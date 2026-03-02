सोमवार, 2 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. iran-israel-war-bhavishya-malika-bhavishyavani
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 2 मार्च 2026 (15:56 IST)

ईरान- इजराइल युद्ध: क्या भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया?

शनि ग्रह और तारे, बैकग्राउंड में राशिचक्र
<img style="border: 1px solid #DDD; margin-right: 0px; float: none; z-index: 0;" class="imgCont" src="https://nonprod-media.webdunia.com/public_html/_media/hi/img/article/2026-03/02/full/1772447447-7079.jpg" align="center" title="bhavishya malika ki bhavishyavani" width="1200" height="675" alt="The picture shows an open book with the Janannath Temple in the background, with the caption, " bhavishya="" malika's="" predictions.""="">
Bhavishya malikabhavishya malika in hindi: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच एक बार फिर प्राचीन ग्रंथ भविष्य मालिका चर्चा में आ गई है। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि ईरान-इज़राइल युद्ध को लेकर भविष्य मालिका में पहले ही संकेत दिए जा चुके थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है- क्या अब वही भविष्यवाणियां सच होने का समय आ गया है?
 
ओड़िसा के संत अच्युतानंद दास ने कई मालिकाएं लिखी हैं जिसमें से भविष्य की घटनाओं को अलग से संकलित करके एक भविष्‍य मालिका नाम से ग्रंथ प्रचलित है। कहते हैं कि संत अच्युतानंद दास ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को केंद्र में रखकर कई भविष्‍यवाणियां की है। उनकी भविष्यवाणियों पर आधारित एक किताब भविष्‍य मालिका पुराण नाम से इंटरनेट पर प्रचलित है, जो कथावाचक पंडित काशीनाथ मिश्र जी द्वारा लिखी बताई जा रही है। इस ग्रंथ के अनुसार दुनिया में यह परिवर्तन का युग चल रहा है। 
 

ईरान-इज़राइल युद्ध क्यों बना वैश्विक चिंता का विषय?

ईरान और इज़राइल के बीच वर्षों से राजनीतिक और सैन्य तनाव चला आ रहा है। हाल के महीनों में मिसाइल हमले, सैन्य जवाबी कार्रवाई और कूटनीतिक बयानबाजी ने हालात को और गंभीर बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष खुली जंग में बदलता है, तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
 

भविष्य मालिका में क्या कहा गया है?

भविष्य मालिका एक प्राचीन भविष्यवाणी ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कलियुग के अंत समय से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार इसमें कहा गया है कि-
 
  • पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध होंगे
  • कई राष्ट्र आपस में टकराएंगे
  • भारत पर 13 देश मिलकर आक्रमण करेंगे
  • भारत में मिलेट्री शासन लगेगा
  • पाकिस्तान का नामोनिशान मिट जाएगा
  • धार्मिक स्थलों को लेकर संघर्ष बढ़ेगा
  • और इससे पूरी दुनिया में अशांति फैलेगी
  • 7 दिन तक धरती पर अंधेरा छा जाएगा

शनि का गोचर मचाएगा तबाही:

भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि मकर और फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब महाविनाश का प्रारंभ होगा। शनि ने वर्ष 2020 को मकर में गोचर किया था। फिर ढाई साल बाद शनि ने 29 अप्रैल 2022 को ही कुंभ में प्रवेश किया था। फिर शनि वक्री होकर 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में गोचर किया था। इस दौरान महायुद्ध की नींव पड़ जाने का संकेत किया गया था। शनि उसके बाद जब 17 जनवरी 2023 को शनि पुन: कुंभ में आएंगे और 29 मार्च 2025 तक यहीं रहेंगे। इस दौरान तीसरे विश्‍वयुद्ध से महाविनाश का पहला चरण प्रारंभ होगा। उसके बाद 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। तब जनता त्राहि-त्राहि करने लगेगी। फिर 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहेंगे तब महाविनाश चारों ओर नजर आएगा। 2030 के बाद सभी देश शांति की बात करेंगे, लेकिन तब तक करोड़ों लोग मारे जा चुके होंगे।
 

तीसरे विश्‍वयुद्ध में विजेता होगा भारत:

भविष्‍य मालिका के अनुसार 2026 में तीसरा विश्‍व युद्ध प्रारंभ होगा।  जब गगन गादी पर होंगे और उड़ीसा के दिव्य सिंह राजा गादी पर होंगे तब भारत पर आक्रमण होगा। तीसरा विश्वयुद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्‍व गुरु भी बन जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का नामोनिशान मिट जाएगा। कई देशों का भूगोल बदल जाएगा। 
Third World War

एक संत का होगा भारत पर शासन:

शनि मीन योग में एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जो अविवाहित होगा। वही संपूर्ण क्षत्रप होगा। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिन्दू राजा होगा, जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। अच्युतानंद महाराज ने 500 साल पहले ही बताया दिया था कि जब मंदिर की गादी पर गगन नामक सेवक होंगे और ओड़िसा के दिव्यसिंह राजा गादी पर होंगे तब भारत पर आक्रमण होगा। ओड़िशा पर जो बम गिराएं जाएंगे वह काम नहीं करेंगे। भारत ही अंत में जीत जाएगा। उस वक्त भारत की बागडोर एक संत के हाथों में होगी जो अविवाहित होगा। वही संपूर्ण क्षत्रप होगा।
 
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ओड़िसा के राजा दिव्यसिंह गजपति गादी पर विराजमान हैं और गगन नामक सेवक भी जगन्नाथ मंदिर की गादी पर विराजमान हैं। ओड़िसा में ऐसी जनश्रुति है कि वर्ष 2024 से लेकर 2033 तक दुनिया में सबकुछ बदल जाएगा।
 
