?

भारत-पाकिस्तान तनाव पर ग्रह गोचर का संकेत, क्या पीओके को लेकर बदल सकती है स्थिति?

भारत-पाकिस्तान तनाव पर ग्रह गोचर का संकेत, क्या पीओके को लेकर बदल सकती है स्थिति?India pakistan war: वर्ष 2025 में हमने देखा कि किस तरह भारत पाकिस्तान युद्ध, ईरान इजराइल युद्ध, यूक्रेन और रशिया युद्ध हुआ और आतंकवादी हमला, विमान दुर्घटना, 7.5 की तिव्रत का भूकंप, बांग्लादेश एवं नेपाल में सत्ता परिवर्तन और तमाम ऐसी घटनाएं देखी जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था।

Papmochani Ekadashi 2026. पापमोचनी एकादशी कब है?

Papmochani Ekadashi 2026. पापमोचनी एकादशी कब है?Papmochani Ekadashi vrat: चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष में पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026, रविवार को रखा जाएगा। मान्यतानुसार इस दिन भगवान श्रीविष्णु की पूजा करने और व्रत-उपवास रखने से मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और सुख-शांति की प्राप्ति होती है।

वक्री गुरु का 3 राशियों पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव, ये 3 उपाय करके वर्ष को बनाएं शुभ

वक्री गुरु का 3 राशियों पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव, ये 3 उपाय करके वर्ष को बनाएं शुभवक्री गुरु का प्रभाव 3 राशियों के लिए चुनौतियां बढ़ा सकता है। जानिए किन राशियों पर पड़ेगा नकारात्मक असर और कौन से 3 आसान उपाय करके आप पूरे वर्ष को शुभ और सफल बना सकते हैं।

Sheetala Mata Puja 2026: कब है शीतला अष्टमी का त्योहार? जानिए तिथि, महत्व और पूजा विधि

Sheetala Mata Puja 2026: कब है शीतला अष्टमी का त्योहार? जानिए तिथि, महत्व और पूजा विधिSheetala Ashtami festival India: धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता रोगों से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। खासकर पुराने समय में चेचक (smallpox) जैसी बीमारियों से बचाव के लिए लोग माता शीतला की पूजा करते थे। इस दिन माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com