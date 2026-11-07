Shani Shukra Sam saptak Yog 2026: शनि-शुक्र के समसप्तक योग से 6 राशियों की खुलेगी किस्मत, धन-वैभव की होगी बरसात

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति, गोचर और दृष्टि संबंध का विशेष महत्व होता है। वर्तमान में ग्रहों के दो मित्र ग्रह- शनि देव और धन-वैभव के दाता शुक्र देव आमने-सामने आकर एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ 'समसप्तक योग' का निर्माण कर रहे हैं।

वर्तमान स्थिति के अनुसार, शनि देव मीन राशि में विराजमान हैं, जबकि शुक्र देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। एक-दूसरे से सातवें भाव में होने के कारण शनि और शुक्र का यह समसप्तक योग बन रहा है। चूंकि शनि और शुक्र आपस में परम मित्र ग्रह माने जाते हैं, इसलिए यह योग ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही फलदायी माना जा रहा है। यह महायोग 22 नवंबर 2026 तक रहेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव 6 विशेष राशियों के जीवन पर धन, वैभव और समृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा।

क्या होता है समसप्तक योग?

जब दो ग्रह एक-दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर यानी आमने-सामने (एक-दूसरे से 7वें स्थान पर) स्थित होते हैं, तो इसे समसप्तक योग कहा जाता है। शनि की दृष्टि शुक्र पर और शुक्र की दृष्टि शनि पर होने से दोनों ग्रहों की शक्तियाँ मिलकर जातकों को अपार सफलता, करियर में उन्नति और धन लाभ प्रदान करती हैं।

22 नवंबर तक इन 6 राशियों के खजाने का खुलेगा ताला

1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि का स्वामी स्वयं शुक्र ग्रह है। इस समसप्तक योग के प्रभाव से आपके लिए अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को सराहा जाएगा और पदोन्नति के योग बन रहे हैं। नए निवेश से भविष्य में बड़ा मुनाफा मिलेगा।

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और व्यापार में नई ऊंचाइयों को छूने का है। यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह 22 नवंबर से पहले पूरा हो जाएगा। आर्थिक तंगी दूर होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे।

3. कन्या राशि (Virgo)

शुक्र देव आपकी ही राशि में विराजमान हैं, जिसके कारण आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है, जिससे बैंक बैलेंस में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

4. तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों पर शनि देव और शुक्र देव दोनों की विशेष कृपा रहने वाली है। नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। संपत्ति या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी।

5. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। शनि और शुक्र की यह मित्र दृष्टि आपके जीवन में सुख-सुविधाओं का विस्तार करेगी। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की पूरी संभावना है। व्यापारिक यात्राएं बेहद लाभकारी सिद्ध होंगी।

6. मीन राशि (Pisces)

शनि देव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की शुभ दृष्टि से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जो लोग विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े व्यापार का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। आर्थिक पक्ष पहले से काफी मजबूत होगा।

22 नवंबर तक अपनाएं ये विशेष उपाय

शनिवार के दिन: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।

शुक्रवार के दिन: माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं।