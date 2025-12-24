बुधवार, 24 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Panchak Period December 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (12:10 IST)

Panchak 2025: साल का अंतिम पंचक, यह क्या होता है? जानें तिथि, महत्व और करने योग्य कार्य

2025 Panchak December
Panchak December 2025: पंचक, ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष समय को कहा जाता है जब चंद्रमा मिथुन राशि से लेकर सिंह राशि तक के पांच नक्षत्रों से गुजरता है, जो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती के समयावधि में होता है। इस समय को 'पंचक काल” कहा जाता है। पंचक काल हर महीने में पड़ता है, एक बार जब चंद्रमा कुम्भ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है और दूसरी बार जब चंद्रमा कुम्भ राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करता है।ALSO READ: शाकंभरी नवरात्रि कब से हो रही है प्रारंभ, क्या करते हैं इस नवरात्र में?
 
पंचक क्या है?: पंचक का समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इस दौरान व्यक्ति को संयमित रहकर ध्यान, साधना और दान-पुण्य के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। पंचक के समय में शांति बनाए रखना और मानसिक रूप से मजबूत होना महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिषशास्त्र में पंचक के महत्व को समझकर इसे श्रद्धा और सावधानी से अपनाना चाहिए।
 
पंचक की तिथि: पंचक प्रारंभ 24 दिसंबर, 2025 से होने जा रहा है। यह समय 5 दिनों तक रहेगा, और आमतौर पर पंचक का समय हर महीने के दौरान दो बार आता है। जब चंद्रमा कुम्भ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है, तो उसे पंचक का प्रारंभ माना जाता है और यह 5 दिनों तक चलता है। इस बार पंचक 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रहेगा।
 
दिसंबर 2025 में पंचक की तिथियां:
पंचक प्रारंभ: 24 दिसंबर 2025, बुधवार, शाम 07:46 बजे से।
पंचक का समापन: 29 दिसंबर 2025, सोमवार, सुबह 07:41 बजे। 
 
पंचक का महत्व: पंचक काल में चंद्रमा पांच नक्षत्रों से गुजरता है, जो ज्योतिषशास्त्र के अनुसार व्यक्ति की मनोस्थिति और जीवन पर प्रभाव डालते हैं। यह समय अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के कार्यों के लिए माना जाता है। पंचक के समय को विशेष रूप से मृत्यु, पिंडदान और श्राद्ध के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यह समय शोक और दुख का होता है।

साथ ही इस दौरान शुभ कार्यों की शुरुआत और विवाह जैसी अनुष्ठानिक गतिविधियां नहीं की जातीं। पंचक के दौरान विवाह, घर के नए निर्माण, या कोई शुभ कार्य शुरू करना मना किया जाता है। यह समय संयम और ध्यान का होता है, और इसके दौरान शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।ALSO READ: Weekly Horoscope 2025: साप्ताहिक राशिफल: 22 से 28 दिसंबर, साल का अंतिम चरण और क्रिसमस की खुशियां!
 
पंचक के दौरान किए जाने वाले कार्य:
 
1. ध्यान और साधना: पंचक काल में ध्यान, साधना और आत्मविकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। यह समय मन की शांति के लिए उपयुक्त होता है, और व्यक्ति को अपने भीतर के विकारों पर काबू पाने की प्रेरणा मिलती है। यह समय व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मबोध की ओर ले जाता है।
 
2. दान-पुण्य: पंचक में दान करने का विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लाने का एक रास्ता है।
 
3. पवित्रता बनाए रखना: इस समय को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धता बनाए रखने का होता है।
 
4. सावधानी बरतना: पंचक के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा, व्यापारिक निवेश, या घर की निर्माण से संबंधित कार्यों में रुकावट आ सकती है। इस समय में अनावश्यक जोखिम लेने से बचना चाहिए।
 
5. श्रद्धा और भक्ति: पंचक के समय में विशेष रूप से भगवान की पूजा, व्रत और भजन-कीर्तन करना उपयुक्त होता है। यह समय धार्मिक कार्यों और ईश्वर से जुड़े कार्यों के लिए उपयुक्त होता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्यMakar Sankranti 2026 rashifal : मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति पर ग्रहों की विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार मकर संक्रांति पर वरियान योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

