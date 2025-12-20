शनिवार, 20 दिसंबर 2025
Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (12:39 IST)

Numerology Horoscope: अंक राशिफल दिसंबर 2025: जानें आपके मूलांक की भविष्यवाणी! (22 से 28 December)

Weekly Numerology Prediction 22 – 28 Astrology
(साप्ताहिक अंक राशिफल 22 से 28 दिसंबर 2025)  
 
मूलांक 1 (जन्म तारीख 1, 10, 19, 28)
यह सप्ताह आपको अपने कार्यस्थल पर नवीन दायित्व प्राप्त हो सकता है। आपके मान-सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। शासकीय/उच्च अधिकारी /पिता से लाभ प्राप्त हो सकता है। अति आत्मविश्वास से नुकसान संभव है। आय स्थिर रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखे। रिश्ते सामान्य रहेंगे।ALSO READ: Jupiter Transit 2026: नववर्ष 2026 में गुरु किन जातकों के विवाह में बनेंगे बाधक
 
उपाय: रविवार को किसी बुजुर्ग व्यक्ति को गेहूं या तांबे की कोई वस्तु दान करें।
 
मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)
इस सप्ताह के प्रारंभ में आपको मानसिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, किंतु धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी। रुका हुआ धन मिल सकता है, तनाव से बचने का प्रयास करें, नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है। रिश्तो में मधुरता रहेगी, अविवाहितो को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते है।
 
उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाएं।
 
मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)
मूलांक 3 वालों यदि कुछ नया सीखना/कार्य करना चाहते है तो यह सप्ताह में उसकी शुरुआत करना लाभप्रद रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। रिश्ते सामान्य रहेंगे। 
 
उपाय: गुरुवार के दिन चने की दाल या केले किसी मंदिर में दान करें।
 
मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)
इस सप्ताह आप अपने कार्य के प्रति गंभीर रहेंगे और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बना-बनाया काम बिगड़ने की संभावना है। अचानक धन लाभ /धन हानि हो सकती है। जोखिम लेने से बचें, वाहन सावधानी से चलाए। पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। रिश्तो में सावधानी रखें।ALSO READ: Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व
 
उपाय: पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें।
 
मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)
इस सप्ताह आप किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी न दिखाए। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर साइन करने के पूर्व उसे अच्छे से पढ़ लें। अपनी महत्वपूर्ण बातें किसी से साझा न करें वर्ना धोखा मिल सकता है। यात्रा लाभकारी रहेगी। आमदनी स्थिर रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी प्रकार की एलर्जी होने की संभावना है। 
 
उपाय: यदि संभव हो तो किसी किन्नर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें कुछ रुपए दें।
 
मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)
यह सप्ताह आपको अकेलेपन का अहसास करा सकता है। अनावश्यक खर्चो से बचने की कोशिश करें। आय सामान्य रहेगी। हार्मोन्स से संबंधित समस्या हो सकती है, महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें।
 
सटीक उपाय: शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्या को रसगुल्ला खिलाएं।
 
मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)
यह सप्ताह शोध, ऑकल्ट साइंस, अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए शुभ रहेगा। इस सप्ताह आप अपने कार्य से संतुष्ट नहीं रह सकते है। मेहनत के बाद सफलता के योग है। आय अस्थिर हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थकान हो सकती है पर्याप्त आराम करें। रिश्तों में दूरी संभव है। 
 
उपाय: जरूरतमंदों को दो रंगों वाला कंबल दान करें।
 
मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)
यह सप्ताह आपके कार्य में रुकावट आ सकती है, धैर्य रखें। पुराने विवाद उभर सकते है, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी रखें और झूठ बोलने से बचें। निवेश से लाभ संभव है। पैरों में तकलीफ, पीठ दर्द या जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है। 
 
