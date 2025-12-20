शनिवार, 20 दिसंबर 2025
पं. प्रेमकुमार शर्मा

Weekly Horoscope 2025: साप्ताहिक राशिफल: 22 से 28 दिसंबर, साल का अंतिम चरण और क्रिसमस की खुशियां!

Weekly Horoscope 22nd to 28th December 2025
December 2025 Horoscope: दिसंबर 2025 का यह अंतिम महत्वपूर्ण सप्ताह, यानी 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025, एक विशेष ऊर्जा लेकर आ रहा है। यह वह समय है जब हम एक ओर क्रिसमस (25 दिसंबर) का उत्साह मनाते हैं और दूसरी ओर आने वाले नए साल 2026 की जोरदार तैयारी करते हैं। ज्योतिषीय रूप से, यह सप्ताह कई प्रमुख ग्रहों की चाल को अंतिम रूप देता है, जिससे पिछले पूरे वर्ष के कर्मों का फल मिलने की संभावना बनती है।ALSO READ: Numerology Horoscope: अंक राशिफल दिसंबर 2025: जानें आपके मूलांक की भविष्यवाणी! (22 से 28 December)
 
यह अवधि आपके जीवन के हर क्षेत्र में समेटने, मूल्यांकन करने और नई योजनाएं बनाने का संकेत देती है। आर्थिक निवेश, पारिवारिक संबंध और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ग्रहों की स्थिति क्या नया मोड़ लेगी, यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह साप्ताहिक राशिफल आपको बताएगा कि वर्ष के इस अंतिम चरण में आपको कौन सी सफलताएं मिल सकती हैं और किन क्षेत्रों में आपको अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी चाहिए। अपने जीवन की डोर को सही दिशा देने और पूरे आत्मविश्वास के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए।
 
(साप्ताहिक राशिफल: 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025) 
 
ARIES (मेष)
इस सप्ताह काम से जुड़ी कुछ नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं, जो आपको अपनी क्षमता को और प्रभावी तरीके से दिखाने का मौका देंगी। आपके प्रयासों पर टीम में प्रभाव रखने वाले लोग ध्यान दे सकते हैं, जिससे आपके काम की सराहना बढ़ने की संभावना भी रहेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, बस थकान से बचने के लिए बीच-बीच में थोड़ा आराम जरूर लें। परिवार का वातावरण शांत रहेगा और प्रेम संबंधों में स्पष्ट संवाद रिश्ते को मजबूत करेगा। हल्की यात्रा मानसिक बोझ कम करने में सहायक होगी। प्रॉपर्टी मामलों में धीरे-धीरे स्थिर प्रगति मिलेगी। 
लकी नंबर : 22 | लकी कलर : ब्लू
 
TAURUS (वृषभ)
काम से संबंधित कुछ उपलब्धियां आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हैं और परिवार का सहयोग इस समय आपको भावनात्मक मजबूती देगा। प्रेम संबंध सहज और संतुलित रहेंगे, जिससे मन शांत रहेगा। यात्रा में थोड़ी देरी संभव है, इसलिए खुद पर समय का दबाव न डालें। प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय सुरक्षित प्रतीत होंगे और पढ़ाई में मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। इस सप्ताह अपनी आंतरिक स्थिरता बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। सेहत साथ देगी और आप स्वाभाविक रूप से उन आदतों की ओर आकर्षित होंगे जो आपके शरीर के लिए लाभकारी हों। आर्थिक स्थिति आरामदायक रहेगी, जिससे भविष्य की योजनाओं पर सोच पाना आसान होगा।
लकी नंबर : 9 | लकी कलर : ब्राउन
 
GEMINI (मिथुन)
यात्रा इस सप्ताह आपके विचारों को नई दिशा दे सकती है और चलते-फिरते कई प्रेरक सोच जन्म ले सकती हैं। काम की गति संतुलित रहेगी और अगर आप अनावश्यक खर्चों से बचें तो धन की स्थिति भी व्यवस्थित बनी रहेगी। सेहत सहज रहेगी और परिवार संग बिताया समय मानसिक शांति देगा। प्रेम संबंधों में जुड़ाव गहराएगा और भावनात्मक तालमेल मजबूत होगा। प्रॉपर्टी के संकेत अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई में थोड़ा अधिक अनुशासन जरूरी होगा ताकि आप लक्ष्य पर टिके रहें। नए अनुभव आपके विकास का आधार बनते दिख रहे हैं, इसलिए रोमांच और व्यवस्था दोनों को साथ लेकर चलें।
लकी नंबर : 11 | लकी कलर : हल्का पीला
 
CANCER (कर्क)
इस सप्ताह प्रॉपर्टी मामलों पर थोड़ी अधिक समझदारी से ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सही आकलन के साथ लिए गए कदम लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और काम में हो रही प्रगति आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। परिवार का समर्थन आपके साथ रहेगा और प्रेम संबंध सहज महसूस होंगे। यात्रा बहुत उत्साहपूर्ण नहीं रहेगी, इसलिए योजनाओं में लचीलापन रखना बेहतर होगा। सेहत में कुछ आदतों को सुधारना आपको फायदा देगा। पढ़ाई में छोटे-छोटे फोकस पीरियड बेहतर नतीजे लाएंगे। इस समय तेजी की बजाय समझदारी और स्पष्टता अधिक मददगार साबित होगी।ALSO READ: धनु राशि में 'त्रिग्रही योग': इन 4 राशियों की पलटने वाली है किस्मत
लकी नंबर : 18 | लकी कलर : बेज
 
LEO (सिंह)
धन को लेकर थोड़ा उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है, लेकिन समझदारी से खर्च करने पर मन हल्का रहेगा। काम में आपका निरंतर प्रयास स्थिरता देगा और परिवार का स्नेह भावनात्मक मजबूती प्रदान करेगा। प्रेम संबंध धीरे-धीरे गहराते दिखेंगे। यात्रा आपको मानसिक रूप से तरोताजा कर सकती है। प्रॉपर्टी मामलों में धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा। पढ़ाई में नियमित दोहराव आपकी पकड़ मजबूत करेगा। स्वास्थ्य के लिए खासकर नींद का ध्यान रखना लाभदायक रहेगा। इस सप्ताह परिस्थिति के अनुसार ढलने की आपकी क्षमता और भावनात्मक संतुलन बड़ी ताकत बनेगी।
लकी नंबर : 17 | लकी कलर : व्हाइट
 
VIRGO (कन्या)
परिवार के साथ बातचीत करते समय थोड़ा संयम रखना उपयोगी होगा, क्योंकि कुछ चर्चाएं संवेदनशील महसूस हो सकती हैं। काम धीमी लेकिन भरोसेमंद चाल से आगे बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति अनुमान लगाने योग्य बनी रहेगी। सेहत के लिए समय पर आराम लेना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। यात्रा उत्साह दे सकती है और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में स्थिरता दिखेगी। पढ़ाई में अनुशासन आपकी प्रगति को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाएगा। इस सप्ताह भावनात्मक सीमाओं को हल्का और मजबूत रखते हुए मन को संतुलित रखें।
लकी नंबर : 1 | लकी कलर : रेड
 
LIBRA (तुला)
पढ़ाई में ध्यान भटकने की संभावना है, इसलिए फोकस बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। सेहत को लेकर सतर्क रहना उपयोगी रहेगा। तेजी लाने की कोशिश की बजाय अपनी कार्यशैली को सुधारना बेहतर रहेगा, क्योंकि अस्थायी देरी को अधिक महत्व देने की जरूरत नहीं है। धन की स्थिति में बढ़ोतरी होने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए खर्चों की प्राथमिकताएं समझदारी से तय करें। काम की गति भले कम लगे, लेकिन अपनी क्षमता पर संदेह न करें। परिवार का वातावरण सहज रहेगा और प्रेम संबंध संतोष देंगे। प्रॉपर्टी मामलों में धीरे-धीरे लाभ मिलने के संकेत हैं।
लकी नंबर : 6 | लकी कलर : पिंक
 
