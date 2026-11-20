राहु का मकर राशि में प्रवेश, 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा प्रभाव? जानिए किसकी चमकेगी किस्मत

Rahu Ketu 2026: ज्योतिष और खगोल शास्त्र की गणना में राहु के गोचर की दो तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। स्पष्ट राहु का सीधा अर्थ राहु की सटीक और वास्तविक खगोलीय स्थिति से है। पंचांगों में एक तारीख औसत गणना यानी 'मध्यम राहु' की होती है, जबकि दूसरी 'स्पष्ट राहु' की सटीक गणना पर आधारित होती है। इसी गणना के अनुसार, 25 नवंबर 2026 (बुधवार) को शाम 04:34 बजे स्पष्ट राहु शनि की मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि मध्यम गणना के आधार पर राहु का मुख्य गोचर 05 दिसंबर 2026 (शनिवार) को रात 07:28 बजे मकर राशि में होगा। मकर राशि में राहु का यह बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा।

1. मेष (Aries)

राहु का गोचर आपके कर्म भाव (दसवें भाव) में होगा। कार्यक्षेत्र में अचानक बड़े बदलाव या पदोन्नति के योग बनेंगे। राजनीति, प्रशासन और तकनीक से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है, हालांकि काम का दबाव भी बढ़ेगा।

2. वृषभ (Taurus)

आपके भाग्य स्थान (नौवें भाव) में राहु का प्रवेश लंबी दूरी की यात्राओं और विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ दिलाएगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और धार्मिक कार्यों या अंधविश्वासों में पड़ने के बजाय व्यावहारिक निर्णय लें।

3. मिथुन (Gemini)

राहु आपके आठवें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान सेहत और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। शोध, गूढ़ विद्या या शेयर बाजार के दीर्घकालिक निवेश से अचानक धन लाभ होने की संभावना भी बनेगी।

4. कर्क (Cancer)

आपके सप्तम भाव में राहु का गोचर वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारी में तालमेल की परीक्षा लेगा। जीवनसाथी के साथ संवाद में पारदर्शिता रखें। नए व्यापारिक अनुबंध करते समय दस्तावेज़ों की अच्छी तरह जांच कर लें।

5. सिंह (Leo)

छठे भाव में राहु का गोचर आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। आप अपने विरोधियों और शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और प्रतियोगी परीक्षाओं या कानूनी मामलों में जीत हासिल होने के प्रबल योग हैं।

6. कन्या (Virgo)

राहु आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से थोड़ा भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखें। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचें। हालांकि, रचनात्मक और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे।

7. तुला (Libra)

चौथे भाव में राहु का गोचर पारिवारिक जीवन में थोड़ी व्यस्तता और भागदौड़ बढ़ा सकता है। माता की सेहत का ख्याल रखें। यदि आप नया घर, जमीन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाज़ी में कोई फैसला न लें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

तीसरे भाव में राहु का प्रवेश आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि करेगा। संचार, मार्केटिंग और यात्रा से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करें।

9. धनु (Sagittarius)

आपके दूसरे भाव (धन और वाणी स्थान) में राहु का गोचर आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव ला सकता है। बचत करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं। अपनी वाणी पर संयम रखें, वरना परिवार में विवाद हो सकता है।

10. मकर (Capricorn)

राहु का गोचर आपकी ही राशि (लग्न भाव) में होने जा रहा है। इससे आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाएंगी और आप खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। मानसिक तनाव या भ्रम की स्थिति से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें।

11. कुंभ (Aquarius)

बारहवें भाव में राहु का प्रवेश आपके खर्चों में अचानक वृद्धि कर सकता है। हालांकि, जो लोग विदेश जाने, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने या आयात-निर्यात के व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बड़ी उपलब्धियां लेकर आएगा।

12. मीन (Pisces)

राहु आपके लाभ स्थान (ग्यारहवें भाव) में गोचर करेंगे, जो कि एक अत्यंत शुभ स्थिति है। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और रुकी हुई इच्छाएं पूरी होंगी। बड़े भाई-बहनों और प्रभावशाली लोगों के सहयोग से करियर में बड़ा उछाल आएगा।

विशेष उपाय: राहु के अशुभ प्रभावों को शांत करने और शुभ फल पाने के लिए शनिवार के दिन काले तिल या कंबल का दान करें और प्रतिदिन "ॐ रां राहवे नमः" मंत्र का जाप करें।