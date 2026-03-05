चीन के नास्त्रेदमस की ईरान-अमेरिका युद्ध पर 3 भविष्यवाणियां, 2 सच होने का दावा, तीसरी से बढ़ी चिंता

चीनी भविष्यवक्ता जियांग (Jiang), जिन्हें अक्सर 'चीनी नास्त्रेदमस' कहा जाता है, हाल के दिनों में अपनी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के कारण काफी चर्चा में रहे हैं। बीजिंग में रहने वाले जियांग चीन में हिस्ट्री और फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने येल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और वे यूट्यूब पर कॉफी एक्टिव रहते हैं। वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए, उनकी तीन प्रमुख भविष्यवाणियाँ सबसे अधिक वायरल हो रही हैं, जिनमें से 2 सच साबित हो चुकी हैं।

जियांग की 3 प्रमुख भविष्यवाणियाँ: 1. डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी: जियांग ने भविष्यवाणी की थी कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। (यह सच साबित हो चुकी है)।

2. ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत: उन्होंने कहा था कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध शुरू होगा। (फरवरी-मार्च 2026 में अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के बाद यह भी सच होती दिख रही है)।

3. अमेरिका की हार: उनकी तीसरी और सबसे डरावनी भविष्यवाणी यह है कि इस युद्ध में अमेरिका को ईरान से हार का सामना करना पड़ेगा, जो वैश्विक राजनीति के समीकरण बदल देगा।

जियांग यूट्यूब के जरिये देश और दुनिया के वर्तमान हालात, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ग्लोबल इवेंट्स आदि पर चर्चा करते रहते हैं और अपनी राय लोगों के सामने रखते हैं। हालांकि उनकी भविष्‍यवाणियों का धार क्या है यह अभी पता नहीं चला है। उन्होंने एक कारण यह बताया है कि ईरान के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, लंबी सप्लाई लाईन और घर में अमेरिका का व्यापक विरोध, सत्ता परिवर्तन के अमेरिकी मंसूबों पर पानी फेर सकता है।