बुधवार, 4 मार्च 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Sunil Gavaskar predicts India vs England to be a cracker jacker of game
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 4 मार्च 2026 (21:50 IST)

सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी, कांटे का मुकाबला होगा भारत बनाम इंग्लैंड

India
पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर को लगता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफ़ाइनल बहुत रोमांचक मुकाबला होगा, ठीक वैसे ही जैसे रविवार को ईडन में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच सुपर आठ मैच में हुआ था।

गावस्कर ने कहा, “मुझे लगता है कि यह एक और ज़बरदस्त गेम होने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इस तरह का क्वार्टर-फ़ाइनल था, क्योंकि दोनों टीमें बहुत अच्छी तरह से मैच करती हैं। उनके पास बैटिंग है। उनके पास बॉलिंग है। उनके पास मिडिल ऑर्डर है। उनके पास, आप जानते हैं, फिनिशर है। दोनों टीमों के पास फिनिशर हैं। दोनों टीमों की बॉलिंग में वैरायटी है।

“दोनों टीमों को टी20 क्रिकेट का भी काफी एक्सपीरियंस है। इंग्लैंड के पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में खेल चुके हैं, इसलिए जो इंडियन कंडीशंस से परिचित हैं, जो खेलने के प्रेशर से परिचित हैं। यह एक ज़बरदस्त गेम होने वाला है। और जैसे कल कोलकाता में हुआ, मुझे लगता है कि यह भी शायद 40वें ओवर तक जाएगा।”

भारत ने भले ही 2011 में वानखेड़े में वर्ल्ड कप फाइनल जीता हो, लेकिन 1987 और 2016 में इस वेन्यू पर कुछ सेमीफाइनल हार गया। लेकिन गावस्कर को लगा कि अब स्क्रिप्ट बदलने का समय आ गया है।

“खैर, उस दिन, मेरा मतलब है, कल भी किसी ने कहा था कि, आप जानते हैं, वेस्ट इंडीज ने ईडन गार्डन्स में कभी कोई नॉकआउट गेम नहीं हारा था। लेकिन कल यह बात टूट गई।

“तो यह एक नया दौर है, एक नई टीम है। तो, हाँ, मुझे लगता है कि इंडिया को वानखेड़े में सेमीफाइनल का सबसे अच्छा अनुभव नहीं मिला है। लेकिन मुझे विश्वास है कि उनमें आगे बढ़ने की काबिलियत है,” गावस्कर ने चैंप्स फाउंडेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए डीपी वर्ल्ड सेलिब्रिटी गोल्फ इवेंट से पहले कुछ खास मीडिया से बातचीत के दौरान कहा। मुंबई में 6 मार्च को होने वाले इस इवेंट में कई क्रिकेटर और कमेंटेटर हिस्सा लेंगे।

गावस्कर ने अभिषेक शर्मा को भी एक सलाह दी, जो वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने कहा,”मेरी सलाह यह होगी कि हमेशा चौथे गियर में बैटिंग करने की कोशिश न करें। शायद, आप जानते हैं, जैसे-जैसे आप सेटहोते जाएं, गियर बढ़ाने की कोशिश करें। हाँ, आप पावरप्ले का फायदा उठाना चाहते हैं, जहाँ 30-मीटर सर्कल के बाहर सिर्फ दो फील्डर होते हैं। आप निश्चित रूप से इसका फायदा उठाना चाहते हैं। अपनी ताकत के हिसाब से खेलें। लेकिन हमेशा चौथे गियर में बैटिंग करने की कोशिश न करें।”

इंडियन टीम ने स्पिन के सामने कभी-कभार ही कमज़ोरी दिखाई है, लेकिन क्रिकेटर से कमेंटेटर बने इस खिलाड़ी को ऐसा नहीं लगता। स्पिन के सामने अपनी कमज़ोरी के बारे में उन्होंने कहा, “नहीं, सच में नहीं। मुझे लगता है कि गेम का यह फ़ॉर्मेट वह है जहाँ आप अपनी रफ़्तार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जब स्पिनर आते हैं, तो आप ज़्यादातर बाउंड्री के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रन बनाने की सोचते हैं। कई बार, स्पिनर आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आपको मैक्सिमम रन बनाने चाहिए।

“मुझे लगता है कि अगर आप एक भी गेंद को मिसटाइम करते हैं, तो आप आउट हो जाते हैं। वैसे भी, मुझे लगता है कि गेम के इस फ़ॉर्मेट में, ऑफ़-पेस डिलीवरी मुश्किल होती हैं। बैटर को बैट पर आने वाली पेस पसंद होती है क्योंकि वे पेस और बाउंस का इस्तेमाल करके बॉल के नीचे आकर उसे ऊपर से मार सकते हैं। स्पिनर के साथ, आपको एक बैटर के तौर पर कोशिश करनी होती है। आपको बॉल को पावर से दूर भेजना होता है। आप टाइमिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते; आप पावर पर ध्यान देते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ, पावर की तलाश में, कभी-कभी आपके बल्ले की स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है, जहाँ गलत टाइमिंग की वजह से गेंद हवा में ऊपर जा सकती है और कैच हो सकती है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि यह खास तौर पर स्पिन की सिचुएशन है। यह बस मैच की सिचुएशन है।”
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
पहली बार टी-20 विश्वकप के फाइनल में न्यूजीलैंड, द.अफ्रीका को 9 विकेटों से रौंदा

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com