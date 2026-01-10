Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 जनवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 12 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 12 January 2026 : करियर: आज व्यापार में निवेश के लिए दिन शुभ है।

लव: परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर अपने काम को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे।

लव: पारिवारिक जीवन और लव रिश्ते बेहतर होंगे।

धन: आज किसी करीबी मेहमान के घर आगमन से खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: आज का दिन रचनात्मकता और तरक्की दिलाने वाला रहेगा।

लव: प्यार के मामले में आज आप थोड़ा गलत समझे जा सकते हैं।

धन: धन के नए स्रोत खुलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: आज नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी।

लव: साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।

धन: आज कारोबार में भाग्य से धन लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: आज पाचन तंत्र पर ध्यान दें।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आज आपके प्रयासों की सराहना होगी।

लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यप्रणाली में काम की व्यवस्था पर जोर देंगे।

लव: प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम है, लेकिन खराब नहीं।

धन: कारोबारियों की आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: गला या त्वचा संबंधित परेशानी हो सकती है।

उपाय: तुलसी के पौधे में को जल चढ़ाएं।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में आवश्यक लक्ष्य साधेंगे, आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा।

लव: प्रेम जीवन और परिवार की समस्या दूर होगी।

धन: आज कारोबार में भाग्य से धन लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत स्पष्ट रहेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें।

धन: धन के मामले में आज कारोबार से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा।

उपाय: हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: आज का दिन नौकरी या व्यापार में दिन लाभदायक रहेगा।

लव: प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें।

धन: आज धन लाभ होगा। निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

करियर: आज के दिन मकर वालों का मन प्रसन्न रहेगा।

लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा

धन: कारोबार में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी।

स्वास्थ्य: परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में कोई नई शुरुआत हो सकती है।

लव: परिवार में किसी पुराने व्यक्ति से सलाह लें।

धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।

उपाय: गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें।

मीन (Pisces)

करियर: आज नौकरी या कारोबार में भाग्य से धन लाभ संभव है।

लव: साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।

धन: कारोबार के सिलसिले में छोटी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें।