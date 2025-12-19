शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
डॉ. अभय गुप्ता
शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (16:52 IST)

नई शुरुआत और अनंत संभावनाएं लेकर आएगा नववर्ष 2026, स्वयं करें विश्लेषण साल 2025 में आपने क्या हासिल किया और क्या सीखा?

Year of New Beginnings
जैसे-जैसे हम वर्ष 2025 के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, यह न केवल कैलेंडर में बदलाव के गवाह बनने का समय है, बल्कि अंक ज्योतिष में भी एक बड़ा बदलाव देखने का है। अंक ज्योतिष के अनुसार, वर्ष 2025 का वर्षांक 9 है और इसका प्रतिनिधित्व ग्रह स्वामी मंगल करता है। मंगल ग्रह की ऊर्जा तीव्रता, साहस और कई उतार-चढ़ाव लेकर आई। अंक ज्योतिष में 9 को 'पूर्णता' का अंक भी माना जाता है। इसका अर्थ है चक्र का अंत।ALSO READ: नववर्ष 2026 में होंगे दो ग्रहण, जानिए कौन सा ग्रहण कब होगा!
 
इस साल ने हमें निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर किया है। यह वर्ष हमें यह प्रतिबिंबित करने का अवसर देता है कि हमने क्या हासिल किया है, हमने किन बाधाओं को दूर किया है और उन अनुभवों ने हमें इस नौ साल के चक्र में आकार दिया है। नौवां वर्ष सिखाता है कि नई फसल बोने से पहले पुरानी भूमि को साफ कर देना चाहिए।
 
आप स्वयं से यह प्रश्न पूछें की वर्ष 2025 में आपने क्या हासिल किया और इस वर्ष आपने क्या सीखा?
 
• इस वर्ष आपको किन उपलब्धियों पर गर्व है? 
• किन अनुभवों ने आपके धैर्य की परीक्षा ली है?
• अब मुझे क्या छोड़ना है? 
 
वर्ष 2025 के जाते-जाते, मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि इस वर्ष के दौरान आपके जीवन में आई हुई सभी कड़वाहट, विफलता के डर और नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपने हृदय और मस्तिष्क में नए संकल्पों के लिए स्थान बनाएं।ALSO READ: Shani Sade Sati 2026: वर्ष 2026 में किन राशि के जातकों पर रहेगी साढ़ेसाती व ढैय्या
 
'अतीत के बोझ को उतार कर ही आप भविष्य की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।'
 
वर्ष 2026 नई शुरुआत और अनंत संभावनाओं वाला वर्ष होगा, अंक ज्योतिष के अनुसार आने वाला साल 2026 नए युग और नई शुरुआत का साल है। जबकि 2025 'छोड़ने' और 'सीखने' का वर्ष था, 2026 'निर्माण' और 'प्रगति' का वर्ष होगा। यह वर्ष संभवतः पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संतुलित, सकारात्मक और नई आशा से भरा होगा।
 
डेस्टिनी डिजिट्स परिवार की ओर से आप सभी को नए वर्ष 2026 की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं! 
यह नया वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संख्याओं का पूर्ण सामंजस्य लाए।
मैं आपके सर्वोत्तम की कामना करता हूं।
 
Guru gochar 202: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, विपरीत राजयोग से 4 राशियों को वर्ष 2026 में मिलेगा सबकुछ

Guru gochar 202: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, विपरीत राजयोग से 4 राशियों को वर्ष 2026 में मिलेगा सबकुछJupiter's transit in Cancer in 2026: साल 2026 में बृहस्पति का 3 राशियों में रहेंगे। साल 2026 की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद वे 2 जून 2026 से मिथुन से निकलकर अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अंत में 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहने के बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। गुरु के कर्क में गोचर से विपरीत राजयोग बनेगा। कर्क में रहकर बृहस्पति देव वृश्‍चिक, मकर और मीन राशि पर दृष्टि डालेंगे।

December 2025 Horoscope: 15 से 21 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल, जानिए किसे मिलेगी सफलता?

December 2025 Horoscope: 15 से 21 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल, जानिए किसे मिलेगी सफलता?Weekly Predictions 15th to 21st December 2025: दिसंबर 2025 का तीसरा सप्ताह, यानी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025, साल के अंत से ठीक पहले का एक महत्वपूर्ण समय है। यह वह अवधि है जब प्रमुख ग्रहों की स्थिति में बड़े बदलाव होने की संभावना है, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ेगा...

