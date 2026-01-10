बुधवार, 14 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 12 January horoscope in Hindi 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 12 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Horoscope 12 January 2026
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 12 January 2026 : करियर: आज व्यापार में निवेश के लिए दिन शुभ है।
लव: परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 
स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा।
उपाय: लाल वस्तु का दान करें।ALSO READ: Shattila Ekadashi Katha 2026: षटतिला एकादशी की कथा
 
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर अपने काम को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे।
लव:  पारिवारिक जीवन और लव रिश्ते बेहतर होंगे। 
धन: आज किसी करीबी मेहमान के घर आगमन से खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: आज का दिन रचनात्मकता और तरक्की दिलाने वाला रहेगा। 
लव: प्यार के मामले में आज आप थोड़ा गलत समझे जा सकते हैं। 
धन: धन के नए स्रोत खुलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: आज नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी।
लव: साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। 
धन: आज कारोबार में भाग्य से धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: आज पाचन तंत्र पर ध्यान दें। 
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आज आपके प्रयासों की सराहना होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। 
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यप्रणाली में काम की व्यवस्था पर जोर देंगे। 
लव: प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम है, लेकिन खराब नहीं।
धन: कारोबारियों की आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: गला या त्वचा संबंधित परेशानी हो सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे में को जल चढ़ाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में आवश्यक लक्ष्य साधेंगे, आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। 
लव: प्रेम जीवन और परिवार की समस्या दूर होगी।
धन: आज कारोबार में भाग्य से धन लाभ संभव है। 
स्वास्थ्य: आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत स्पष्ट रहेंगे। 
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें। 
धन: धन के मामले में आज कारोबार से लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा।
उपाय: हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: आज का दिन नौकरी या व्यापार में दिन लाभदायक रहेगा।
लव: प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें। 
धन: आज धन लाभ होगा। निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें। 
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: आज के दिन मकर वालों का मन प्रसन्न रहेगा। 
लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा
धन: कारोबार में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। 
स्वास्थ्य: परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में कोई नई शुरुआत हो सकती है।
लव: परिवार में किसी पुराने व्यक्ति से सलाह लें। 
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।
उपाय: गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आज नौकरी या कारोबार में भाग्य से धन लाभ संभव है। 
लव: साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। 
धन: कारोबार के सिलसिले में छोटी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस बार बंगाल में क्या खास है?

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?Makaravilakku festival Makarajyothi 2026: सबरीमाला मंदिर में दिखाई देने वाले उस दिव्य प्रकाश को 'मकरज्योति' (Makarajyothi) कहा जाता है। हर साल मकर संक्रांति की शाम को सबरीमाला के सामने 'पोन्नम्बलमेडु' (Ponnambalamedu) पहाड़ी पर यह ज्योति तीन बार चमकती है। इसके रहस्य और वास्तविकता को लेकर दो मुख्य पहलू हैं: एक आध्यात्मिक विश्वास और दूसरा प्रशासनिक स्पष्टीकरण।

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aarti

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aartiShakambari aarti: हरि ॐ श्री शाकुम्भरी अम्बाजी की आरती कीजो शाकंभरी माता की जी की आरती का हिंदी अर्थ, लाभ और सही पाठ विधि जानें। भक्ति भाव से पाठ करने का सरल और प्रभावी तरीका। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ और राजस्थान के सांभर में स्थित मंदिर में इस आरती का बहुत भव्य आयोजन होता है।

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभ

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभHoroscope:ये चार ग्रह हैं धनु राशि में: चतुर्ग्रही योग (धनु राशि में): आज धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों एक साथ विराजमान हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। इससे प्रशासनिक कार्यों, राजनीति और साहसिक निर्णयों में तेजी आएगी। धनु राशि में बुध और शुक्र की युति से 'लक्ष्मी नारायण योग' बन रहा है, जो आर्थिक समृद्धि और कलात्मक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है।

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणी

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणीOperation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा और पास्तिान घुटनों के बल आ गया। जिसके बाद 10 मई 2025 को संघर्षविराम पर सहमति बनी। लेकिन भविष्यवक्ता आशंका इस साल जून से अक्टूबर के बीच फिर से शुरु हो सकता है- ऑपरेशन सिंदूर।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 जनवरी, 2026)Today 14 January 2026 horoscope in Hindi : आज मकर संक्रांति, 14 जनवरी 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर 12 राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

14 January Birthday: आपको 14 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

14 January Birthday: आपको 14 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!14 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय14 January 2026 Today panchang: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

सावधान! सच होने वाली है भविष्यवाणी, शनि के कारण कई देशों का बदलने वाला है भूगोल, भयानक होगा युद्ध?

सावधान! सच होने वाली है भविष्यवाणी, शनि के कारण कई देशों का बदलने वाला है भूगोल, भयानक होगा युद्ध?shani gochar 2026: वर्ष 2020 में जब शनि ने मकर में प्रवेश किया था तब यह कहा जा रहा था कि अब देश और दुनिया में बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली है। सबकुछ बदलने वाला है क्योंकि मकर का शनि बदलाव को लेकर आया है। वर्ष 2020 में करोना महामारी से सबकुछ बदल कर रख दिया। अब यह शनि मेष राशि में जाते-जाते ही कई देशों का भूगोल भी बदल कर रख देगा।

Sankranti 2026 Daan: 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर क्या दान करें, जानें अपनी राशिनुसार

Sankranti 2026 Daan: 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर क्या दान करें, जानें अपनी राशिनुसारmakar sankraanti 2026 daan: मकर संक्रांति का दिन दान और पुण्य के साथ मनाना हर किसी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अपनी राशि के अनुसार सही दान करना न केवल जीवन में सुख लाता है, बल्कि आपके भाग्य को भी मजबूत करता है। इस दिन किए गए दान से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में एक नई दिशा मिलती है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com