उपाय: किसी दिव्यांग/गरीब व्यक्ति की मदद करें।
 
मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)
इस सप्ताह आप ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगाए और अहंकार से बचें। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, विवादों से दूर रहना बेहतर होगा। वाहन सावधानीपूर्वक चलाए, दुर्घटना हो सकती है। रक्तचाप संबंधित समस्या हो सकती है। रिश्तों में तालमेल रखें।
 
उपाय: यदि संभव हो तो रक्तदान करें या हनुमान जी की आराधना करें। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: माघ मेले में जा रहे हैं तो करें पांच तरह का दान, सभी संकट हो जाएंगे दूर
Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारीHow to prepare for Christmas: ईसाई धर्म के कैलेंडर में दो तारीखें सबसे अहम हैं- एक 'गुड फ्राइडे', जब ईसा मसीह ने मानवता के लिए बलिदान दिया, और दूसरा 'क्रिसमस', जब प्रभु यीशु के रूप में धरती पर प्रेम और शांति का जन्म हुआ। 25 दिसंबर का यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अहसास है, जिसकी तैयारी का शोर नवंबर की गुलाबी ठंड के साथ ही सुनाई देने लगता है। आइए जानते हैं कि इस बार क्रिसमस को यादगार बनाने के लिए आप अपने सेलिब्रेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं।

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानें

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानेंPrayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से एक माह के लिए माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। इसका समापन 15 फरवरी को होगा। इस मेला का महत्व भी कुंभ मेले की तरह होता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं के बीच कुंभ स्नान की तिथियों, शाही स्नान और वहां दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर काफी जिज्ञासा है। इस मेले में 12 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्व

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्वHanuman jayanti 2025: उत्तर भारत में चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाते हैं लेकिन तमिलनाडु में मार्गशीर्ष अमावस्या के समय मनायी जाती है जिसे हनुमथ जयन्थी कहते हैं। अधिकांशतः मार्गशीर्ष अमावस्या और मूल नक्षत्र साथ में आते हैं। यह माना जाता है कि भगवान हनुमथ का जन्म मार्गशीर्ष अमावस्या पर, मूल नक्षत्र में हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेण्डर में तमिल हनुमथ जयन्ती जनवरी अथवा दिसम्बर के माह में आती है। साल 2025 में तमिलनाडु में हनुमान जयंती 19 दिसंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी।

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकर

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकरJupiter's transit in Cancer in 2026: नए वर्ष 2026 में बृहस्पति ग्रह का 3 राशियों में गोचर रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में 2 जून तक रहेंगे इसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अंत में 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहने के बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके चलते कर्क, वृश्‍चिक, मकर और मीन के लिए यह गोचर शुभ रहेगा लेकिन 3 राशियों को रहना होगा संभलकर।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

धनु राशि में 'त्रिग्रही योग': इन 4 राशियों की पलटने वाली है किस्मत

धनु राशि में 'त्रिग्रही योग': इन 4 राशियों की पलटने वाली है किस्मतधनु राशि में बना यह त्रिग्रही योग साहस, ऐश्वर्य और मान-सम्मान का अनूठा संगम है। यदि आप इन 4 राशियों में से एक हैं, तो यह समय नई शुरुआत और निवेश के लिए अत्यंत शुभ है।

Numerology Horoscope: अंक राशिफल दिसंबर 2025: जानें आपके मूलांक की भविष्यवाणी! (22 से 28 दिसंबर)

Numerology Horoscope: अंक राशिफल दिसंबर 2025: जानें आपके मूलांक की भविष्यवाणी! (22 से 28 दिसंबर)Weekly Numerology Horoscope December 2025 : इस सप्ताह के प्रारंभ में आपको मानसिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, किंतु धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी। रुका हुआ धन मिल सकता है, तनाव से बचने का प्रयास करें, नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है। रिश्तो में मधुरता रहेगी, अविवाहितो को विवाह...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 दिसंबर, 2025)Today Rashifal 20 December 2025 | कैसा रहेगा आज 20 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

20 December Birthday: आपको 20 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

20 December Birthday: आपको 20 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!20 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 20 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 दिसंबर, 2025 का विशेष....
