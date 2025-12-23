मंगलवार, 23 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. surya ka makar rashi me gochar 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (11:23 IST)

Surya gochar 2025:सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

सूर्य का मकर राशि में गोचर
surya gochar 2025: मकर संक्रांति 2026 का पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास होने वाला है। 14 जनवरी 2026 की दोपहर 02:50 बजे जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे, तो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सूर्य के उत्तरायण होते ही देवताओं का दिन शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं, इस 'मकर संक्रांति' का आपकी राशि पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा।
 
मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए सूर्य देव आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं जो अब आपके दसवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर करियर में नई ऊंचाइयां लेकर आ रहा है। दसवें भाव में सूर्य का आगमन आपके कामकाज में चमक पैदा करेगा। प्रमोशन की सुगबुगाहट तेज होगी और व्यापार में आप अपने विरोधियों को पीछे छोड़ देंगे। परिवार में बच्चों की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सेहत और जोश दोनों ही सातवें आसमान पर रहेंगे।
 
वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं जो अब आपके नौवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपके लिए यह समय थोड़ा संभलकर चलने का है। पिता या घर के बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद तनाव पैदा कर सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी हाथ थोड़ा तंग रह सकता है, इसलिए निवेश में सावधानी बरतें। प्रेम संबंधों में अपनी 'ईगो' यानी अहंकार को बीच में न आने दें, वरना दूरियां बढ़ सकती हैं।
 
मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य देव आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके आठवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों को अपनी गति थोड़ी धीमी लग सकती है। करियर में काम का बोझ बढ़ेगा और व्यापारिक साझेदारों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। इस दौरान खुद को शांत रखें और बेवजह के विवादों से बचें। ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए योग और ध्यान का सहारा लें।
 
कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं जो आपके सातवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं सूर्य का यह गोचर आपके रिश्तों और साझेदारी पर केंद्रित रहेगा। दफ्तर में सीनियर अधिकारियों से बहस करने से बचें। व्यापार में प्रबंधन की कमी के कारण मुनाफा कम हो सकता है। जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है और खर्चों में बढ़ोत्तरी होने के संकेत हैं।
 
सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपके लग्न भाव के स्वामी हैं जो कि अब आपके छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह समय 'विजय' का है। अगर आप लंबे समय से नौकरी तलाश रहे हैं, तो अब आपकी तलाश पूरी होगी। आपकी कार्यक्षमता और समर्पण देखकर हर कोई आपकी तारीफ करेगा। व्यापार में धन लाभ के जबरदस्त योग हैं और आपकी सेहत भी काफी दुरुस्त रहेगी।
 
कन्या राशि: कन्या राशि वालों की कुंडली में सूर्य ग्रह आपके बारहवें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके पांचवें भाव में प्रवेश करेंगे। आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों को हासिल करने पर रहेगा। हालांकि, नौकरी में बदलाव का मन बना सकते हैं क्योंकि वर्तमान काम से असंतुष्टि हो सकती है। सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें, नुकसान की आशंका है। संतान की सेहत और उनके भविष्य को लेकर मन में थोड़ी चिंता बनी रह सकती है।
 
तुला राशि: तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य महाराज आपके ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं जो अब आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए भौतिक सुख-सुविधाओं के द्वार खुलेंगे। नई संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। करियर में आपके प्रयास रंग लाएंगे और तरक्की के अवसर मिलेंगे। हालांकि, माता की सेहत पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे।
 
वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य महाराज आपके दसवें भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके तीसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। काम के सिलसिले में छोटी-मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगी। व्यापार में नए आइडियाज पर काम करने का यह सही समय है। धन की बचत करने में आप सफल रहेंगे और जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे।
 
धनु राशि: धनु राशि वालों की कुंडली में सूर्य देव आपके नौवें भाव के स्वामी हैं जो अब आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं।  धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर भाग्यवर्धक रहेगा। पिता और किस्मत, दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। पुश्तैनी संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। आपकी वाणी में ओज रहेगा, जिससे आप बिगड़े काम भी बना लेंगे।
 
मकर राशि: सूर्य आपकी ही राशि में आ रहे हैं, जो मिश्रित परिणाम देंगे। अचानक धन लाभ की संभावना तो है, लेकिन साथ ही मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में संतुष्टि की कमी महसूस होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा अपनों से अनबन हो सकती है। सेहत के प्रति सचेत रहें, कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है।
 