Shani Gochar 2026: शनि की मार्गी चाल से 5 राशियों को मिलेगा वर्ष 2026 में सरप्राइज

Shani Gochar 2026: शनि की मार्गी चाल से 5 राशियों को मिलेगा वर्ष 2026 में सरप्राइजShani Margi 2026: 28 नवंबर 2026 से ही शनिदेव मीन राशि में मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनि की मार्गी चाल से कई लोगों की हालत में सुधार होगा और कुछ जातकों को संभलकर रहना होगा। हालांकि 5 ऐसी राशियां हैं जिन्हें यदि कर्म अच्छे हुए तो शनि महाराज सरक्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। आओ जानते हैं कि क्या है वो सरप्राइज गिफ्‍ट।

Karmas 2025: खरमास में क्या करें और क्या नहीं, 5 अचूक उपाय से बदलेगा जीवन

Karmas 2025: खरमास में क्या करें और क्या नहीं, 5 अचूक उपाय से बदलेगा जीवनEffective Remedies for Karmas: खरमास, जिसे हिंदी पंचांग के अनुसार मध्यान्ह काल भी कहा जाता है, हर साल दिसंबर और जनवरी के बीच आता है। यह समय विशेष रूप से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ जुड़ा होता है, और शास्त्रों के अनुसार इस दौरान किए गए कार्यों का प्रभाव स्थायी होता है। यहां जानें खरमास में क्या करें और क्या नहीं करें:

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।

Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व

Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्वPutrada Ekadashi Vrat 2025: हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी वर्ष में दो बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी सावन मास में। वर्ष 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत दिसंबर 2025 के अंत में रखा जायेगा।

क्या कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बनेंगी प्रधानमंत्री? क्या कहती है उनकी कुंडली...

क्या कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बनेंगी प्रधानमंत्री? क्या कहती है उनकी कुंडली...इंटरनेट से प्राप्ति कुंडली के अनुसार प्रियंका वाड्रा का जन्म 12 जनवरी 1972 को समय शाम को 05 बजकर 05 मिनट पर दिल्ली में हुआ था। इस मान से उनकी चंद्र राशि वृश्चिक और सूर्य राशि धनु है। प्रियंका गांधी का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है। उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति स्वराशि होने के साथ ही सप्तम भाव में स्थिति है। मंगल दशम भाव है। शुक्र नवम भाव में, शनि बारहवें भाव में राहु अष्टम भाव में, केतु दूसरे भाव में, चंद्र छठे भाव में और सप्तम भाव में गुरु के साथ सूर्य और बुध विराजमान हैं।

शुक्र का बृहस्पति की धनु राशि में गोचर: 5 राशियों पर होगा बहुत ही शुभ असर

शुक्र का बृहस्पति की धनु राशि में गोचर: 5 राशियों पर होगा बहुत ही शुभ असरVenus Transit 2025: ज्योतिष शास्त्र में सुख, वैभव और प्रेम के कारक माने जाने वाले शुक्र देव अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। 20 दिसंबर 2025, शनिवार की सुबह 07:50 बजे, शुक्र देव देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह गोचर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बड़ा बदलाव लाएगा, जिसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव 5 विशेष राशियों पर पड़ने वाला है। इन जातकों के लिए न केवल धन के द्वार खुलेंगे, बल्कि लंबे समय से रुके हुए काम भी गति पकड़ेंगे।

Paus Amavasya 2025: पौष अमावस्या आज, जानें शुभ मुहूर्त, ये 3 खास कार्य करने से मिलेंगे अनेक लाभ

Paus Amavasya 2025: पौष अमावस्या आज, जानें शुभ मुहूर्त, ये 3 खास कार्य करने से मिलेंगे अनेक लाभImportance of Paush Amavasya: आज, 19 दिसंबर, दिन शुक्रवार को पौष अमावस्या मनाई जा रही है। पौष मास की अमावस्या का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक गहरा है। इस दिन को पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का विशेष दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में, अमावस्या का दिन पितरों को तर्पण देने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर है।

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदेPaus Amavasya Benefits: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार भी करता है। यदि इसे सही तरीके से मनाया जाए, तो यह न केवल पितृ दोषों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।