SCORPIO (वृश्चिक)
प्यार में थोड़ी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय रिश्ते को थोड़ा समय देना अधिक उचित रहेगा। सेहत मजबूत रहेगी और काम में आपके प्रयास आगे बढ़ने का अवसर पैदा करेंगे। धन की स्थिति स्थिर रहेगी, भले ही बहुत रोमांचक न लगे। परिवार का माहौल संतुलित रहेगा और यात्रा संतोष दे सकती है। प्रॉपर्टी मामलों में अनुकूल संकेत मिलेंगे। पढ़ाई में निरंतरता आपकी प्रगति को सहारा देगी। इस सप्ताह प्रतिक्रिया देने की बजाय भावनाओं को समझना अधिक मायने रखेगा।
लकी नंबर : 5 | लकी कलर : पर्पल
 
SAGITTARIUS (धनु)
यात्रा में छोटी रुकावटें या देरी आ सकती हैं, इसलिए योजनाओं को लचीला रखना बेहतर होगा। काम की दिनचर्या भले रोचक न लगे, लेकिन सही रणनीति से आप उत्पादक बने रहेंगे। धन स्थिर रहेगा और परिवार का सहयोग भावनात्मक सुरक्षा देगा। प्रेम संबंध शांत और सहज रहेंगे। प्रॉपर्टी मामलों में कदम योजनाबद्ध तौर पर आगे बढ़ेंगे। सेहत मजबूत महसूस होगी और पढ़ाई में नियमित अभ्यास से महत्वपूर्ण प्रगति होगी। इस सप्ताह आपके विकास की कुंजी यह होगी कि आप प्रतीक्षा की स्थिति को कितने धैर्य से संभालते हैं।
लकी नंबर : 3 | लकी कलर : क्रीम
 
CAPRICORN (मकर)
करियर में इस सप्ताह प्रगति संभव है और आपके निरंतर प्रयास अब बेहतर परिणाम देने लगेंगे। आर्थिक स्थिति व्यवस्थित रहेगी और सेहत सक्रिय व संतुलित महसूस होगी। परिवार संग बिताया समय मानसिक सुकून देगा और प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ की आवश्यकता रहेगी। यात्रा उत्साह बढ़ाएगी और प्रॉपर्टी से जुड़े अवसर भरोसेमंद लगेंगे। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा। भावनाएं भीतर रखने के बजाय उन्हें साझा करना आपके मन को हल्का करेगा और काम में भी आपको बेहतर प्रदर्शन में सहायक होगा।
लकी नंबर : 4 | लकी कलर : सिल्वर
 
AQUARIUS (कुंभ)
प्रॉपर्टी मामलों में अपेक्षाएं थोड़ा वास्तविक रखना बेहतर होगा, क्योंकि नतीजे तुरंत आपकी सोच के अनुसार नहीं आ सकते। धन की स्थिति स्थिर रहेगी और काम में धीरे-धीरे सकारात्मक सुधार दिखेंगे। परिवार का माहौल सहज रहेगा और प्रेम संबंध अपनापन देंगे। सेहत अच्छी रहेगी और यात्रा सरल व बिना परेशानी के पूरी होगी। पढ़ाई में थोड़ा अधिक अनुशासन और निरंतरता आपके लिए फायदेमंद रहेगी। लंबे समय की योजनाओं में धैर्य बनाए रखना इस सप्ताह आपकी बड़ी ताकत होगा।
लकी नंबर : 17 | लकी कलर : मैरून
 
PISCES (मीन)
प्यार में भावनात्मक दूरी का एहसास हो सकता है, इसलिए मन में धारणाएं बनाने के बजाय खुलकर बातचीत करना अधिक अच्छा रहेगा। सेहत सहयोग देगी और यात्रा मन को तरोताजा महसूस कराएगी। धन की स्थिति संतुलित रहेगी और काम स्थिर गति से आगे बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सुरक्षित प्रतीत होंगे। परिवार का माहौल शांत रहेगा और पढ़ाई में निरंतरता आपकी प्रगति को मजबूत रखेगी। इस सप्ताह भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करना ही स्पष्टता लाएगा।ALSO READ: Jupiter Transit 2026: नववर्ष 2026 में गुरु किन जातकों के विवाह में बनेंगे बाधक
लकी नंबर : 22 | लकी कलर : पीच