कुंभ राशि: मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य महाराज आपके आठवें भाव के स्वामी हैं जो अब आपके लग्न भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है। नौकरी में अनचाहा ट्रांसफर या बदलाव आपको परेशान कर सकता है। आर्थिक स्थिति में बचत करना कठिन होगा क्योंकि खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। पार्टनर के साथ रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें ताकि कोई गलतफहमी न पैदा हो।
 
मीन राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपके सातवें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके बारहवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। आप अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने साबित कर पाएंगे। व्यापार में आप एक लीडर की तरह चमकेंगे और शत्रुओं को परास्त करेंगे। आर्थिक रूप से आप बेहद मजबूत स्थिति में रहेंगे और व्यक्तिगत जीवन में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारीHow to prepare for Christmas: ईसाई धर्म के कैलेंडर में दो तारीखें सबसे अहम हैं- एक 'गुड फ्राइडे', जब ईसा मसीह ने मानवता के लिए बलिदान दिया, और दूसरा 'क्रिसमस', जब प्रभु यीशु के रूप में धरती पर प्रेम और शांति का जन्म हुआ। 25 दिसंबर का यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अहसास है, जिसकी तैयारी का शोर नवंबर की गुलाबी ठंड के साथ ही सुनाई देने लगता है। आइए जानते हैं कि इस बार क्रिसमस को यादगार बनाने के लिए आप अपने सेलिब्रेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं।

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानें

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानेंPrayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से एक माह के लिए माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। इसका समापन 15 फरवरी को होगा। इस मेला का महत्व भी कुंभ मेले की तरह होता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं के बीच कुंभ स्नान की तिथियों, शाही स्नान और वहां दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर काफी जिज्ञासा है। इस मेले में 12 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्व

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्वHanuman jayanti 2025: उत्तर भारत में चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाते हैं लेकिन तमिलनाडु में मार्गशीर्ष अमावस्या के समय मनायी जाती है जिसे हनुमथ जयन्थी कहते हैं। अधिकांशतः मार्गशीर्ष अमावस्या और मूल नक्षत्र साथ में आते हैं। यह माना जाता है कि भगवान हनुमथ का जन्म मार्गशीर्ष अमावस्या पर, मूल नक्षत्र में हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेण्डर में तमिल हनुमथ जयन्ती जनवरी अथवा दिसम्बर के माह में आती है। साल 2025 में तमिलनाडु में हनुमान जयंती 19 दिसंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी।

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकर

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकरJupiter's transit in Cancer in 2026: नए वर्ष 2026 में बृहस्पति ग्रह का 3 राशियों में गोचर रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में 2 जून तक रहेंगे इसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अंत में 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहने के बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके चलते कर्क, वृश्‍चिक, मकर और मीन के लिए यह गोचर शुभ रहेगा लेकिन 3 राशियों को रहना होगा संभलकर।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

और भी वीडियो देखें

Vighneshwar Chaturthi 2025: 23 या 24 दिसंबर, कब रखा जाएगा विघ्नेश्वर चतुर्थी व्रत, जानें पूजन विधि, महत्व और मुहूर्त

Vighneshwar Chaturthi 2025: 23 या 24 दिसंबर, कब रखा जाएगा विघ्नेश्वर चतुर्थी व्रत, जानें पूजन विधि, महत्व और मुहूर्तVighneshwar Ganesh Chaturthi Muhurat 2025. इस बार विघ्नेश्वर चतुर्थी बुधवार, 24 दिसंबर 2025 को मनाई जा रही है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 23 दिसंबर को 12 बजकर 12 मिनट से होगा। आइए जानते हैं पौष शुक्ल चतुर्थी पर पड़ रही विघ्नेश्वर चतुर्थी के मुहूर्त, महत्व और पूजन की विधि के बारे में

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 दिसंबर, 2025)Today 23 December 2025 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज 23 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित सटीक जानकारी पढ़ें वेबदुनिया पर...

23 December Birthday: आपको 23 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

23 December Birthday: आपको 23 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!23 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 23 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 दिसंबर, 2025

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्यMakar Sankranti 2026 rashifal : मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति पर ग्रहों की विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार मकर संक्रांति पर वरियान योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com