डिस्क्लेमर : उपरोक्त जानकारी विभिन्न स्रोत पर आधारित है। इसकी आधिकारिक पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्य

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्यTotal Lunar Eclipse: साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होली पर यानी 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह भारत में 'ग्रस्तोदय' (चंद्रमा के उदय होते समय पहले से लगा हुआ ग्रहण) के रूप में दिखेगा। यहाँ भारत में इसकी विजिबिलिटी और समय की पूरी जानकारी दी गई है।

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभHolika Dahan remedies 2026: होलिका दहन का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय, नफरत पर प्रेम की और अंधकार पर प्रकाश की प्रतीक होता है। इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करने से जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, और मानसिक शांति मिलती है। आइए यहां जानें होलिका दहन के 5 आसान उपाय, जिनसे संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ...

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्ति

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्तिजैसा कि ज्योतिषियों ने आशंक जताई थी कि मंगल के कुंभ में जाने से राहु के साथ जब उसकी युति बनेगी तो 'अंगारक योग' का निर्माण होगा जो आग और विस्फोट को जन्म देता है। इसी के साथ ही सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच कम अंतराल होने के कारण फिर से देश और दुनिया में बड़े युद्धका आगाज होगा। हम देख रहे हैं कि इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध शुरू हो गया और दूसरी ओर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब आगे क्या होगा?

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभावlunar eclipse 2026: 03 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारत में नजर आएगा। यह ग्रहण नई दिल्ली टाइम के अनुसार दोपहर 03:21 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त होगा। शाम को जब 06:26 पर चंद्रमा उदय होगा तब यह नजर आएगा। इसका सूतक काल सुबह 09:39 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान 12 राशियों पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा जानिए विस्तार से।

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ता

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ताHolika Dahan 2026: जयपुर के 'गुलाल गोटे' का इतिहास और इसके पीछे की गंगा-जमुनी तहजीब वाकई में भारतीय संस्कृति का एक अनमोल उदाहरण है। होली के दिन यह परंपरा निभाई जाती है जिसके पीछे मु्स्लिमों का बड़ा योगदान रहता है।

और भी वीडियो देखें

ईरान- इजराइल युद्ध: क्या भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया?

ईरान- इजराइल युद्ध: क्या भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया?ईरान-इज़राइल युद्ध को लेकर भविष्य मालिका की भविष्यवाणी चर्चा में है। जानिए क्या अब उसके संकेत सच होने वाले हैं और इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा।

शुक्र का गुरु की राशि मीन में गोचर: 12 राशियों की किस्मत बदलेगी, जानिए पूरा राशिफल

शुक्र का गुरु की राशि मीन में गोचर: 12 राशियों की किस्मत बदलेगी, जानिए पूरा राशिफलVenus Transit in Pisces 2026: 02 मार्च 2026 को शुक्र ने मीन राशि में गोचर किया है। शुक्र का बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश ज्योतिष शास्त्र की एक बड़ी घटना है, क्योंकि मीन शुक्र की उच्च राशि है। यहां शुक्र अत्यंत बलवान होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं इस प्रेम और ऐश्वर्य के ग्रह का आपकी राशि पर कैसा रहेगा असर।

Lunar Eclipse 2026: चंद्र ग्रहण भारत में कहां और कब नजर आएगा, सूतक काल सहित संपूर्ण लिस्ट

Lunar Eclipse 2026: चंद्र ग्रहण भारत में कहां और कब नजर आएगा, सूतक काल सहित संपूर्ण लिस्टTotal Lunar Eclipse: 3 मार्च 2026 को साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होली धुलेंडी पर लगने जा रहा है। यह खगोलीय घटना भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगी, इसलिए इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बढ़ गया है। इस ग्रहण के दौरान ब्लड मून नजर आएगा और इसे ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण भी कहा जा रहा है। चंद्र ग्रहण को नंगी आँखों से देखना पूरी तरह सुरक्षित है। चलिए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी।

Holika Dahan 2026: 02 नहीं 03 मार्च को ही करें होलिका दहन, जानिए शास्त्रमत

Holika Dahan 2026: 02 नहीं 03 मार्च को ही करें होलिका दहन, जानिए शास्त्रमतHolika dahan kab hai: बहुत से ज्योतिष और पंडित होलिका दहन 02 मार्च की शाम को प्रदोष काल में करने या भद्रा के पुच्छ काल में करने का बोल रहे हैं इसके बाद अलगे दिन अर्थात 03 मार्च को रंगों वाली होली यानी धुलेंडी के त्योहार मनाने का बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मत है कि होलिका दहन 03 मार्च की शाम को प्रदोष काल में या उसके बाद कभी भी करें और 04 मार्च को होली मनाएं। जानिए इसका मुख्य कारण।

Holi Astrology: होली धुलेंडी पर आपके लिए कौन सा रंग रहेगा सबसे भाग्यशाली, जानें अपनी राशि के अनुसार

Holi Astrology: होली धुलेंडी पर आपके लिए कौन सा रंग रहेगा सबसे भाग्यशाली, जानें अपनी राशि के अनुसारHoli Rashi and Colors: होली धुलेंडी पर हर राशि के लिए खास रंग चुने जाते हैं, जो शुभ और भाग्यशाली माने जाते हैं। आपके लिए कौन सा रंग सबसे भाग्यशाली रहेगा, यह आपकी राशि पर निर्भर करता है। इस साल होली धुलेंडी में, रंगों की हर बौछार को अपने जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने का एक अवसर मानें। आइए जानें!
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com