Christmas 2025:क्रिसमस पर चर्च में कौनसे रीति रिवाज का करें पालन, जानिए

Christmas 2025:क्रिसमस पर चर्च में कौनसे रीति रिवाज का करें पालन, जानिएChristmas 2025: ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है क्रिसमस। इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। उनके जन्मोत्सव पर घर और चर्च में खास तरह की परंपराओं का पालन करते हैं जो कि वक्त के साथ इस पर्व से जुड़ती गई। इस नियम और परंपराओं के बगैर अधूरा है क्रिसमय का पर्व।

Aravalli hills: अरावली पहाड़ियों का क्या है पौराणिक महत्व, नष्ट हो जाएगा सबकुछ

Aravalli hills: अरावली पहाड़ियों का क्या है पौराणिक महत्व, नष्ट हो जाएगा सबकुछAravalli hills: भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भू-शास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। अरावली पर्वत प्राचीन भारत के सप्तकुल पर्वतों में से एक है। इसे भी हिन्दूकुश पर्वत की तरह पारियात्र या पारिजात पर्वत कहा जाता है। वह इसलिए कि यहां पर पारिजात वृक्ष पाया जाता है। माना जाता है कि यहीं पर श्रीकृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचा है। अरावली या 'अर्वली' उत्तर भारतीय पर्वतमाला है।

ईसा मसीह के जन्मदिन क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर को चुनने के पीछे का इतिहास

ईसा मसीह के जन्मदिन क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर को चुनने के पीछे का इतिहासThe history of Christmas: 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाने की परंपरा कम से प्रारंभ हुई इसके पीछे भी एक इतिहास है क्योंकि करीब 300 सालों तक तो जन्मदिन अलग अलग दिनांक को मनाया जाता रहा जैसा कि आज भी करीब 15 देशों में 7 जनवरी को ही क्रिसमस मनाया जाता है।

Shani Sade Sati 2026: वर्ष 2026 में किन राशि के जातकों पर रहेगी साढ़ेसाती व ढैय्या

Shani Sade Sati 2026: वर्ष 2026 में किन राशि के जातकों पर रहेगी साढ़ेसाती व ढैय्याInauspicious Effect of Saturn: ज्योतिष अनुसार शनि दु:ख के स्वामी भी है अत: शनि के शुभ होने पर व्यक्ति सुखी और अशुभ होने पर सदैव दु:खी व चिंतित रहता है। शुभ शनि अपनी साढ़ेसाती व ढैय्या में जातक को आशातीत लाभ प्रदान करते हैं वहीं अशुभ शनि अपनी साढ़ेसाती व ढैय्या में जातक को घोर व असहनीय कष्ट देते हैं।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 दिसंबर, 2025)Today 24 December horoscope in Hindi 2025 : आज 24 दिसंबर 2025, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

24 December Birthday: आपको 24 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 December Birthday: आपको 24 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 दिसंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 दिसंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय24 December 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 दिसंबर...

नरेंद्र मोदी के बाद क्या अमित शाह संभालेंगे पीएम की कमान, क्या कहती है लाल किताब

नरेंद्र मोदी के बाद क्या अमित शाह संभालेंगे पीएम की कमान, क्या कहती है लाल किताबAmit Shah Kundali सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भविष्यवाणी और ज्योतिष विश्लेषण के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपेक्षा केंद्र में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके बाद वर्ष 2029 में होने वाले चुनाव में यदि भाजपा बहुमत लाती है तो अमित शाह को प्रधानंमी बनाया जा सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को गृहमंत्री या रक्षामंत्री जैसे अहम पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि कई लोग इस तरह की संभावना से इनकार करते हैं। चलिए जानते हैं कि अमित शाह की कुंडली लाल किताब के अनुसार क्या कहती है।

Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व

Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्वPutrada Ekadashi Vrat 2025: हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी वर्ष में दो बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी सावन मास में। वर्ष 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत दिसंबर 2025 के अंत में रखा जायेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com