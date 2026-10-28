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Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (16:05 IST)

Shani Gochar 2026: शनि का 3 बड़े ग्रहों के साथ दुर्लभ 'षडाष्टक योग', इन 4 राशियों की अचानक चमकेगी किस्मत

shani surya shadashtak yog
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (16:05 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का गोचर और उनके बीच बनने वाले योग जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। वर्तमान समय में आकाश मंडल में एक अत्यंत प्रभावशाली और दुर्लभ स्थिति निर्मित हुई है। इस समय कर्मफल दाता शनिदेव अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान हैं, जबकि ग्रहों के राजा सूर्य, राजकुमार बुध और भौतिक सुखों के कारक शुक्र देव एक साथ तुला राशि में गोचर कर रहे हैं।
मीन राशि में स्थित शनि और तुला राशि में विराजमान त्रिग्रही (सूर्य, बुध, शुक्र) के बीच 'षडाष्टक योग' (छठे और आठवें भाव का संबंध) बन रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हालांकि इस योग को चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष राशियों के लिए यह योग अत्यंत शुभ, फलदायी और आर्थिक उन्नति लाने वाला सिद्ध होने वाला है।
 

इन 4 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ और सफलता

1. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर और व्यापार में नए अवसर लेकर आया है। शनि और अन्य ग्रहों का यह संबंध आपकी कार्यशैली में निखार लाएगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से रुके हुए काम अब तेजी से पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत बनेंगे।

2. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का साथ दिलाने वाला रहेगा। कार्यस्थल पर आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। कोर्ट-कचहरी या पुरानी कानूनी उलझनों से राहत मिलने के योग बन रहे हैं।
 

3. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों को इस अवधि में अचानक धन लाभ हो सकता है। यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था या अटका हुआ था, तो उसकी वापसी की संभावना बढ़ जाती है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की सराहना होगी। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और संपत्ति या वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं।
 

4. कुंभ राशि (Aquarius)

शनिदेव की स्वराशि कुंभ के लिए यह योग अत्यंत फलदायी साबित होगा। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में परिवर्तन या मनचाहे स्थान पर तबादले की इच्छा पूरी हो सकती है। व्यापार में निवेश करने से अच्छा मुनाफा मिलेगा।
 

शुभ फलों को बढ़ाने के लिए करें ये सरल उपाय

  • शनिवार के दिन शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें।
  • रविवार के दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
  • जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न या काले तिल का दान करें।
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