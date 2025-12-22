मंगलवार, 23 दिसंबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 23 December 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 23 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 23 December 2025
1. मेष (Aries) 
 
Today Horoscope Rashifal 23 December 2025: करियर : आज कार्यक्षेत्र में कुछ नई परियोजनाओं की शुरुआत हो सकती है। 
लव : प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सही संवाद से इसे हल किया जा सकता है।
धन : आज कोई अचानक खर्चा हो सकता है।
स्वास्थ्य : आज शारीरिक रूप से आप ठीक रहेंगे।
उपाय : सूर्योदय से पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें।ALSO READ: 28 दिसंबर से प्रारंभ होगा शाकंभरी उत्सव, कैसे करें पूजा की तैयारी
 
2. वृष (Taurus) 
 
करियर : कार्य में धीमी प्रगति हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें और अपनी योजनाओं पर ध्यान दें।
लव : लव पार्टनर से कुछ रोमांटिक पल बिता सकते हैं।
धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। बड़ी खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य : आज आपको मानसिक थकान महसूस हो सकती है।
उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
3. मिथुन (Gemini) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में कोई नई चुनौती सामने आ सकती है। 
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी असहमति हो सकती है। 
धन : आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य : आज शारीरिक आराम की आवश्यकता है।
उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।
 
4. कर्क (Cancer) 
 
करियर : आज कार्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं। 
लव : प्यार और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन : धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच-समझ कर फैसला करें।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान करें।
उपाय : पूजा में चांदी के सिक्के का उपयोग करें।
 
5. सिंह (Leo) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, खासकर टीम लीडरशिप में। 
लव : प्रेम रिश्तों में सामंजस्य रहेगा। 
धन : आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर काबू पाना जरूरी है।
स्वास्थ्य : आज मानसिक रूप से हल्का तनाव हो सकता है।
 
6. कन्या (Virgo) 
 
करियर : आज आपको कार्यक्षेत्र में किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव : रिश्तों में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन समाधान ढूंढने की कोशिश करें।
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा। 
स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय : सफेद फूलों से शिव जी की पूजा करें।
 
7. तुला (Libra) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आज कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है।
लव : प्रेम संबंधों में बढ़ती समझ और प्यार मिलेगा। 
धन : आज आपको आर्थिक लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में आज कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं,।
लव : रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन आप उन्हें हल कर पाएंगे। 
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से आज स्थिरता रहेगी। 
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से सामान्य रहेंगे।
उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
9. धनु (Sagittarius) 
 
करियर : कार्य में सफलता हेतु अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी।
लव : प्रेम में सामंजस्य रहेगा, पार्टनर से प्यार भरे पल बिताएंगे।
धन : आज पुराने धन निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति हेतु ध्यान योग की आवश्यकता है।
उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।
 
10. मकर (Capricorn) 
 
करियर : कार्य में थोड़ी रुकावट हो सकती है, लेकिन आप उसे जल्दी हल कर लेंगे।
लव : रिश्तों में स्थिरता आएगी, आपसी समझ बढ़ेगी।
धन : आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा। 
स्वास्थ्य : मानसिक रूप से थोड़ा तनाव हो सकता है। 
उपाय : शहद का सेवन करें।
 
11. कुम्भ (Aquarius) 
 
करियर : कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, हालांकि थोड़ा धैर्य रखना जरूरी होगा।
लव : रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, साथी से अच्छे संबंध बने रहेंगे।
धन : धन की स्थिति सामान्य रहेगी। बचत पर ध्यान दें। 
स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय : भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
12. मीन (Pisces) 
 
करियर : आज कार्य में सफलता मिलने की संभावना है।
लव : प्रेम संबंधों में समझदारी और सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन : आज कोई अनपेक्षित खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य : आजमानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें।
