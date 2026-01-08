सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

Surya Transit Horoscope 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है, जो हर साल 14 जनवरी के आसपास होती है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह समय विशेष रूप से सूर्य के मकर में गोचर होने के कारण एक नए ऊर्जा प्रवाह को उत्पन्न करता है, जो जीवन में कुछ बदलाव, अवसर और चुनौतियां लेकर आता है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जो मेहनत, स्थिरता और संयम का प्रतीक है।ALSO READ: मकर संक्रांति पर 23 साल बाद दुर्लभ संयोग, भूत जाति बाघ पर सवार है, जून तक रहना होगा संभलकर सूर्य का मकर राशि में गोचर एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है, जो हर साल 14 जनवरी के आसपास होती है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह समय विशेष रूप से सूर्य के मकर में गोचर होने के कारण एक नए ऊर्जा प्रवाह को उत्पन्न करता है, जो जीवन में कुछ बदलाव, अवसर और चुनौतियां लेकर आता है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जो मेहनत, स्थिरता और संयम का प्रतीक है।

इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है, लेकिन हर राशि पर इसका प्रभाव अलग-अलग होता है।

सूर्य का मकर राशि में गोचर का राशियों पर प्रभाव:

1. मेष (Aries)

सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके 10वें घर यानी कर्म और प्रतिष्ठा के घर में होगा। इससे आपके करियर में वृद्धि और सामाजिक मान-सम्मान में सुधार हो सकता है। हालांकि, इस दौरान आपको अपने पेशेवर जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ नई जिम्मेदारियाँ भी मिल सकती हैं।

2. वृष (Taurus)

मकर राशि में सूर्य का गोचर आपके 9वें घर यानी धर्म, यात्रा, उच्च शिक्षा में होगा। यह समय यात्रा, शिक्षा, और मानसिक विकास के लिए उत्तम है। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। शुभ समाचार मिल सकता है।

3. मिथुन (Gemini)

सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके 8वें घर अर्थात् मृत्यु, परिवर्तन, गहरे रहस्यों में होगा। यह समय मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आप इससे कुछ गहरी सीख प्राप्त करेंगे। धन के मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।

4. कर्क (Cancer)

मकर राशि में सूर्य का गोचर आपके 7वें यानी संबंधों और साझेदारी के घर में होगा। आपके संबंधों और साझेदारियों में तनाव हो सकता है, लेकिन यह समय सामंजस्य स्थापित करने और समझौतों पर काम करने का है। विवाह और साझेदारी में कुछ समस्याएँ आ सकती हैं, लेकिन समाधान भी मिलेगा।

5. सिंह (Leo)

सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके 6वें घर स्वास्थ्य, शत्रु, दिनचर्या में होगा। यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से अपनी सेहत पर ध्यान दें। शत्रुओं से सावधान रहें और अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रखें।

6. कन्या (Virgo)

मकर राशि में सूर्य का गोचर आपके 5वें घर यानी रचनात्मकता, प्रेम, बच्चों में होगा। यह समय आपके रचनात्मक प्रयासों में सफलता का है। प्रेम और बच्चों से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपकी मेहनत को उचित मान-सम्मान मिलेगा।

7. तुला (Libra)

ALSO READ: Surya gochar 2025:सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके 4थे घर घर, परिवार, मातृभूमि में होगा। यह समय घर और परिवार में स्थिरता लाने का है, लेकिन परिवार से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। घर में शांति बनाए रखें और माता-पिता का आशीर्वाद लें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

मकर राशि में सूर्य का गोचर आपके 3रे घर अर्थात् संचार, छोटे भाई-बहन, शिक्षा में होगा। यह समय संचार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आप किसी नई जानकारी को प्राप्त करेंगे और किसी छोटे भाई-बहन से मदद भी मिल सकती है।

9. धनु (Sagittarius)

सूर्य का मकर राशि में गोचर धनु राशि के 2रे घर धन, परिवार, बोल-चाल में होगा। यह समय आपके वित्तीय मामलों को बेहतर बनाने का है, लेकिन किसी के साथ विवाद से बचें। इस समय आय में वृद्धि हो सकती है।

10. मकर (Capricorn)

मकर राशि में सूर्य का गोचर आपके पहले घर स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, जीवन की दिशा में होगा। यह आपके व्यक्तित्व में सुधार का समय है। आप अपनी स्थिति और पहचान को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, लेकिन ध्यान रखें कि आत्मविश्वास में अहंकार न बढ़े।

11. कुंभ (Aquarius)

सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके 12वें घर गोपनीयता, यात्रा, मानसिक शांति में होगा। यह समय मानसिक शांति और आत्म-विश्लेषण का है। अनचाही यात्राओं से बचें और अपनी निजी जिंदगी में ध्यान केंद्रित करें। यह समय आत्मविश्लेषण के लिए उत्तम है।

12. मीन (Pisces)

मकर राशि में सूर्य का गोचर आपके 11वें घर मित्र, लक्ष्य, समुदाय में होगा। आपके सामाजिक नेटवर्क और मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे। किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का अच्छा समय है। सफलता प्राप्त करने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं।